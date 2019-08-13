49 قتيلا و21 مفقودا في إعصار «ليكيما» بالصين

تحرير:وكالات ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٢ ص

إعصار - صورة أرشيفية

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "ليكيما"، الذي يضرب شرق البلاد إلى 49 قتيلا و21 مفقودًا، وذلك بعد 3 أيام من دخوله البر الصيني. وأضافت السلطات، أن حصيلة الضحايا ارتفعت في الوقت الذي مازال فيه الإعصار، الأقوى هذا الموسم، تقدمه في البر الصيني باتجاه الشمال، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية. وكانت آخر حصيلة أعلنتها السلطات، الأحد الماضي، بمقتل 32 شخصا وفقدان 16 آخرين، كما تم إجلاء مليون شخص على الأقل مع اقتراب الإعصار، نقل منهم أكثر 110 آلاف إلى ملاجئ.

وأدى "ليكيما" إلى اضطرابات شديدة في حركة المواصلات، لا سيما في منطقة شانغهاي المكتظة بالسكان. وتسبب الإعصار بأضرار مادية جسيمة قدرت السلطات قيمتها لغاية الساعة بحوالي 26 مليار يوان، أي ما يعادل 3.3 مليار يورو. وضرب الإعصار ليكيما جزيرة تايوان، ثم البر الصيني من السواحل القريبة لمدينة ونلينغ، بالإضافة