بمية نار.. قتل زوجته وأحرق 13 من عائلتها بالمنوفية

١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ ص

صورة أرشيفية

أقدم عاطل على إلقاء مادة كاوية "مياه نار" على جسد زوجته وأسرتها، بسبب خلاف تطورات إلى خلعه عن طريق المحكمة، في قرية الحامول التابعة لمركز منوف في محافظة المنوفية، وأسفر الحادث عن وفاتها وإصابة 13 آخرين من عائلتها، حيث بدأت الواقعة بتلقي مديرية أمن المنوفية، إخطارًا من مستشفى منوف العام، بوصول 13 شخصًا مصابين بحروق من الدرجة الأولى، وبينهم حالة وفاة، وعلى الفور وجه مدير الأمن بكشف تفاصيل الحادث، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة والمستشفى لمناقشة المصابين والشهود.

وتبين من التحريات، أن الزوج تسلل إلى منزل أسرة زوجته أثناء تناولهم وجبة العشاء رفقة أقاربهم، وسكب مادة كاوية عليهم، بسبب خلافات زوجية تطورت إلى خلعه عن طريقة المحكمة. وأسفر الحادث عن مصرع زوجة العاطل وهى "فتحية محمد عباس 50 عامًا"، وإصابة 13 شخصًا من أسرتها، وهم "جمالات عبد المرضي علي 70 عامًا، وعباس