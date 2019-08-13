كوتينيو سلاح برشلونة لحسم صفقة نيمار

١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص

نيمار دا سيلفا

كشف تقرير صحفي فرنسي عن آخر عرض قدمه برشلونة، من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سليفا، نجم باريس سان جيرمان، هذا الصيف، ووفقًا لصحيفة لو باريزيان الفرنسية، فإن برشلونة عرض على سان جيرمان، الحصول على فيليب كوتينيو بجانب مقابل مادي يتراوح بين 60 و80 مليون يورو، من أجل عودة نيمار للبارسا. وأشارت إلى أن هذا العرض تم تقديمه بشكل شفهي منذ أسابيع، ولم يتحرك برشلونة خطوة أخرى للأمام في المفاوضات مع سان جيرمان، وأوضحت أن البارسا يقدر قيمة كوتينيو بـ120 مليون يورو، وبالتالي فإن صفقة نيمار ستحسم بمقابل يتراوح بين 180 و200 مليون يورو.

وأكدت لو باريزيان أن اللقاء المباشر بين ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان، ومسؤولي برشلونة وريال مدريد في اجتماع رابطة الأندية الأوروبية، هذا الأسبوع، سيشكل خطوة حاسمة في صفقة نيمار. ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يريد استغلال تعثر ريال مدريد، من أجل حسم صفقة نيمار هذا الأسبوع، علمًا بأن ريال

وأكدت لو باريزيان أن اللقاء المباشر بين ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان، ومسؤولي برشلونة وريال مدريد في اجتماع رابطة الأندية الأوروبية، هذا الأسبوع، سيشكل خطوة حاسمة في صفقة نيمار.



ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يريد استغلال تعثر ريال مدريد، من أجل حسم صفقة نيمار هذا الأسبوع، علمًا بأن ريال مدريد طلب من سان جيرمان، مهلة من الوقت، من أجل بيع عدد من نجومه، لتوفير الأموال الخاصة بضم نيمار.



وعلى الجانب الآخر، فإن برشلونة سيكثف اليوم، من مفاوضاته مع سان جيرمان، لإنهاء كل التفاصيل الخاصة بعودة نيمار إلى كامب نو، وأوضحت أن المفاوضات تدور حول انتقال نيمار إلى برشلونة مقابل لاعبين أحدهما فيليب كوتينيو بالإضافة إلى الأموال، وسيكون انتقال كوتينيو إلى سان جيرمان على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء في الصيف المقبل.