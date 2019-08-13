رياضة

كواليس فشل مفاوضات الزمالك مع رامون دياز

١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ ص
رامون دياز
رامون دياز
شهدت مفاوضات نادي الزمالك مع الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي بيراميدز السابق، خلافات حادة بعد أن كانت الأمور في طريقها لإتمام الصفقة. وعلمت «التحرير» أن رامون دياز طلب الحصول على نصف قيمة عقده مع بداية مهمته، ولكن إدارة القلعة البيضاء رفضت الأمر، خاصة في ظل شعور رئيس الزمالك بالمماطلة من جانب المدرب الأرجنتيني والضغط على إدارة النادي. كما تلقى المدير الفني لنادي بيراميدز السابق اتصالات من بعض المسؤولين السابقين بالزمالك، الذين حذروه من التعامل مع رئيس القلعة البيضاء وهجومه الدائم على المدربين.
وأسند الزمالك مهمة قيادة التدريبات للمدير الفني المؤقت طارق يحيى، الذي يتولى تدريب الفريق أمام ديكاداها الصومالي يوم الجمعة المقبل في ذهاب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا. ومن المنتظر أن يعقد رئيس الزمالك مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الحادية عشرة صباح غد الأربعاء، بمقر النادي للحديث عن العديد من
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نيمار - بي اس جي 2018

كوتينيو سلاح برشلونة لحسم صفقة نيمار

كشف تقرير صحفي فرنسي عن آخر عرض قدمه برشلونة، من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سليفا، نجم باريس سان جيرمان، هذا الصيف، ووفقًا لصحيفة لو باريزيان الفرنسية، فإن برشلونة عرض على سان جيرمان، الحصول على فيليب كوتينيو بجانب مقابل مادي يتراوح بين 60 و80 مليون يورو، من أجل عودة نيمار للبارسا. وأشارت إلى أن هذا العرض تم تقديمه بشكل شفهي منذ أسابيع، ولم يتحرك برشلونة خطوة أخرى للأمام في المفاوضات مع سان جيرمان، وأوضحت أن البارسا يقدر قيمة كوتينيو بـ120 مليون يورو، وبالتالي فإن صفقة نيمار ستحسم بمقابل يتراوح بين 180 و200 مليون يورو.
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رسالة مؤثرة من لاعب الأهلي للجماهير بعد رحيله للجونة

وجه إسلام محارب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، والجونة الحالي، رسالة إلى إدارة وجماهير القلعة الحمراء، بعدما أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن انتقال إسلام محارب وعمرو بركات، لاعبي الفريق، إلى الجونة بشكل نهائي، وذلك بعد الاتفاق على كل التفاصيل بين الناديين، والتفاصيل الخاصة بكلا اللاعبين اللذين فضّلا اللعب للجونة رغم تلقيهما عروضًا من أكثر من نادٍ آخر، وكتب محارب عبر حسابه على «تويتر»: «أحب أشكر إدارة النادي الأهلي على الفترة اللي كنت موجود فيها داخل أعظم ناد في الكون».
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200 ألف جنيه إسترليني سلاح توتنهام للحفاظ على إريكسن

أكدت صحيفة الديلي ميل البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي يعمل للحفاظ على خدمات نجمه الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن هذا الموسم، وأشارت إلى أن توتنهام عرض على إريكسن الحصول على راتب أسبوعي يقدر بـ200 ألف جنيه إسترليني، للموافقة على تجديد عقده، علما بأن إريكسن صاحب الـ27 عاما يتقاضى حاليا 80 ألف إسترليني أسبوعيا فقط، كما أن عقده ينتهي في الصيف المقبل، ومن ثم يخشى توتنهام أن يوقّع اللاعب لأي فريق، في يناير المقبل، مجانًا.
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الطيب عن عودة فيريرا للزمالك:«الرئيس بدأ عهدا جديدا»

علق المعلق الرياضي أحمد الطيب، على أنباء اقتراب عودة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا لقيادة نادي الزمالك، مجدداً في الموسم الجديد (2019-2020)، علمًا بأن فيريرا قاد الزمالك لتحقيق الثنائية المحلية موسم 2014 – 2015 بعد أن حصد لقبي الدوري وكأس مصر كما صعد بالفريق الأبيض لنصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية. ونشر رئيس القلعة البيضاء، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لنجليه أحمد وأمير مع فيريرا ونجله وكتب قائلاً: "فيريرا ونجله في استقبال أحمد وأمير مرتضى منصور في البرتغال أثناء التفاوض معه لقيادة الزمالك فنيا".
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هل اقترب فيريرا من العودة لتدريب الزمالك؟

أثار رئيس نادي الزمالك، الجدل حول عودة المدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا لقيادة الفريق الأبيض مجدداً في الموسم الجديد (2019-2020). ونشر رئيس الزمالك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لنجليه أحمد وأمير مع فيريرا ونجله وكتب قائلاً: "فيريرا ونجله في استقبال أحمد وأمير مرتضى منصور في البرتغال أثناء التفاوض معه لقيادة الزمالك فنيا". وقاد فيريرا الزمالك لتحقيق الثنائية المحلية موسم 2014 – 2015 بعد أن حصد لقبي الدوري وكأس مصر كما صعد بالفريق الأبيض لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.
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فرجاني ساسي ينتظم في تدريبات الزمالك اليوم

يعود الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط نادي الزمالك، إلى التدريبات الجماعية، اليوم الإثنين، عقب وصوله إلى القاهرة، حيث تنتهي إجازته الإثنين، ويعود بعدها لينتظم مع الفريق الأبيض. وحصل اللاعب التونسي على فترة راحة سلبية، عقب مباراة الأهلي في الدوري قبل بداية الموسم الجديد، خاصة أنه لم يحصل على راحة بعد انتهاء مشاركته في بطولة الأمم الإفريقية مع تونس. وأخطر اللاعب مسؤول الجهاز الإداري للفريق أحمد زاهر، بأنه سيوجد في القاهرة الإثنين بعد انتهاء راحته السلبية وسيكون ضمن صفوف الفريق من أجل الاستعداد لمبارياته الإفريقية.
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تعديل العقد والترضية سلاح الزمالك للإبقاء على جمعة

كشف مصدر داخل أروقة نادي الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء رفضت فكرة التفريط في عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق وتمسكت بوجوده مع الفريق في الموسم الجديد. وتلقى اللاعب عرضًا قويًا خلال الساعات الماضية من أهلي جدة السعودي، ونقله إلى مجلس الإدارة من أجل حسم الأمر، معلنًا ترحيبه بأي قرار تتخذه الإدارة سواء بالبقاء أو الخروج معارًا إلى الدوري السعودي. وأكد المصدر، أن إدارة النادي اتفقت مع اللاعب على تعديل عقده وترضيته ماديًا لأنه قدم موسمًا جيدًا ويستحق التقدير من جانب إدارة الزمالك، لكن أمر رحيله مغلق تمامًا.
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