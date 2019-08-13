سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

49 قتيلا و21 مفقودا في إعصار «ليكيما» بالصين

تحرير:وكالات ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٢ ص
إعصار - صورة أرشيفية
إعصار - صورة أرشيفية
أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "ليكيما"، الذي يضرب شرق البلاد إلى 49 قتيلا و21 مفقودًا، وذلك بعد 3 أيام من دخوله البر الصيني. وأضافت السلطات، أن حصيلة الضحايا ارتفعت في الوقت الذي مازال فيه الإعصار، الأقوى هذا الموسم، تقدمه في البر الصيني باتجاه الشمال، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية. وكانت آخر حصيلة أعلنتها السلطات، الأحد الماضي، بمقتل 32 شخصا وفقدان 16 آخرين، كما تم إجلاء مليون شخص على الأقل مع اقتراب الإعصار، نقل منهم أكثر 110 آلاف إلى ملاجئ.
وأدى "ليكيما" إلى اضطرابات شديدة في حركة المواصلات، لا سيما في منطقة شانغهاي المكتظة بالسكان. وتسبب الإعصار بأضرار مادية جسيمة قدرت السلطات قيمتها لغاية الساعة بحوالي 26 مليار يوان، أي ما يعادل 3.3 مليار يورو. وضرب الإعصار ليكيما جزيرة تايوان، ثم البر الصيني من السواحل القريبة لمدينة ونلينغ، بالإضافة
اقرأ المزيد
الانفجار-في-منشأة-عسكرية-بمنطقة-القطب-الشمالي

خبراء يطورون أسلحة.. أسرار الانفجار النووي في روسيا

اعترفت روسيا، بأن الانفجار الذي وقع في قاعدة لإطلاق الصواريخ شمال البلاد ينطوي على طابع نووي، وقالت وكالة روساتوم الروسية النووية، في بيان اليوم، أن خمسة من موظفيها قتلوا في هذا الانفجار، وأن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح ناجمة عن تعرضهم لحروق، كاشفة أن موظفيها كانوا يقدمون الدعم الهندسي والتقني المتعلق بالوقود المستخدم في محرك الصواريخ، فيما قال رئيس "روساتوم"، الإثنين، إن الخبراء الخمسة الذين ماتوا الأسبوع الماضي في انفجار، كانوا يعملون على تطوير "أسلحة جديدة"، متعهدا بمواصلة الاختبارات "حتى النهاية"، على الرغم من الحادث، بحسب سكاي نيوز.
بوريس-جونسون (2)

لماذا لا يخشى الاتحاد الأوروبي تهديدات جونسون؟

منذ أن بدأت بريطانيا في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول "البريكست، ويحاول رئيس وزرائها بوريس جونسون، تخويف أوروبا لمنحه اتفاقا أفضل. لكنه لم يكن بارعا في ذلك، فخلال حملته الانتخابية للحصول على مقعد تيريزا ماي، قال جونسون إنه إذا فاز، فسوف يكثف الاستعدادات لمغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. ويعتمد جونسون في هذه الاستراتيجية على فكرة أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيثير الفوضى ليس فقط في بريطانيا ولكن في الدول الأوروبية أيضا، وهو ما قد يدفع أوروبا للتراجع في نهاية المطاف وتعيد التفاوض بشأن الاتفاق الذي أبرمته مع ماي العام الماضي.
مطار-هونغ-كونغ (1)

مظاهرات في مطار هونج كونج.. وإلغاء جميع الرحلات

بسبب تظاهرة في محطته الرئيسية، بلغ عدد المشاركين بها 5 آلاف شخص، أعلنت سلطات مطار «هونج كونج» إلغاء جميع الرحلات المغادرة والقادمة إلى المطار، باستثناء الرحلات المغادرة، التي انتهى تسجيل دخول المسافرين إليها، والرحلات التي في طريقها بالفعل إلى المطار، وأكدت سلطات المطار في بيان لها، منذ قليل، أن هذا القرار شديد الأهمية بالنسبة لمطار «هونج كونج» المعروف دولياً بمدى فعاليته، وكان في عام 2018 ثامن مطارات العالم من حيث عدد الزيارات مع 74 مليون مسافر.
مقتل- عسكريين- كولومبيين

