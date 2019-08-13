ترامب يفجر مفأجاة عن الانفجار النووي في روسيا

تحرير:وكالات ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٥٧ ص

ترامب وبوتين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنّه يعلم الكثير عن الانفجار الغامض، الذي وقع الخميس في قاعدة عسكرية روسيا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تمتلك سلاحًا مشابهًا لذلك الذي يرجح أنّه سبب الانفجار. وأضاف ترامب قائلًا: "الولايات المتحدة تعلم الكثير عن انفجار الصاروخ في روسيا، لدينا تكنولوجيا مماثلة، وإن كانت أكثر تطوراً، لقد أثار انفجار الصاروخ الروسي قلق الناس بشأن الهواء المحيط بالمنشأة وما بعدها ليس جيّداً!". بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

فيما نفى خبير الأسلحة الأميركي جو سيرينسيوني، تصريحات ترامب بشأن امتلاك الولايات المتحدة صاروخًا مشابهًا للصاروخ الروسي الذي انفجر.وأكد رئيس "صندوق بلاو شيرز" المنظّمة التي تدعو لنزع السلاح النووي في العالم، على حسابه على "تويتر" أن ليس الولايات المتحدة برنامج لصواريخ كروز تعمل بالطاقة النووية".وتابع