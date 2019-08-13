رياضة

200 ألف جنيه إسترليني سلاح توتنهام للحفاظ على إريكسن

١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص
كريستيان إريكسن
كريستيان إريكسن
أكدت صحيفة الديلي ميل البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي يعمل للحفاظ على خدمات نجمه الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن هذا الموسم، وأشارت إلى أن توتنهام عرض على إريكسن الحصول على راتب أسبوعي يقدر بـ200 ألف جنيه إسترليني، للموافقة على تجديد عقده، علما بأن إريكسن صاحب الـ27 عاما يتقاضى حاليا 80 ألف إسترليني أسبوعيا فقط، كما أن عقده ينتهي في الصيف المقبل، ومن ثم يخشى توتنهام أن يوقّع اللاعب لأي فريق، في يناير المقبل، مجانًا.
وأشارت إلى أن إريكسن يحظى باهتمام قوي هذا الصيف من قبل ريال مدريد ويوفنتوس، ولا يزال الميركاتو مفتوحًا في إسبانيا وإيطاليا لحسم الصفقة، وأوضحت أن الدولي الدنماركي قد يوافق على عرض توتنهام للتجديد، ولكن بشرط وضع بند يسمح له بالانتقال إلى أندية محددة مقابل سعر ثابت. وسيطرت حالة من الغضب على إريكسن،
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نيمار - بي اس جي 2018

كوتينيو سلاح برشلونة لحسم صفقة نيمار

كشف تقرير صحفي فرنسي عن آخر عرض قدمه برشلونة، من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سليفا، نجم باريس سان جيرمان، هذا الصيف، ووفقًا لصحيفة لو باريزيان الفرنسية، فإن برشلونة عرض على سان جيرمان، الحصول على فيليب كوتينيو بجانب مقابل مادي يتراوح بين 60 و80 مليون يورو، من أجل عودة نيمار للبارسا. وأشارت إلى أن هذا العرض تم تقديمه بشكل شفهي منذ أسابيع، ولم يتحرك برشلونة خطوة أخرى للأمام في المفاوضات مع سان جيرمان، وأوضحت أن البارسا يقدر قيمة كوتينيو بـ120 مليون يورو، وبالتالي فإن صفقة نيمار ستحسم بمقابل يتراوح بين 180 و200 مليون يورو.
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رسالة مؤثرة من لاعب الأهلي للجماهير بعد رحيله للجونة

وجه إسلام محارب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، والجونة الحالي، رسالة إلى إدارة وجماهير القلعة الحمراء، بعدما أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن انتقال إسلام محارب وعمرو بركات، لاعبي الفريق، إلى الجونة بشكل نهائي، وذلك بعد الاتفاق على كل التفاصيل بين الناديين، والتفاصيل الخاصة بكلا اللاعبين اللذين فضّلا اللعب للجونة رغم تلقيهما عروضًا من أكثر من نادٍ آخر، وكتب محارب عبر حسابه على «تويتر»: «أحب أشكر إدارة النادي الأهلي على الفترة اللي كنت موجود فيها داخل أعظم ناد في الكون».
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كواليس فشل مفاوضات الزمالك مع رامون دياز

شهدت مفاوضات نادي الزمالك مع الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي بيراميدز السابق، خلافات حادة بعد أن كانت الأمور في طريقها لإتمام الصفقة. وعلمت «التحرير» أن رامون دياز طلب الحصول على نصف قيمة عقده مع بداية مهمته، ولكن إدارة القلعة البيضاء رفضت الأمر، خاصة في ظل شعور رئيس الزمالك بالمماطلة من جانب المدرب الأرجنتيني والضغط على إدارة النادي. كما تلقى المدير الفني لنادي بيراميدز السابق اتصالات من بعض المسؤولين السابقين بالزمالك، الذين حذروه من التعامل مع رئيس القلعة البيضاء وهجومه الدائم على المدربين.
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سكاي: توتنهام الأوفر حظًا لضم كوتينيو

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن توتنهام أصبح الأوفر حظًا فيما يخص التعاقد مع صانع ألعاب برشلونة فيليب كوتينهو، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد حتى صيف 2020. وقالت صحيفة «سكاي» في تقرير لها مساء اليوم، إن اللاعب البرازيلي ارتبط اسمه بالعديد من الأندية خلال الفترة الماضية، بعدما أصبح فائضا عن احتياجات الفريق الكتالوني للموسم الجديد، خاصة بعد التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان، لكن توتنهام هو صاحب الفرصة الأكبر في الحصول على خدمات النجم الدولي.
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برونو فرنانديز بديل نجم الأرجنتين في توتنهام

انتقل توتنهام هوتسبير إلى لاعب خط وسط سبورتينج لشبونة البرتغالي، برونو فرنانديز، كبديل للاعب ريال بيتيس، جيوفاني لو سيلسو. ويصر نادي شمال لندن على إضافة لاعبين جدد إلى تشكيلة الفريق قبل الموعد النهائي لغلق باب الانتقالات هذا الشهر، ويُجري مفاوضات مع بيتيس منذ بداية الصيف. ورفض بيتيس عرضا قدمه سبيرز بنحو 52 مليون جنيه إسترليني مقابل ضم لو سيلسو، في ظل مساعٍ لدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب الدولي الأرجنتيني البالغ 88 مليون جنيه إسترليني؛ ما دفع توتنهام إلى البحث في مكان آخر، مع رؤية أن فرنانديز لاعب سبورتينج يعد بديلا منطقيا.
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مانشستر يونايتد يجدد اهتمامه بضم إريكسن

يدرس فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي صفقة لضم الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم فريق توتنهام هوتسبير، مستغلاً أن الأسبوع الحالي في فترة الانتقالات سيكون مشحوناً جداً، ويأمل النادي أن تكون جولة سعيدة. ولم يوقع صانع الألعاب الدنماركي بعد عقد جديد في وايت هارت لين، حيث سينتهي عقده الحالي العام المقبل لكن خياراته تتناقص. وكان اختيار كريستيان إريكسن هو ريال مدريد، لكنهم لم يظهروا اهتماما كافيا لفترة طويلة، ثم قرروا ضم دوني فان دي بيك نجم نادي أياكس أمستردام الهولندي.
بوكتينيو- مدرب- توتنهام

بوكتتينو يعلن غياب ديلي آلي عن الدوري الإنجليزي

كشف الأرجنتينى ماوريسيو بوكتتينو المدير الفنى لتوتنهام هوتسبير، عن غياب ديلى آلي خط وسط السبيرس، عن أول مباراة لتوتنهام فى الدورى الإنجليزى (البريميرليج) بسبب الإصابة، وجاء ذلك خلال تصريحات صحفية عقب مباراة توتنهام وإنتر ميلان الإيطالى فى بطولة كأس الأبطال الدولية الودية التى أقيمت على ملعب توتنهام وانتهت بفوز الإنتر بضربات الجزاء (4- 3)، بعد التعادل بهدف لكل فريق خلال الوقت الأساسى من المباراة، وسجل لصالح الإنتر ستيفانو سينسي، ولصالح توتنهام لوكاس مورا.
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