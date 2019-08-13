رياضة

رسالة مؤثرة من لاعب الأهلي للجماهير بعد رحيله للجونة

١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص
جماهير الأهلي
جماهير الأهلي
وجه إسلام محارب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، والجونة الحالي، رسالة إلى إدارة وجماهير القلعة الحمراء، بعدما أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن انتقال إسلام محارب وعمرو بركات، لاعبي الفريق، إلى الجونة بشكل نهائي، وذلك بعد الاتفاق على كل التفاصيل بين الناديين، والتفاصيل الخاصة بكلا اللاعبين اللذين فضّلا اللعب للجونة رغم تلقيهما عروضًا من أكثر من نادٍ آخر، وكتب محارب عبر حسابه على «تويتر»: «أحب أشكر إدارة النادي الأهلي على الفترة اللي كنت موجود فيها داخل أعظم ناد في الكون».
وتابع: «كنت جزءا من الكيان الكبير ده وأشكر جمهور الأهلي العظيم اللي عمره ما قصر معانا ودايما في المحنة قبل الفرحة واقف في ضهرنا وبشكر اللاعبين كلهم وبالتوفيق يا رجالة، الحمد لله انتقالي إلى بيتي الثاني». يذكر أن محارب كان من ناشئي الأهلي وانضم لصفوف الجونة ثم انتقل لسموحة قبل العودة مرة
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نيمار - بي اس جي 2018

كوتينيو سلاح برشلونة لحسم صفقة نيمار

كشف تقرير صحفي فرنسي عن آخر عرض قدمه برشلونة، من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سليفا، نجم باريس سان جيرمان، هذا الصيف، ووفقًا لصحيفة لو باريزيان الفرنسية، فإن برشلونة عرض على سان جيرمان، الحصول على فيليب كوتينيو بجانب مقابل مادي يتراوح بين 60 و80 مليون يورو، من أجل عودة نيمار للبارسا. وأشارت إلى أن هذا العرض تم تقديمه بشكل شفهي منذ أسابيع، ولم يتحرك برشلونة خطوة أخرى للأمام في المفاوضات مع سان جيرمان، وأوضحت أن البارسا يقدر قيمة كوتينيو بـ120 مليون يورو، وبالتالي فإن صفقة نيمار ستحسم بمقابل يتراوح بين 180 و200 مليون يورو.
إريكسن ‎

200 ألف جنيه إسترليني سلاح توتنهام للحفاظ على إريكسن

أكدت صحيفة الديلي ميل البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي يعمل للحفاظ على خدمات نجمه الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن هذا الموسم، وأشارت إلى أن توتنهام عرض على إريكسن الحصول على راتب أسبوعي يقدر بـ200 ألف جنيه إسترليني، للموافقة على تجديد عقده، علما بأن إريكسن صاحب الـ27 عاما يتقاضى حاليا 80 ألف إسترليني أسبوعيا فقط، كما أن عقده ينتهي في الصيف المقبل، ومن ثم يخشى توتنهام أن يوقّع اللاعب لأي فريق، في يناير المقبل، مجانًا.
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كواليس فشل مفاوضات الزمالك مع رامون دياز

شهدت مفاوضات نادي الزمالك مع الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي بيراميدز السابق، خلافات حادة بعد أن كانت الأمور في طريقها لإتمام الصفقة. وعلمت «التحرير» أن رامون دياز طلب الحصول على نصف قيمة عقده مع بداية مهمته، ولكن إدارة القلعة البيضاء رفضت الأمر، خاصة في ظل شعور رئيس الزمالك بالمماطلة من جانب المدرب الأرجنتيني والضغط على إدارة النادي. كما تلقى المدير الفني لنادي بيراميدز السابق اتصالات من بعض المسؤولين السابقين بالزمالك، الذين حذروه من التعامل مع رئيس القلعة البيضاء وهجومه الدائم على المدربين.
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الأهلي يوافق على بيع إسلام محارب للجونة

أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن انتقال اللاعب إسلام محارب وعمرو بركات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي الجونة بشكل نهائي. وأوضح أن النادي الأهلي وافق على انتقال اللاعبين إلى الجونة بشكل نهائي وذلك بعد الاتفاق على كل التفاصيل بين الناديين، والتفاصيل الخاصة بكلا اللاعبين اللذين فضلا اللعب للجونة رغم تلقيهما عروضًا من أكثر من نادٍ آخر. وكان عمرو بركات قد انتقل إلى سموحة على سبيل الإعارة في وقت سابق، قبل أن يتم إنهاء فترة الإعارة ويوافق النادي على رحيله إلى الجونة.
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أول ظهور لمحمود متولي مع قميص الأهلي

وصل محمود متولي، لاعب الجديد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مقر النادي بالجزيرة، منذ قليل، بعد التوقيع رسميًا للأهلي، وكان برفقة متولي أمير توفيق مدير التسويق والتعاقد بالنادي الأحمر، الذي أعلن عن تعاقد الأهلي مع اللاعب ابتداءً من الموسم الجديد قادمًا من الإسماعيلي، لمدة 5 مواسم، وعقد اللاعب جلسة قصيرة مع أمير توفيق تحدث عن برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة وموعد انتظامه في التدريبات مع الفريق، حيث يستأنف الفريق تدريباته يوم الجمعة المقبل.
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التفاصيل المالية لصفقة انتقال محمود متولي للأهلي

كشف أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، تفاصيل صفقة تعاقد القلعة الحمراء، رسميًا مع محمود متولي مدافع الإسماعيلي، ابتداءً من الموسم الجديد، وقال توفيق في مداخلة لبرنامج «كلام في الجون» مع ماركو مراد، والمذاع على راديو «هيتس»، اليوم الثلاثاء: «متولي نتابعه منذ فترة ولا يتميز فقط بالجانب الفني ولكنه لاعب يمتلك شخصية»، وتابع: «الصفقة تكلفت 15 مليون جنيه، 10 ملايين تم دفعها و5 ملايين أقساط»، مؤكدًا أن انضمام متولي لم يدخل فيه أي صفقات تبادلية.
محمود متولي

رسميًا.. محمود متولي ينضم لصفوف الأهلي

أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقد القلعة الحمراء، رسميًا مع محمود متولي مدافع الإسماعيلي، ابتداءً من الموسم الجديد، وقام أمير توفيق الذي بذل جهودًا كبيرة، بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية بعد الرجوع لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والمفوض بشئون كرة القدم، وذلك في إطار الخطة الكاملة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره على الصعيدين المحلي والقاري.
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