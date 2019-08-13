الأرصاد تحذر من حر ورطوبة في طقس ثالث أيام العيد
١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ ص
طقس = أرشيفية
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الصغرى العظمىالقاهرة 26 38شبين الكوم 26 36طنطا 24 36دمنهور 25 34الإسكندرية 21 32بلطيم 22 32مطروح 21 31السلوم 23 34سيوة 23 40بورسعيد 25 33دمياط 25 31الزقازيق 24 37الاسماعيلية 23 38السويس 23 38العريش 25 36رفح 24 35رأس سدر 27 39نخل 17 37نويبع 26 36طابا 28 36كاترين 17 32الطور
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
الصغرى العظمى
القاهرة 26 38
شبين الكوم 26 36
طنطا 24 36
دمنهور 25 34
الإسكندرية 21 32
بلطيم 22 32
مطروح 21 31
السلوم 23 34
سيوة 23 40
بورسعيد 25 33
دمياط 25 31
الزقازيق 24 37
الاسماعيلية 23 38
السويس 23 38
العريش 25 36
رفح 24 35
رأس سدر 27 39
نخل 17 37
نويبع 26 36
طابا 28 36
كاترين 17 32
الطور 26 37
شرم الشيخ 27 37
الغردقة 28 36
مرسى علم 28 36
الفيوم 26 39
بنى سويف 26 39
المنيا 25 39
أسيوط 25 40
سوهاج 25 40
قنا 25 41
الأقصر 25 42
أسوان 27 42
أبوسمبل 26 41
الوادى الجديد 24 41
شلاتين 27 41
ابو رماد 27 39
حلايب 26 35
رأس حدربة 27 35