السيطرة على حريق 4 محلات في شارع مصر بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:١٣ ص

حريق - صورة أرشيفية

سيطرت الحماية المدنية على حريق كبير بأحد أكبر الشوارع التجارية بوسط محافظة الإسماعيلية، فجر اليوم، والذي يضم عددًا كبيرًا من محلات الملابس والاكسسوارات، دون وقوع خسائر في الارواح، إذ تلقى اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد خالد كمال مدير الحماية المدنية، بورود بلاغ بنشوب حريق فى شارع مصر الذي يضم محلات ملابس والعديد من الباعة الجائلين ومغلق بسبب الإشغالات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء وسيارة تدخل السريع إلى مكان الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وأسفر الحريق عن إتلاف واجهة 4 محلات وبعض البضائع الخاصة بالباعة الجائلين، ولاتوجد خسائر بشرية. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات لكشف في ملابسات الواقعة، وتقدير حجم التلفيات الخاصة بالمحلات التي وقع بها الحريق. كما طالب