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عالميا.. الذهب يرتفع لأعلى مستوى منذ 6 سنوات

١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ ص
ذهب
ذهب
ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 6 سنوات، اليوم الثلاثاء، إثر عزوف المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر بفعل حالة القلق المحيطة باحتجاجات في هونج كونج وانهيار عملة الأرجنتين في ظل مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي. وبحلول الساعة 0518 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1515.56 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أبريل 2013 عند 1518.03 دولار. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6 في المئة إلى 1526.90 دولار للأوقية.
وتسببت احتجاجات في إغلاق مطار هونج كونج، أكثر مطارات العالم ازدحاما في حركة الشحن الجوي، أمس. وبدأت الاحتجاجات اعتراضا على مشروع قانون يسمح بتسليم مشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم، لكنها اتسعت لتشمل دعوات أوسع نطاقا إلى الديمقراطية.وتسببت حالات عدم اليقين تلك بجانب المخاوف من الحرب التجارية بين الصين
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فورد EcoSport

إيكو سبورت رقم 1.. أكثر 5 سيارات SUV-B مبيعًا في مصر

ونرصد في هذا التقرير أكثر 5 سيارات SUV-B المدمج مبيعًا في مصر خلال الفترة من من شهر يناير حتى يونيو 2019، وتمكنت سيارة الشركة الأمريكية فورد إيكوسبورت، من الحفاظ على المركز الأول في مبيعات هذه الفئة المدمجة، وذلك بعد تحقيقها نسبة 32% من مبيعات فئتها، لتتفوق على شقيقتها الأمريكية «جيب رينيجيد» التي سجلت نسبة مبيعات 27.3%، ثم تأتي بعدهما هيونداي كريتا في المركز الثالث بنسبة 13.8%، ثم رابعًا بيجو 2008 بنسبة مبيعات 10.9%، وصولاً إلى فيات 500X بـ9.7%.
البورصه

ماذا حدث في البورصة المصرية بعد طرح أسهم «فوري»؟

حققت البورصة المصرية أرباحا قدرها 28.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند 746.2 مليار جنيه، مقارنة بـ717.6 مليار جنيه بنهاية الأسبوع قبل الماضي، بارتفاع 4%. وبدأ، الخميس الماضي، التداول على أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عقب تنفيذ الطرح العام والخاص للشركة على عدد 254.629 مليون سهم من أسهم الشركة المصدرة بنسبة 36% من رأس المال وبقيمة إجمالية بلغت 1.644 مليار جنيه، بسعر 6.46 جنيه للسهم.
اسعار-الذهب-دهب (2)

أسعار الذهب اليوم 11 أغسطس.. عيار 21 يسجل 682 جنيها

استقرت أسعار الذهب اليوم،في السوق المحلية، بعدما انخفض سعر الجرام امس بنحو جنيهان، وهو ما يعد تراجع بعد صعود سعر المعدن الأصفر عالميا منذ أيام، وسجلت سعر الأوقية وقتها نحو 1501 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار
خرده (1)

الحكومة تبدأ بيع «الخردة» في المزاد لترشيد النفقات

أكدت وزارة المالية حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من المخزون الراكد والكهنة والخردة المتراكمة بالمخازن الحكومية، بما يضمن رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالى والإدارى. وأشارت وزارة المالية إلى حرصها على ترشيد الإنفاق الحكومى وتوحيد ضوابط التصرف فى المخزون الراكد والكهنة والخردة المتراكمة بالمخازن الحكومية التى يُقرر الاستغناء عنها، وتعظيم الاستفادة منها وعدم إهدارها ومساعدة الجهات الحكومية فى الحصول على أفضل الأسعار العادلة، بما يحقق الاستفادة القصوى من هذه الأصناف.
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الذهب (2)

سجلت أعلى مستوى.. لماذا ارتفعت أسعار الذهب في مصر؟

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال الأسبوع الجاري بنسبة غير مسبوقة، ليزداد سعر الجرام بمتوسط بلغ نحو 29 جنيها، وذلك بالتزامن مع قرب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. وعالميا، قفزت أسعار الذهب بأكثر من 2% على مدار اليومين الماضيين، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 6 سنوات، وذلك في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة مما حفز إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن. وبلغت مكاسب الذهب نحو 20% منذ أن تراجعت إلى أدنى مستوى لها هذا العام عند 1265.85 دولار في مايو الماضي.
ذهب

قفزة مفاجئة في أسعار الذهب.. والجرام يرتفع 11 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام بنحو 11 جنيها، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1501 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

أسعار الذهب تعاود الهبوط.. والجرام يفقد 4 جنيهات

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا مع بداية تعاملات اليوم، الخميس، في السوق المحلية، لينخفض سعر الجرام بنحو 4 جنيهات، وذلك نتيجة انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1419 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
اسعار-الذهب-دهب (6)

أسعار الذهب ترتفع جنيهين خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلية، ليزيد سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك على الرغم من ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1442 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 27% خلال النصف الأول من 2019 لتسجل نحو 825 مليون دولار.
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