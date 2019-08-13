قبرص تتأهب تحسبًا لحدوث حرائق غابات

تحرير:وكالات ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص

حرائق غابات

أعلنت دائرة الغابات القبرصية، اليوم الثلاثاء، عن استمرار حالة التأهب بمنطقة التحذير بالدرجة القصوى "اللون الأحمر" بسبب زيادة خطر حرائق الغابات، داعيةً المواطنين لتجنب أي أعمال أو أنشطة قد تتسبب في نشوب الحرائق. وطلبت الدائرة في بيان لها، أوردته وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" من المواطنين الاتصال على الفور بإدارة الغابات أو خدمة الإطفاء في حالة الاشتباه في دخان أو حريق. في الوقت نفسه، أصدرت دائرة الأرصاد الجوية القبرصية تحذيرا جديدا اليوم بإشارة باللون الأصفر، الدال على ارتفاع درجات الحرارة الشديد.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة القصوى في الداخل نحو 41 درجة مئوية، ونحو 32 درجة فوق أعالي قمم جبال ترودوس. وتعرضت قبرص في الآونة الأخيرة إلى سلسلة من الحرائق، دفعت السكان إلى الهروب من المدينة، متجهين إلى المياه كونها الملاذ الآمن. في حين انضمت طائرات من 5 دول إلى أجهزة الإطفاء القبرصية،