سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

السيطرة على انفجار بغداد وفتح الطرق بشكل كامل

تحرير:وكالات ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ ص
انفجار جنوب بغداد
انفجار جنوب بغداد
أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن السيطرة على انفجار "كدس العتاد" في معسكر صقر ببغداد، مؤكدة أنه تم فتح جميع الطرق بشكل كامل. وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية مساء أمس الإثنين، إنه بإشراف مباشر من قائد عمليات بغداد، فقد تمكنت الفرق المختصة من السيطرة بشكل كامل على الانفجار الذي حصل لـ"كدس عتاد" في معسكر الصقر. ودعت القيادة، المواطنين من سكان المناطق المحيطة بالمعسكر إلى الانتباه من احتمال وجود بعض المقذوفات غير المنفلقة وعدم الاقتراب منها، وإبلاغ القوات الأمنية عند مشاهدة أي جسم غريب.
وأدى احتراق "كدس للعتاد" في معسكر صقر التابع للحشد الشعبي في منطقة الدورة جنوبي بغداد إلى سقوط قذائف هاون في مناطق متفرقة من بغداد، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 29 آخرين وإلحاق أضرار مادية. وكانت أفادت قناة سكاي نيوز عربية، عن وقوع انفجار داخل معسكر "صقر" التابع للحشد الشعبي، والذي يضم أسلحة منها قذائف
اقرأ المزيد
هجوم-الحوثيين-على-معكسر-للجيش-اليمني (2)

الميليشيات الحوثية تقصف المنازل بالمدفعية الثقيلة

قامت مليشيات الحوثي الانقلابية، بزيادة تصعيدها العسكري، في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة، غربي اليمن، في ثاني أيام عيد الأضحى، أمس الإثنين، وهاجمت مواقع القوات اليمنية المشتركة المتمركزة شرق مدينة الصالح بمدينة الحديدة، بالمدفعية والأسلحة الثقيلة بطريقة عنيفة، وذلك خلال الساعات الماضية. وأكدت مصادر من القوات المشتركة، أن الميليشيات استخدمت خلال عمليات القصف المدفعية الثقيلة من نوع الهاوزر والقذائف المدفعية الموجهة من نوع "B10"، وقذائف "RBG" بشكل مركّز متواصل منذ ساعات الأولى من صباح يوم الإثنين، بحسب العربية.
انفجار-جنوبي-بغداد (2)

انفجار قوي في بغداد وسقوط قذائف بمحيط سفارة أمريكا

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، نقلا عن مصادر خاصة، اليوم الإثنين، بوقوع انفجار في مخزن للأسلحة تابع لميلشيات "الحشد الشعبي، جنوبي بغداد، وتصاعدت الأدخنة بكثافة في موقع الانفجار بمنطقة أبو دشير، فيما أشارت قيادة عمليات بغداد، إلى أن الانفجار وقع داخل معسكر "صقر" التابع للحشد الشعبي، والذي يضم أسلحة منها قذائف هاون، وأخرى ثقيلة تابعة للميليشيات، بينما أطلقت السفارة الأمريكية في بغداد صفارات الإنذار بسبب سقوط قذائف في محيطها، بعد سقوط قذائف في المنطقة الخضراء ومحيطها، نتيجة الانفجار.
الملك سلمان بن عبد العزيز (5)

بعد أحداث عدن.. لقاء العاهل السعودي وولي عهد أبوظبي

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الإثنين، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، التقى ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وقال التليفزيون السعودي إن العاهل السعودي وولي عهد أبوظبي يتباحثان الوضع في اليمن، في إطار جولة يقوم بها الأخير إلى السعودية. ويأتي الاجتماع، الذي عقد في مكة، على خلفية التطورات التي تشهدها اليمن على مدار الأيام القليلة الأخيرة، والأحداث التي شهدتها مدينة عدن من صراعات بين قوى تدعمها السعودية وأخرى تدعمها الإمارات.
محمد-جواد-ظريف

