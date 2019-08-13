الأرصاد تحذر من حر ورطوبة في طقس ثالث أيام العيد

١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ ص

طقس = أرشيفية

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الصغرى العظمىالقاهرة 26 38شبين الكوم 26 36طنطا 24 36دمنهور 25 34الإسكندرية 21 32بلطيم 22 32مطروح 21 31السلوم 23 34سيوة 23 40بورسعيد 25 33دمياط 25 31الزقازيق 24 37الاسماعيلية 23 38السويس 23 38العريش 25 36رفح 24 35رأس سدر 27 39نخل 17 37نويبع 26 36طابا 28 36كاترين 17 32الطور