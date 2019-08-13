السيطرة على انفجار بغداد وفتح الطرق بشكل كامل

تحرير:وكالات ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ ص

انفجار جنوب بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن السيطرة على انفجار "كدس العتاد" في معسكر صقر ببغداد، مؤكدة أنه تم فتح جميع الطرق بشكل كامل. وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية مساء أمس الإثنين، إنه بإشراف مباشر من قائد عمليات بغداد، فقد تمكنت الفرق المختصة من السيطرة بشكل كامل على الانفجار الذي حصل لـ"كدس عتاد" في معسكر الصقر. ودعت القيادة، المواطنين من سكان المناطق المحيطة بالمعسكر إلى الانتباه من احتمال وجود بعض المقذوفات غير المنفلقة وعدم الاقتراب منها، وإبلاغ القوات الأمنية عند مشاهدة أي جسم غريب.

وأدى احتراق "كدس للعتاد" في معسكر صقر التابع للحشد الشعبي في منطقة الدورة جنوبي بغداد إلى سقوط قذائف هاون في مناطق متفرقة من بغداد، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 29 آخرين وإلحاق أضرار مادية. وكانت أفادت قناة سكاي نيوز عربية، عن وقوع انفجار داخل معسكر "صقر" التابع للحشد الشعبي، والذي يضم أسلحة منها قذائف