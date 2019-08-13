كواليس فشل مفاوضات الزمالك مع رامون دياز

١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ ص

رامون دياز

شهدت مفاوضات نادي الزمالك مع الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي بيراميدز السابق، خلافات حادة بعد أن كانت الأمور في طريقها لإتمام الصفقة. وعلمت «التحرير» أن رامون دياز طلب الحصول على نصف قيمة عقده مع بداية مهمته، ولكن إدارة القلعة البيضاء رفضت الأمر، خاصة في ظل شعور رئيس الزمالك بالمماطلة من جانب المدرب الأرجنتيني والضغط على إدارة النادي. كما تلقى المدير الفني لنادي بيراميدز السابق اتصالات من بعض المسؤولين السابقين بالزمالك، الذين حذروه من التعامل مع رئيس القلعة البيضاء وهجومه الدائم على المدربين.

وأسند الزمالك مهمة قيادة التدريبات للمدير الفني المؤقت طارق يحيى، الذي يتولى تدريب الفريق أمام ديكاداها الصومالي يوم الجمعة المقبل في ذهاب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا. ومن المنتظر أن يعقد رئيس الزمالك مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الحادية عشرة صباح غد الأربعاء، بمقر النادي للحديث عن العديد من

وأسند الزمالك مهمة قيادة التدريبات للمدير الفني المؤقت طارق يحيى، الذي يتولى تدريب الفريق أمام ديكاداها الصومالي يوم الجمعة المقبل في ذهاب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا.



ومن المنتظر أن يعقد رئيس الزمالك مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الحادية عشرة صباح غد الأربعاء، بمقر النادي للحديث عن العديد من الأمور الخاصة بالنادي وفريق الكرة وكشفها للرأي العام.



ومن المنتظر أن يعلن رئيس القلعة البيضاء عن جميع كواليس اختيار المدرب الأجنبي الجديد للفريق، والذي من المقرر الإعلان عنه اليوم الثلاثاء عقب اجتماع مجلس إدارة الزمالك مع رموز الكرة بالزمالك.



كما سيتطرق المؤتمر إلى مباراة الفريق أمام بطل الصومال وتأجيلها وكل الملابسات المحيطة بالمباراة والصعوبات التي واجهت النادي من أجل خوض اللقاء.