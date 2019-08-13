رياضة

الأهلي يبدأ استعداداته لموقعة بيراميدز في الكأس

١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ ص
مران الأهلي
مران الأهلي
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره بيراميدز، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل، في إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر، وجاء ذلك بعدما حصل لاعبو المارد الأحمر على إجازة من التدريبات أمس الإثنين بعد مواجهة «اطلع بره» بطل جنوب السودان، والتي أُقيمت مساء الأحد الماضي، ضمن ذهاب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، وانتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة.
وسحق الأهلي بطل الدوري المصري ضيفه «اطلع بره» من جنوب السودان (4 - صفر) في ذهاب الدور الأول لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، حيث افتتح التونسي علي معلول الأهداف بعد 16 دقيقة من البداية من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد سقوط عمرو السولية داخل منطقة الجزاء. وضاعف المغربي وليد أزارو النتيجة في
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نيمار - بي اس جي 2018

كوتينيو سلاح برشلونة لحسم صفقة نيمار

كشف تقرير صحفي فرنسي عن آخر عرض قدمه برشلونة، من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سليفا، نجم باريس سان جيرمان، هذا الصيف، ووفقًا لصحيفة لو باريزيان الفرنسية، فإن برشلونة عرض على سان جيرمان، الحصول على فيليب كوتينيو بجانب مقابل مادي يتراوح بين 60 و80 مليون يورو، من أجل عودة نيمار للبارسا. وأشارت إلى أن هذا العرض تم تقديمه بشكل شفهي منذ أسابيع، ولم يتحرك برشلونة خطوة أخرى للأمام في المفاوضات مع سان جيرمان، وأوضحت أن البارسا يقدر قيمة كوتينيو بـ120 مليون يورو، وبالتالي فإن صفقة نيمار ستحسم بمقابل يتراوح بين 180 و200 مليون يورو.
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رسالة مؤثرة من لاعب الأهلي للجماهير بعد رحيله للجونة

وجه إسلام محارب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، والجونة الحالي، رسالة إلى إدارة وجماهير القلعة الحمراء، بعدما أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن انتقال إسلام محارب وعمرو بركات، لاعبي الفريق، إلى الجونة بشكل نهائي، وذلك بعد الاتفاق على كل التفاصيل بين الناديين، والتفاصيل الخاصة بكلا اللاعبين اللذين فضّلا اللعب للجونة رغم تلقيهما عروضًا من أكثر من نادٍ آخر، وكتب محارب عبر حسابه على «تويتر»: «أحب أشكر إدارة النادي الأهلي على الفترة اللي كنت موجود فيها داخل أعظم ناد في الكون».
إريكسن ‎

200 ألف جنيه إسترليني سلاح توتنهام للحفاظ على إريكسن

أكدت صحيفة الديلي ميل البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي يعمل للحفاظ على خدمات نجمه الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن هذا الموسم، وأشارت إلى أن توتنهام عرض على إريكسن الحصول على راتب أسبوعي يقدر بـ200 ألف جنيه إسترليني، للموافقة على تجديد عقده، علما بأن إريكسن صاحب الـ27 عاما يتقاضى حاليا 80 ألف إسترليني أسبوعيا فقط، كما أن عقده ينتهي في الصيف المقبل، ومن ثم يخشى توتنهام أن يوقّع اللاعب لأي فريق، في يناير المقبل، مجانًا.
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محسن صالح يتحدث عن رباعية الأهلي في «اطلع بره»

علق محسن صالح، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني على الفوز الكبير الذي حققه فريق النادي الأهلي على حساب فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، حيث قال محسن صالح عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في مثل هذه المباريات عندما تكون الفوارق كبيرة بين فريقين والفوز فيها محسوم، ومعروف مين (حيطلع بره) ومين حيكمل ومكانه في الدور التاني مضمون، سلامة اللاعبين وقوة الأداء ووفرة الأهداف مطلب منطقي ومقبول، لكن المبالغة والحديث عن الفوز يجب ألا يطول، المشوار لسة طويل وصعب ويا رب الفرحة تدوم".
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تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي ضد «اطلع بره»

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره «اطلع بره» بطل جنوب السودان، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في أولى مباريات المارد الأحمر مع منافسه اطلع بره في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مواجهة الإياب في 24 أغسطس الجاري، في مصر أيضا؛ بسبب الأحداث السياسية في السودان، ويدخل الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، المدير الفني، المباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية كبيرة تحسم مبكرا بطاقة التأهل إلى دور الـ32.
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الأهلي يفتتح مشواره الإفريقي بمواجهة «اطلع بره»

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره «اطلع بره» بطل جنوب السودان، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في أولى مباريات المارد الأحمر مع منافسه اطلع بره في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مواجهة الإياب في 24 أغسطس الجاري في مصر أيضا بسبب الأحداث السياسية في السودان، ويدخل الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، المدير الفني، المباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية كبيرة تحسم مبكرا بطاقة التأهل إلى دور الـ32.
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10 آلاف مشجع في مواجهة الأهلي و«اطلع برة»

كشف محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن إدارة النادي تلقت موافقة رسمية من الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مشجع في مباراة الفريق أمام نظيره «اطلع برة» بطل جنوب السودان، في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وأوضح مرجان أن مباراة الأهلي و«اطلع برة» ستقام في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل، الموافق 11 أغسطس الجاري، على استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية، بعدما اتفق الفريق الأحمر مع بطل جنوب السودان على إقامة مباراتي الذهاب والعودة في دور الـ64 داخل مصر.
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