مقتل عسكريين كولومبيين خلال عرض جوي (فيديو)

لقي عسكريان كولومبيان مصرعهما، أمس الأحد، إثر انقطاع حبل معلق بمروحية كانا يتدليان منه أثناء عرض جوي في ميدلين بشمال غربي البلاد. وقالت قيادة الجيش في بيان إن "القوات الجوية الكولومبية تأسف بشدة لفقدان رجلين شجاعين لقيا حتفهما بحادث في أقصى مدرج مطار أولايا هيريرا في ميدلين". وبحسب مقاطع الفيديو التي بثت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فإن الحبل انقطع مما أدى لسقوط العسكريين ووفاتهما، وذلك بحسب موقع روسيا اليوم.
اقرأ المزيد من الأخبار
روسيا-والصين

هل يتخلى الروس والصينيون عن إيران حال نشوب حرب؟

راهنت إيران على تدويل أزمتها المتصاعدة مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد انسحابها من الاتفاق النووي منتصف العام الماضي، وبالأخص في ما يتعلق بحركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي شهد وجودا عسكريا مكثفا على مدى الأشهر القليلة الماضية. وعولت طهران بشكل رئيسي على تدخل حلفائها، وبالأخص روسيا والصين، في الأزمة المتصاعدة بهذه المنطقة الحيوية، والتي رأى الخبراء أنها قد تسير في طريق مواجهة عسكرية كاملة خلال المستقبل القريب، ما لم تستطع الأطراف المعنية إيجاد أرضية مشتركة على المستوى السياسي.
ترامب (2)

تعريفات ترامب الجديدة ضد الصين ستضر بـ«أمريكا أولا»

لم تعد المخاوف الأمريكية تجاه الحرب التجارية مع الصين تكمن في الإجراءات التي قد تتخذها بكين كرد فعل للتعريفات الجمركية المختلفة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على البضائع الآتية من الصين إلى الولايات المتحدة خلال العام الماضي، فالمخاوف الأمريكية باتت تشمل أيضا إمكانية التأثر بالقرارات التي يتخذها ترامب في مواجهة الصين، والتي قد تؤثر بشكل رئيسي فى النمط التجاري والاقتصادي للولايات المتحدة في المستقبل القريب، لا سيما مع توسيع ترامب شرائح التعريفات الجمركية.
اجتماع-ترامب وشي في-قمة-العشرين

لماذا فشلت المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين؟

اختتم المفاوضون التجاريون الأمريكيون والصينيون محادثات استمرت يومين في شنغهاي، وبينما اتفق الجانبان على أن المناقشات الأخيرة كانت "بناءة"، لا يوجد حتى الآن أي مؤشر على أن الحرب التجارية ستنتهي في أي وقت قريب بين البلدين. وعلى الرغم من أن ذلك كان أول اجتماع مباشر بين المفاوضين بين البلدين منذ أن أعلن قادتهم هدنة مؤقتة في أواخر يونيو، عندما التقى كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، لم تظهر المحادثات سوى القليل من التقدم الملموس.
مسيرة-هونج-كونج 1 (1)

دون أدلة.. بكين تتهم واشنطن بدعم مظاهرات هونج كونج

شهدت شوارع مدينة هونج كونج الصينية ذات الوضع الإداري الخاص، مظاهرات مستمرة منذ شهر مايو، اعتراضا على مشروع قانون يسمح بترحيل المتهمين إلى الصين. وعلى الرغم من تراجع إدارة المدينة عن تمرير مشروع القانون، فقد استمرت المظاهرات المعارضة للتدخل الصيني في شؤونها، وهو ما دفع وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء الماضي، إلى اتهام الولايات المتحدة بالتأثير على الاحتجاجات المتزايدة المؤيدة للديمقراطية. وقالت هوا تشون يينج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي في بكين: "كما تعلمون جميعا، فهم من صنيعة الولايات المتحدة بطريقة أو بأخرى".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org