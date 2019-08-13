ترامب يفجر مفأجاة عن الانفجار النووي في روسيا
تحرير:وكالات
١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٥٧ ص
ترامب وبوتين
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنّه يعلم الكثير عن الانفجار الغامض، الذي وقع الخميس في قاعدة عسكرية روسيا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تمتلك سلاحًا مشابهًا لذلك الذي يرجح أنّه سبب الانفجار.
وأضاف ترامب قائلًا: "الولايات المتحدة تعلم الكثير عن انفجار الصاروخ في روسيا، لدينا تكنولوجيا مماثلة، وإن كانت أكثر تطوراً، لقد أثار انفجار الصاروخ الروسي قلق الناس بشأن الهواء المحيط بالمنشأة وما بعدها ليس جيّداً!". بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
فيما نفى خبير الأسلحة الأميركي جو سيرينسيوني، تصريحات ترامب بشأن امتلاك الولايات المتحدة صاروخًا مشابهًا للصاروخ الروسي الذي انفجر.وأكد رئيس "صندوق بلاو شيرز" المنظّمة التي تدعو لنزع السلاح النووي في العالم، على حسابه على "تويتر" أن ليس الولايات المتحدة برنامج لصواريخ كروز تعمل بالطاقة النووية".وتابع
فيما نفى خبير الأسلحة الأميركي جو سيرينسيوني، تصريحات ترامب بشأن امتلاك الولايات المتحدة صاروخًا مشابهًا للصاروخ الروسي الذي انفجر.
وأكد رئيس "صندوق بلاو شيرز" المنظّمة التي تدعو لنزع السلاح النووي في العالم، على حسابه على "تويتر" أن ليس الولايات المتحدة برنامج لصواريخ كروز تعمل بالطاقة النووية".
وتابع أن الولايات المتحدة حاولات بناء واحد في الستينيات، لكن المحاولة كانت كانت غير قابلة للتنفيذ وقاسية للغاية، حتى بالنسبة إلى سنوات الحرب الباردة تلك من الجنون النووي".
وكانت اعترفت روسيا، بأن الانفجار الذي وقع في قاعدة لإطلاق الصواريخ شمال البلاد ينطوي على طابع نووي، وقالت وكالة روساتوم الروسية النووية، في بيان اليوم، أن خمسة من موظفيها قتلوا في هذا الانفجار، وأن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح ناجمة عن تعرضهم لحروق (التفاصيل).