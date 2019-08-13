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الأرصاد تحذر من حر ورطوبة في طقس ثالث أيام العيد

١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ ص
طقس = أرشيفية
طقس = أرشيفية
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الصغرى العظمىالقاهرة 26 38شبين الكوم 26 36طنطا 24 36دمنهور 25 34الإسكندرية 21 32بلطيم 22 32مطروح 21 31السلوم 23 34سيوة 23 40بورسعيد 25 33دمياط 25 31الزقازيق 24 37الاسماعيلية 23 38السويس 23 38العريش 25 36رفح 24 35رأس سدر 27 39نخل 17 37نويبع 26 36طابا 28 36كاترين 17 32الطور
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الخارجية المصرية

مصر لقوى الحرية والتغير: ندعم السودان

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن مصر استضافت على مدى اليومين الماضيين اجتماعًا هامًا بين قوى الحرية والتغيير، ومن ضمنها الجبهة الثورية، بغرض تحقيق السلام في السودان كقضية رئيسية تهم جميع الأشقاء في السودان ودعماً للوثيقة الدستورية المقرر التوقيع عليها في السابع عشر من الشهر الجاري. وأضافت الخارجية في بيانها، أن المشاركون تبادلوا في الاجتماع الآراء واتفقوا على عرض ما تم التوصل إليه على قيادة قوى الحرية والتغيير في الخرطوم. كما أكدت مواصلة اتصالاتها مع الأشقاء في السودان، ودول الجوار للسودان والإقليم من أجل تحقيق السلام والاستقرار هناك.
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أول قرار ضد الخطيب السعودي صاحب مقولة «المرأة العاملة تأكل بثدييها»

أعلن وزير الشؤون الإسلامية السعودي، عبد اللطيف بن عبد العزيز آل شيخ، إحالة خطيب "تجاوز الأنظمة والتعليمات" إلى مستشار العاهل السعودي، الأمير خالد الفيصل، "لاتخاذ اللازم بحقه". وقالت صحيفة عكاظ المحلية الإثنين، إن الخطيب هاجم عمل المرأة وأساء إلى النساء أثناء خطبة العيد في جدة، إذ قال إن "المرأة تأكل بثدييها"، وقال آل شيخ بحسب الصحيفة إن الخطيب بقوله هذا لا يمثل إلا نفسه، موضحا "لا يمثل توجه الوزارة ولا علماءنا في المملكة، وهو غير مقبول". وشدد على أن الخطيب ارتكب "خطأ جسيما وينبغي مساءلته وكل من هيأ المصلى.
العيد-في-حديقة-الحيوان-وحديقة -لفسطاط‎ (4)

حر ورطوبة نهارا.. الأرصاد تعلن طقس ثالث أيام العيد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
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أحمد وزينب رجعوا تاني.. لعبة «بايخة» لحصد المشاهدات والأموال

من عرض رضيعته للخطر بحثا عن مشاهدات تدر عليه أموالا يستطيع أن يفعل أي شيء من أجل نفس الهدف حتى إذا خدع متابعيه وملايين المواطنين. هذ ما ينطبق على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، وفيديوهاتهما المستفزة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تكشف أدق تفاصيل حياتهما، إلى حد تصوير لحظات ولادة طفلتهما، ثم تصوير الطفلة بعد أيام في أوضاع خطيرة وسط جدل شعبي كبير وبلاغات للنائب العام ضدهما، وصولا إلى الفيديو الأخير الذي أثار جدلا وهجوما كبيرا عليهما؛ ليعلنا اعتزال السوشيال ميديا نهائيا، لكن الأمر لم يكن إلا خدعة كبيرة لحصد مزيد من المشاهدات وتحقيق مكاسب أكبر من الأزمات.
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الأرصاد: طقس اليوم حار رطب.. وهذه المدن «+40»

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل، اليوم الإثنين، على السواحل الشمالية، وحار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.
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الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على أغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الأربعاء، معتدلًا على السواحل الشمالية حارًا رطبًا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء. وتكون حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحري والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية ومناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، أما البحر الأحمر فارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين.
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الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحري والقاهرة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج في البحرين الأحمر والمتوسط من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
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