ظريف يهدد القوات الأجنبية في الخليج: مهزومة مسبقا

أدلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بتصريحات شديدة اللهجة، اليوم الاثنين، في خلال زيارته العاصمة القطرية الدوحة. ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن ظريف، أن "أمن مياه الخليج مسؤولية دول المنطقة ذاتها، وليس مسؤولية القوات الأجنبية"، مهددا "القوات الأجنبية والتحالفات العسكرية، وأكد أنها مهزومة مسبقا وتمهد لزعزعة أمن المنطقة". وأشار وزير الخارجية الإيراني خلال لقائه مع نظيره القطري في الدوحة، إلى مسؤولية إيران في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
اقرأ المزيد من الأخبار
انفجار-جنوبي-بغداد (2)

انفجار قوي في بغداد وسقوط قذائف بمحيط سفارة أمريكا

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، نقلا عن مصادر خاصة، اليوم الإثنين، بوقوع انفجار في مخزن للأسلحة تابع لميلشيات "الحشد الشعبي، جنوبي بغداد، وتصاعدت الأدخنة بكثافة في موقع الانفجار بمنطقة أبو دشير، فيما أشارت قيادة عمليات بغداد، إلى أن الانفجار وقع داخل معسكر "صقر" التابع للحشد الشعبي، والذي يضم أسلحة منها قذائف هاون، وأخرى ثقيلة تابعة للميليشيات، بينما أطلقت السفارة الأمريكية في بغداد صفارات الإنذار بسبب سقوط قذائف في محيطها، بعد سقوط قذائف في المنطقة الخضراء ومحيطها، نتيجة الانفجار.
أم-عبد-الرحمن (3)

معهد الأورام يستقبل صاحبة أشهر صورة في التفجير (صور)

دائما في الأحداث المؤلمة، وأشدها على النفس التفجيرات الإرهابية، تظهر في الأفق صور "إنسانية بسيطة" تخترق هول الفاجعة، ويدور حولها الحديث، وهو ما لوحظ مع صاحبة أشهر صورة في حادثة تفجير معهد الأورام صباح الإثنين الماضي، في منطقة المنيل بالقاهرة. واليوم الخميس، استقبل المعهد القومي للأورام، الذي وقع في محيطه التفجير الإرهابي، وخلف عشرات الضحايا والمصابين، السيدة "فايزة" "أم عبد الرحمن" صاحبة أشهر صورة في الحادث الإرهابي بمعهد الأورام ليتلقى نجلها العلاج واستكمال جلسات الكيماوي.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (4)

19 من عائلة واحدة.. «ميت حبيب» تنتظر شهداء معهد الأورام

فاجعة كبيرة تعيشها قرية ميت حبيب في مركز سمنود بالغربية، بعدما تكلفت الحصيلة الأكبر من قتلى انفجار معهد الأورام في المنيل، بالقاهرة، حيث فقدت القرية 17 شخصا من أبنائها جميعهم من عائلة واحدة، كانوا ضمن موكب الزفاف الذي تصادف مروره مع هجوم السيارة المفخخة، ووسط حالة من الحزن الشديد ينتظر أهالي القرية وصول جثمامين الضحايا، اليوم الثلاثاء، لتشييعهم في جنازة جماعية ودفنهم إلى مثواهم الأخير بمقابر العائلة في القرية. وكشف الأهالي أن الضحايا كانوا يستقلون سيارة واحدة لحضور أحد الأفراح في القاهرة.
القبض-على-أكبر-مافيا-مخدرات-وقمار-العراق (5)

ضبط زعيم أكبر مافيا للمخدرات والنساء في العراق (صور)

شنت مديرية أمن الحشد الشعبي في العراق، أكبر حملة في تاريخ البلاد لملاحقة مافيات "الروليت" وصالات القمار وتجار المخدرات وبيع وشراء النساء "النخاسة"، بحسب "روسيا اليوم". وأعلنت المديرية في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أنه "وبتوجيه من رئيس الوزراء لرئاسة هيئة الحشد الشعبي نفّذت مديرية الأمن في الهيئة الحملة الأكبر في تاريخ العراق". وقالت المديرية إن "الحشد الشعبي نفّذ العملية النوعية التي أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو حجي حمزة الشمري زعيم المافيا الأكبر في العراق والمسيطرة على جميع أماكن لعب القمار والدعارة وتجارة المخدرات".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org