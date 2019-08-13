الأهلي يبدأ استعداداته لموقعة بيراميدز في الكأس

١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ ص

مران الأهلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره بيراميدز، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل، في إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر، وجاء ذلك بعدما حصل لاعبو المارد الأحمر على إجازة من التدريبات أمس الإثنين بعد مواجهة «اطلع بره» بطل جنوب السودان، والتي أُقيمت مساء الأحد الماضي، ضمن ذهاب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، وانتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة.

وسحق الأهلي بطل الدوري المصري ضيفه «اطلع بره» من جنوب السودان (4 - صفر) في ذهاب الدور الأول لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، حيث افتتح التونسي علي معلول الأهداف بعد 16 دقيقة من البداية من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد سقوط عمرو السولية داخل منطقة الجزاء. وضاعف المغربي وليد أزارو النتيجة في

وسحق الأهلي بطل الدوري المصري ضيفه «اطلع بره» من جنوب السودان (4 - صفر) في ذهاب الدور الأول لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، حيث افتتح التونسي علي معلول الأهداف بعد 16 دقيقة من البداية من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد سقوط عمرو السولية داخل منطقة الجزاء.



وضاعف المغربي وليد أزارو النتيجة في الدقيقة 33، وسجل أزارو هدفيه الشخصيين الثاني والثالث للأهلي بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، واختتم البديل أحمد الشيخ أهداف الأهلي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.



بينما سجل فريق بيراميدز أول انتصار في تاريخه ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، مساء السبت، وذلك على حساب فريق النجم الكونغولي بنتيجة (4-1) في اللقاء الذي انتهي على ملعب الدفاع الجوي ضمن مباراة ذهاب الدور التمهيدي للكونفيدرالية.