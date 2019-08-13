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اشتباكات بين المقاومة الجنوبية والحوثيين في يافع

تحرير:وكالات ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٧ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شنت ميليشيات الحوثي الانقلابية، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، هجومًا عنيفًا على مواقع عسكرية في منطقة يافع التابعة لمحافظة لحج في جنوب اليمن، انطلاقاً من محافظة البيضاء وسط اليمن، وذلك لأول مرة منذ بداية انقلاب الحوثيين في 2014. وأكدت مصادر ميدانية، أن ميليشيا الحوثي شنت هجومًا واسعًا باتجاه منطقة السر في يافع، مشيرين إلى أن معارك عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة تحدث الآن، حيث تتصدى قوات المقاومة الجنوبية والحزام الأمني لهذا الهجوم، بحسب العريبة.
وذكرت المصادر أن ميليشيات الحوثي تهاجم أيضاً مواقع عسكرية باتجاه جبل صبر ومنطقة ريشان في شمال شرق يافع.وأكدت المصادر أنه تم الدفع بتعزيزات من المقاومة الجنوبية إلى الجبهة في يافع لمواجهة هجوم الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً.كما قامت مليشيات الحوثي الانقلابية، بزيادة تصعيدها العسكري، في مختلف مناطق
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هجوم-الحوثيين-على-معكسر-للجيش-اليمني (2)

الميليشيات الحوثية تقصف المنازل بالمدفعية الثقيلة

قامت مليشيات الحوثي الانقلابية، بزيادة تصعيدها العسكري، في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة، غربي اليمن، في ثاني أيام عيد الأضحى، أمس الإثنين، وهاجمت مواقع القوات اليمنية المشتركة المتمركزة شرق مدينة الصالح بمدينة الحديدة، بالمدفعية والأسلحة الثقيلة بطريقة عنيفة، وذلك خلال الساعات الماضية. وأكدت مصادر من القوات المشتركة، أن الميليشيات استخدمت خلال عمليات القصف المدفعية الثقيلة من نوع الهاوزر والقذائف المدفعية الموجهة من نوع "B10"، وقذائف "RBG" بشكل مركّز متواصل منذ ساعات الأولى من صباح يوم الإثنين، بحسب العربية.
انفجار-جنوبي-بغداد (1)

السيطرة على انفجار بغداد وفتح الطرق بشكل كامل

أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن السيطرة على انفجار "كدس العتاد" في معسكر صقر ببغداد، مؤكدة أنه تم فتح جميع الطرق بشكل كامل. وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية مساء أمس الإثنين، إنه بإشراف مباشر من قائد عمليات بغداد، فقد تمكنت الفرق المختصة من السيطرة بشكل كامل على الانفجار الذي حصل لـ"كدس عتاد" في معسكر الصقر. ودعت القيادة، المواطنين من سكان المناطق المحيطة بالمعسكر إلى الانتباه من احتمال وجود بعض المقذوفات غير المنفلقة وعدم الاقتراب منها، وإبلاغ القوات الأمنية عند مشاهدة أي جسم غريب.
انفجار-جنوبي-بغداد (2)

انفجار قوي في بغداد وسقوط قذائف بمحيط سفارة أمريكا

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، نقلا عن مصادر خاصة، اليوم الإثنين، بوقوع انفجار في مخزن للأسلحة تابع لميلشيات "الحشد الشعبي، جنوبي بغداد، وتصاعدت الأدخنة بكثافة في موقع الانفجار بمنطقة أبو دشير، فيما أشارت قيادة عمليات بغداد، إلى أن الانفجار وقع داخل معسكر "صقر" التابع للحشد الشعبي، والذي يضم أسلحة منها قذائف هاون، وأخرى ثقيلة تابعة للميليشيات، بينما أطلقت السفارة الأمريكية في بغداد صفارات الإنذار بسبب سقوط قذائف في محيطها، بعد سقوط قذائف في المنطقة الخضراء ومحيطها، نتيجة الانفجار.
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بعد أحداث عدن.. لقاء العاهل السعودي وولي عهد أبوظبي

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الإثنين، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، التقى ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وقال التليفزيون السعودي إن العاهل السعودي وولي عهد أبوظبي يتباحثان الوضع في اليمن، في إطار جولة يقوم بها الأخير إلى السعودية. ويأتي الاجتماع، الذي عقد في مكة، على خلفية التطورات التي تشهدها اليمن على مدار الأيام القليلة الأخيرة، والأحداث التي شهدتها مدينة عدن من صراعات بين قوى تدعمها السعودية وأخرى تدعمها الإمارات.
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هجوم-الحوثيين-على-معكسر-للجيش-اليمني (2)

الميليشيات الحوثية تقصف المنازل بالمدفعية الثقيلة

قامت مليشيات الحوثي الانقلابية، بزيادة تصعيدها العسكري، في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة، غربي اليمن، في ثاني أيام عيد الأضحى، أمس الإثنين، وهاجمت مواقع القوات اليمنية المشتركة المتمركزة شرق مدينة الصالح بمدينة الحديدة، بالمدفعية والأسلحة الثقيلة بطريقة عنيفة، وذلك خلال الساعات الماضية. وأكدت مصادر من القوات المشتركة، أن الميليشيات استخدمت خلال عمليات القصف المدفعية الثقيلة من نوع الهاوزر والقذائف المدفعية الموجهة من نوع "B10"، وقذائف "RBG" بشكل مركّز متواصل منذ ساعات الأولى من صباح يوم الإثنين، بحسب العربية.
ميليشيات-الحوثى

الداخلية اليمنية: 49 قتيلا جراء عمليات إرهابية بعدن

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم الخميس، مقتل 13 من أفراد الشرطة وإصابة آخرين جراء حادث استهداف مركز شرطة الشيخ بسيارة مفخخة، ومقتل 36 شخصًا بينهم قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير أبو اليمامة جراء استهداف ميليشيا الحوثي بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي حفل استعراضي وتدريبي عسكري بمعسكر الجلاء بالعاصمة عدن. وأعربت الداخلية اليمنية - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية سبأ - عن استنكارها الشديد لهذه العمليات الإرهابية، مؤكدة أنها لن تتوانى في تأدية مهام عملها في حفظ الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية.
آثار-الحرب-فى-اليمن (1)

الجيش اليمني: الحسم العسكري السبيل لإعادة الشرعية

صرح المتحدث باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي، أن الحسم العسكري هو السبيل لحماية الشعب اليمني من عمليات القتل الممنهج، الذي ترتكبه المليشيا الحوثية الانقلابية، والتي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد جراء الغارات التي شنها طيران التحالف العربي، والعمليات التي ينفذها الجيش، لافتا إلى استمرار العمليات العسكرية للسيطرة على باقي المدن اليمنية، إذ أن المليشيا الانقلابية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بجبهات كثيرة في محافظات: الجوف وصعدة وحجة ومأرب شمالي اليمن، جاء ذلك في اتصال هاتفي مع قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: مفاوضات الحديدة بعرض البحر بسبب الحوثي

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، بين استعراض تطورات الصراع في الشرق الأوسط، كما استعرضت الدعوة الأوروبية لوقف التصعيد في الملف النووي بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. تحت عنوان "واشنطن تبحث معاقبة تركيا بسبب إس-400"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا أمس الأحد، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إلى إيجاد حل وسط، لتجنيب بلاده العقوبات، جراء تسلمها منظومة "إس-400" الروسية، معتبراً أن الاتفاق كان ضرورة.
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