عالميا.. الذهب يرتفع لأعلى مستوى منذ 6 سنوات

١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ ص

ذهب

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 6 سنوات، اليوم الثلاثاء، إثر عزوف المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر بفعل حالة القلق المحيطة باحتجاجات في هونج كونج وانهيار عملة الأرجنتين في ظل مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي. وبحلول الساعة 0518 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1515.56 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أبريل 2013 عند 1518.03 دولار. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6 في المئة إلى 1526.90 دولار للأوقية.

وتسببت احتجاجات في إغلاق مطار هونج كونج، أكثر مطارات العالم ازدحاما في حركة الشحن الجوي، أمس. وبدأت الاحتجاجات اعتراضا على مشروع قانون يسمح بتسليم مشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم، لكنها اتسعت لتشمل دعوات أوسع نطاقا إلى الديمقراطية.وتسببت حالات عدم اليقين تلك بجانب المخاوف من الحرب التجارية بين الصين