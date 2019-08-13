رياضة

كوتينيو سلاح برشلونة لحسم صفقة نيمار

١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص
نيمار دا سيلفا
نيمار دا سيلفا
كشف تقرير صحفي فرنسي عن آخر عرض قدمه برشلونة، من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سليفا، نجم باريس سان جيرمان، هذا الصيف، ووفقًا لصحيفة لو باريزيان الفرنسية، فإن برشلونة عرض على سان جيرمان، الحصول على فيليب كوتينيو بجانب مقابل مادي يتراوح بين 60 و80 مليون يورو، من أجل عودة نيمار للبارسا. وأشارت إلى أن هذا العرض تم تقديمه بشكل شفهي منذ أسابيع، ولم يتحرك برشلونة خطوة أخرى للأمام في المفاوضات مع سان جيرمان، وأوضحت أن البارسا يقدر قيمة كوتينيو بـ120 مليون يورو، وبالتالي فإن صفقة نيمار ستحسم بمقابل يتراوح بين 180 و200 مليون يورو.
وأكدت لو باريزيان أن اللقاء المباشر بين ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان، ومسؤولي برشلونة وريال مدريد في اجتماع رابطة الأندية الأوروبية، هذا الأسبوع، سيشكل خطوة حاسمة في صفقة نيمار. ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يريد استغلال تعثر ريال مدريد، من أجل حسم صفقة نيمار هذا الأسبوع، علمًا بأن ريال
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رسالة مؤثرة من لاعب الأهلي للجماهير بعد رحيله للجونة

وجه إسلام محارب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، والجونة الحالي، رسالة إلى إدارة وجماهير القلعة الحمراء، بعدما أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن انتقال إسلام محارب وعمرو بركات، لاعبي الفريق، إلى الجونة بشكل نهائي، وذلك بعد الاتفاق على كل التفاصيل بين الناديين، والتفاصيل الخاصة بكلا اللاعبين اللذين فضّلا اللعب للجونة رغم تلقيهما عروضًا من أكثر من نادٍ آخر، وكتب محارب عبر حسابه على «تويتر»: «أحب أشكر إدارة النادي الأهلي على الفترة اللي كنت موجود فيها داخل أعظم ناد في الكون».
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200 ألف جنيه إسترليني سلاح توتنهام للحفاظ على إريكسن

أكدت صحيفة الديلي ميل البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي يعمل للحفاظ على خدمات نجمه الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن هذا الموسم، وأشارت إلى أن توتنهام عرض على إريكسن الحصول على راتب أسبوعي يقدر بـ200 ألف جنيه إسترليني، للموافقة على تجديد عقده، علما بأن إريكسن صاحب الـ27 عاما يتقاضى حاليا 80 ألف إسترليني أسبوعيا فقط، كما أن عقده ينتهي في الصيف المقبل، ومن ثم يخشى توتنهام أن يوقّع اللاعب لأي فريق، في يناير المقبل، مجانًا.
رامون-دياز (2)

كواليس فشل مفاوضات الزمالك مع رامون دياز

شهدت مفاوضات نادي الزمالك مع الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي بيراميدز السابق، خلافات حادة بعد أن كانت الأمور في طريقها لإتمام الصفقة. وعلمت «التحرير» أن رامون دياز طلب الحصول على نصف قيمة عقده مع بداية مهمته، ولكن إدارة القلعة البيضاء رفضت الأمر، خاصة في ظل شعور رئيس الزمالك بالمماطلة من جانب المدرب الأرجنتيني والضغط على إدارة النادي. كما تلقى المدير الفني لنادي بيراميدز السابق اتصالات من بعض المسؤولين السابقين بالزمالك، الذين حذروه من التعامل مع رئيس القلعة البيضاء وهجومه الدائم على المدربين.
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توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (2)

مدرب باريس سان جيرمان يتهرب من صفقة كوتينيو

رفض الألماني توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، التعليق على قدوم النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة الإسباني، مقابل الاستغناء عن نيمار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحات لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية. ويسعى نيمار للخروج من باريس سان جيرمان، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، كما حدد النجم البرازيلي وجهته، وقرر العودة لناديه السابق برشلونة. وبشأن إمكانية قدوم فيليبي كوتينيو، مقابل الاستغناء عن نيمار، قال توخيل: "لا تسألوني عن لاعب آخر، هذا ليس هدفي في الوقت الحالي".
توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (5)

تعليق صادم من توماس توخيل على رحيل نيمار

لا يجد الألماني توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مشكلة في الاستغناء عن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ويسعى نيمار للخروج من باريس سان جيرمان، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، كما حدد النجم البرازيلي وجهته، وقرر العودة لناديه السابق برشلونة الإسباني. فعندما سُئل عن إمكانية العمل بدون نيمار في الموسم الجديد، قال توخيل خلال تصريحات لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "أنا جاهز لكل شيء، يجب التأقلم على كل الظروف والتعامل بمرونة شديدة، وطالما تواجد نيمار سأعمل معه".
نيمار - بي اس جي 2018

نيمار يخبر سان جيرمان برغبته في الرحيل

أخبر النجم البرازيلي نيمار، فريقه باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل، وذلك حسب موقع "سكاي سبورتس" البريطاني، وأكد نيمار، الذي تحوم الكثير من التكهنات حول مستقبله مع الفريق الفرنسي، نيته الرحيل عن الفريق العاصمي، بعدما أجرى أمس الإثنين مباحثات مع المدير الرياضي للفريق ليوناردو، ويحاول سان جيرمان إقناع نيمار بالعدول عن فكرة الرحيل، خاصة أن نيمار لم يخبر إدارة الفريق بالوجهة التي يرغب في الانتقال إليها حتى الآن، ولم يصدر باريس سان جيرمان أي تعليق رسمي حتى الآن.
فيليب-كوتينيو (2)

ليفربول يدرس التعاقد مع كوتينيو من جديد

أبدى النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، المتوج حديثا بكوبا أمريكا مع البرازيل، موافقته على العودة إلى ليفربول من جديد، حيث يدرس الريدز خيار استعارة اللاعب من صفوف برشلونة، بعد فشله في تقديم مستويات طيبة مع العملاق الكتالوني منذ انتقاله إليه في شهر يناير من عام 2018، ليتعرض إلى الكثير من صافرات الاستهجان بسبب ضعف مستواه، ومع وصول الفرنسي أنطوان جريزمان إلى برشلونة بشكل رسمي، تقلصت حظوظ كوتينيو في المشاركة أساسيا مع الفريق الموسم المقبل، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.
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