اشتباكات بين المقاومة الجنوبية والحوثيين في يافع
تحرير:وكالات
١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٧ ص
صورة أرشيفية
شنت ميليشيات الحوثي الانقلابية، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، هجومًا عنيفًا على مواقع عسكرية في منطقة يافع التابعة لمحافظة لحج في جنوب اليمن، انطلاقاً من محافظة البيضاء وسط اليمن، وذلك لأول مرة منذ بداية انقلاب الحوثيين في 2014.
وأكدت مصادر ميدانية، أن ميليشيا الحوثي شنت هجومًا واسعًا باتجاه منطقة السر في يافع، مشيرين إلى أن معارك عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة تحدث الآن، حيث تتصدى قوات المقاومة الجنوبية والحزام الأمني لهذا الهجوم، بحسب العريبة.
وذكرت المصادر أن ميليشيات الحوثي تهاجم أيضاً مواقع عسكرية باتجاه جبل صبر ومنطقة ريشان في شمال شرق يافع.وأكدت المصادر أنه تم الدفع بتعزيزات من المقاومة الجنوبية إلى الجبهة في يافع لمواجهة هجوم الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً.كما قامت مليشيات الحوثي الانقلابية، بزيادة تصعيدها العسكري، في مختلف مناطق
وذكرت المصادر أن ميليشيات الحوثي تهاجم أيضاً مواقع عسكرية باتجاه جبل صبر ومنطقة ريشان في شمال شرق يافع.
وأكدت المصادر أنه تم الدفع بتعزيزات من المقاومة الجنوبية إلى الجبهة في يافع لمواجهة هجوم الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً.
كما قامت مليشيات الحوثي الانقلابية، بزيادة تصعيدها العسكري، في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة، غربي اليمن، في ثاني أيام عيد الأضحى، أمس الإثنين، وهاجمت مواقع القوات اليمنية المشتركة المتمركزة شرق مدينة الصالح بمدينة الحديدة، بالمدفعية والأسلحة الثقيلة بطريقة عنيفة.
وأكدت مصادر من القوات المشتركة، أن الميليشيات استخدمت خلال عمليات القصف المدفعية الثقيلة من نوع الهاوزر والقذائف المدفعية الموجهة من نوع "B10"، وقذائف "RBG" بشكل مركّز متواصل منذ ساعات الأولى من صباح يوم الإثنين (التفاصيل).