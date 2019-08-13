عالميا.. الذهب يرتفع لأعلى مستوى منذ 6 سنوات
١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ ص
ذهب
ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 6 سنوات، اليوم الثلاثاء، إثر عزوف المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر بفعل حالة القلق المحيطة باحتجاجات في هونج كونج وانهيار عملة الأرجنتين في ظل مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.
وبحلول الساعة 0518 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1515.56 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أبريل 2013 عند 1518.03 دولار.
وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6 في المئة إلى 1526.90 دولار للأوقية.
وتسببت احتجاجات في إغلاق مطار هونج كونج، أكثر مطارات العالم ازدحاما في حركة الشحن الجوي، أمس. وبدأت الاحتجاجات اعتراضا على مشروع قانون يسمح بتسليم مشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم، لكنها اتسعت لتشمل دعوات أوسع نطاقا إلى الديمقراطية.وتسببت حالات عدم اليقين تلك بجانب المخاوف من الحرب التجارية بين الصين
وتسببت احتجاجات في إغلاق مطار هونج كونج، أكثر مطارات العالم ازدحاما في حركة الشحن الجوي، أمس. وبدأت
الاحتجاجات اعتراضا على مشروع قانون يسمح بتسليم مشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم، لكنها اتسعت لتشمل دعوات أوسع نطاقا إلى الديمقراطية.
وتسببت حالات عدم اليقين تلك بجانب المخاوف من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي طال أمدها في هز الأسواق المالية، ودفعت المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن.
ويُنظر إلى الذهب، بجانب العملة اليابانية وسندات الخزانة الأمريكية، على أنه استثمار آمن نسبيا في أوقات الضبابية السياسية والمالية. واستقر الين قرب أعلى مستوى في سبعة أشهر مقابل الدولار.