200 ألف جنيه إسترليني سلاح توتنهام للحفاظ على إريكسن

١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص

كريستيان إريكسن

أكدت صحيفة الديلي ميل البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي يعمل للحفاظ على خدمات نجمه الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن هذا الموسم، وأشارت إلى أن توتنهام عرض على إريكسن الحصول على راتب أسبوعي يقدر بـ200 ألف جنيه إسترليني، للموافقة على تجديد عقده، علما بأن إريكسن صاحب الـ27 عاما يتقاضى حاليا 80 ألف إسترليني أسبوعيا فقط، كما أن عقده ينتهي في الصيف المقبل، ومن ثم يخشى توتنهام أن يوقّع اللاعب لأي فريق، في يناير المقبل، مجانًا.

وأشارت إلى أن إريكسن يحظى باهتمام قوي هذا الصيف من قبل ريال مدريد ويوفنتوس، ولا يزال الميركاتو مفتوحًا في إسبانيا وإيطاليا لحسم الصفقة، وأوضحت أن الدولي الدنماركي قد يوافق على عرض توتنهام للتجديد، ولكن بشرط وضع بند يسمح له بالانتقال إلى أندية محددة مقابل سعر ثابت. وسيطرت حالة من الغضب على إريكسن،

وأشارت إلى أن إريكسن يحظى باهتمام قوي هذا الصيف من قبل ريال مدريد ويوفنتوس، ولا يزال الميركاتو مفتوحًا في إسبانيا وإيطاليا لحسم الصفقة، وأوضحت أن الدولي الدنماركي قد يوافق على عرض توتنهام للتجديد، ولكن بشرط وضع بند يسمح له بالانتقال إلى أندية محددة مقابل سعر ثابت.



وسيطرت حالة من الغضب على إريكسن، أمام حالة التجاهل من إدارة ريال مدريد، للتعاقد معه هذا الصيف، وفي هذا الشأن ذكرت صحيفة الإندبندنت أن إريكسن يشعر بالغضب، لأن إدارة الريال ستتحرك لحسم صفقة النجم الدنماركي فقط في حال فشلها في التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا.



وأشارت الإندبندنت إلى أن موقف إدارة الميرنجي بوضعه بديلا لصفقة بوجبا ربما سيدفع إريكسن لتمديد عقده مع توتنهام، الذي ينتهي الصيف المقبل، وأضاف أن الدنماركي يرغب في حسم مستقبله الكروي في أقرب وقت ممكن.

