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قبرص تتأهب تحسبًا لحدوث حرائق غابات

تحرير:وكالات ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص
حرائق غابات
حرائق غابات
أعلنت دائرة الغابات القبرصية، اليوم الثلاثاء، عن استمرار حالة التأهب بمنطقة التحذير بالدرجة القصوى "اللون الأحمر" بسبب زيادة خطر حرائق الغابات، داعيةً المواطنين لتجنب أي أعمال أو أنشطة قد تتسبب في نشوب الحرائق. وطلبت الدائرة في بيان لها، أوردته وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" من المواطنين الاتصال على الفور بإدارة الغابات أو خدمة الإطفاء في حالة الاشتباه في دخان أو حريق. في الوقت نفسه، أصدرت دائرة الأرصاد الجوية القبرصية تحذيرا جديدا اليوم بإشارة باللون الأصفر، الدال على ارتفاع درجات الحرارة الشديد.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة القصوى في الداخل نحو 41 درجة مئوية، ونحو 32 درجة فوق أعالي قمم جبال ترودوس. وتعرضت قبرص في الآونة الأخيرة إلى سلسلة من الحرائق، دفعت السكان إلى الهروب من المدينة، متجهين إلى المياه كونها الملاذ الآمن. في حين انضمت طائرات من 5 دول إلى أجهزة الإطفاء القبرصية،
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إعصار - أرشيفية

49 قتيلا و21 مفقودا في إعصار «ليكيما» بالصين

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "ليكيما"، الذي يضرب شرق البلاد إلى 49 قتيلا و21 مفقودًا، وذلك بعد 3 أيام من دخوله البر الصيني. وأضافت السلطات، أن حصيلة الضحايا ارتفعت في الوقت الذي مازال فيه الإعصار، الأقوى هذا الموسم، تقدمه في البر الصيني باتجاه الشمال، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية. وكانت آخر حصيلة أعلنتها السلطات، الأحد الماضي، بمقتل 32 شخصا وفقدان 16 آخرين، كما تم إجلاء مليون شخص على الأقل مع اقتراب الإعصار، نقل منهم أكثر 110 آلاف إلى ملاجئ.
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خبراء يطورون أسلحة.. أسرار الانفجار النووي في روسيا

اعترفت روسيا، بأن الانفجار الذي وقع في قاعدة لإطلاق الصواريخ شمال البلاد ينطوي على طابع نووي، وقالت وكالة روساتوم الروسية النووية، في بيان اليوم، أن خمسة من موظفيها قتلوا في هذا الانفجار، وأن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح ناجمة عن تعرضهم لحروق، كاشفة أن موظفيها كانوا يقدمون الدعم الهندسي والتقني المتعلق بالوقود المستخدم في محرك الصواريخ، فيما قال رئيس "روساتوم"، الإثنين، إن الخبراء الخمسة الذين ماتوا الأسبوع الماضي في انفجار، كانوا يعملون على تطوير "أسلحة جديدة"، متعهدا بمواصلة الاختبارات "حتى النهاية"، على الرغم من الحادث، بحسب سكاي نيوز.
بوريس-جونسون (2)

لماذا لا يخشى الاتحاد الأوروبي تهديدات جونسون؟

منذ أن بدأت بريطانيا في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول "البريكست، ويحاول رئيس وزرائها بوريس جونسون، تخويف أوروبا لمنحه اتفاقا أفضل. لكنه لم يكن بارعا في ذلك، فخلال حملته الانتخابية للحصول على مقعد تيريزا ماي، قال جونسون إنه إذا فاز، فسوف يكثف الاستعدادات لمغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. ويعتمد جونسون في هذه الاستراتيجية على فكرة أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيثير الفوضى ليس فقط في بريطانيا ولكن في الدول الأوروبية أيضا، وهو ما قد يدفع أوروبا للتراجع في نهاية المطاف وتعيد التفاوض بشأن الاتفاق الذي أبرمته مع ماي العام الماضي.
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مظاهرات في مطار هونج كونج.. وإلغاء جميع الرحلات

بسبب تظاهرة في محطته الرئيسية، بلغ عدد المشاركين بها 5 آلاف شخص، أعلنت سلطات مطار «هونج كونج» إلغاء جميع الرحلات المغادرة والقادمة إلى المطار، باستثناء الرحلات المغادرة، التي انتهى تسجيل دخول المسافرين إليها، والرحلات التي في طريقها بالفعل إلى المطار، وأكدت سلطات المطار في بيان لها، منذ قليل، أن هذا القرار شديد الأهمية بالنسبة لمطار «هونج كونج» المعروف دولياً بمدى فعاليته، وكان في عام 2018 ثامن مطارات العالم من حيث عدد الزيارات مع 74 مليون مسافر.
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تفاصيل تبرئة 12 إسرائيليا من تهمة اغتصاب بريطانية

في الثامن عشر من شهر يوليو الجاري، ألقت السلطات القبرصية القبض على 12 مواطنا إسرائيليا تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا بتهمة اغتصاب امرأة في منتجع بالدولة المتوسطية. حيث قالت امرأة بريطانية تبلغ من العمر 19 عاما إن المتهمين اغتصبوها بشكل جماعي في غرفة فندق في بلدة منتجع "أيا نابا" بقبرص. إلا أن القضية التي أثارت نعرات قومية في إسرائيل، أخذت منحى غير متوقع أمس الأحد بعد إطلاق السلطات القبرصية سراح المتهمين، وألقت بالقبض على المرأة البريطانية، حيث أطلق سراح 5 من المشتبه بهم يوم الخميس، وأعيدوا إلى إسرائيل، فيما تم إطلاق سراح الآخرين يوم الأحد.
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بـ«لي الأذرع».. تركيا تواصل مخطط السطو على غاز قبرص

لي الأذرع وفرض الخطط كواقع حتمي، سياسة ترسيها القيادة التركية في التعامل مع ملف الغاز القبرصي رغما عن إرادة حكومة قبرص، وهو ما عبر عنه وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، يوم الأحد، عندما أكد أن بلاده ستواصل التنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية القبرصية، إذا لم تقبل حكومة القبارصة اليونانيين المعترف بها دوليا، مقترح زعيم القبارصة الأتراك مصطفى أقينجي، الذي يقضي بتعاون الجانبين على الجزيرة المقسمة في التنقيب عن الغاز واستخراجه، بزعم أن قبول المقترح يسهم في إحلال السلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط، بحسب مقال لأوغلو في صحيفة سايبراس بوست.
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