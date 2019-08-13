الميليشيات الحوثية تقصف المنازل بالمدفعية الثقيلة

تحرير:وكالات ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ ص

صورة أرشيفية

قامت مليشيات الحوثي الانقلابية، بزيادة تصعيدها العسكري، في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة، غربي اليمن، في ثاني أيام عيد الأضحى، أمس الإثنين، وهاجمت مواقع القوات اليمنية المشتركة المتمركزة شرق مدينة الصالح بمدينة الحديدة، بالمدفعية والأسلحة الثقيلة بطريقة عنيفة، وذلك خلال الساعات الماضية. وأكدت مصادر من القوات المشتركة، أن الميليشيات استخدمت خلال عمليات القصف المدفعية الثقيلة من نوع الهاوزر والقذائف المدفعية الموجهة من نوع "B10"، وقذائف "RBG" بشكل مركّز متواصل منذ ساعات الأولى من صباح يوم الإثنين، بحسب العربية.

وأضافت المصادر، أن الميليشيات أطلقت النار على المواقع بكثافة واستخدمت الأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار"14.7"، وسلاح الدوشكا، والأسلحة القناصة. ونقل "مركز العمالقة الإعلامي" عن مصدر عسكري، أن القصف الحوثي على مدينة التحيتا في ثاني أيام عيد الأضحى، استهدف الأحياء السكنية في المدينة ومنازل المواطنين والقرى