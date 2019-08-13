رسالة مؤثرة من لاعب الأهلي للجماهير بعد رحيله للجونة

١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص

جماهير الأهلي

وجه إسلام محارب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، والجونة الحالي، رسالة إلى إدارة وجماهير القلعة الحمراء، بعدما أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن انتقال إسلام محارب وعمرو بركات، لاعبي الفريق، إلى الجونة بشكل نهائي، وذلك بعد الاتفاق على كل التفاصيل بين الناديين، والتفاصيل الخاصة بكلا اللاعبين اللذين فضّلا اللعب للجونة رغم تلقيهما عروضًا من أكثر من نادٍ آخر، وكتب محارب عبر حسابه على «تويتر»: «أحب أشكر إدارة النادي الأهلي على الفترة اللي كنت موجود فيها داخل أعظم ناد في الكون».

وتابع: «كنت جزءا من الكيان الكبير ده وأشكر جمهور الأهلي العظيم اللي عمره ما قصر معانا ودايما في المحنة قبل الفرحة واقف في ضهرنا وبشكر اللاعبين كلهم وبالتوفيق يا رجالة، الحمد لله انتقالي إلى بيتي الثاني». يذكر أن محارب كان من ناشئي الأهلي وانضم لصفوف الجونة ثم انتقل لسموحة قبل العودة مرة