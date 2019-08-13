براتب يصل لـ10 آلاف.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل

١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

وزير القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة من خلال النشرة القومية للتوظيف الخاصة بها، عن توفيرها ما يقرب من 7448 فرصة عمل بالقطاع الخاص، تلقتها الوزارة من قبَل مؤسسات القطاع الخاص على مدار شهر أغسطس الجاري، وناشدت الوزارة الراغبين في الحصول على العمل ومن تنطبق عليهم الشروط في كل وظيفة على حدة، التقدم بالأوراق الخاصة بهم، بحد أقصى قبل نهاية أغسطس. وتمثلت الوظائف حسبما أعلنت الوزارة عنها صباح اليوم، في 4000 فرصة عمل جديدة بالقرية التكنولوجية والعباسية ببرج التطبيقيين وبرج مصر للسياحة بالمعادي، منها 1000 موظف خدمة عملاء، مؤهل عالٍ أو فوق المتوسط.

كما شملت الوظائف 1000 مُدخل بيانات، و1000 مندوب مبيعات، و1000 دعم فني، ويشترط في المتقدم لوظيفة الدعم الفني أن يكون حاصلا على مؤهل معهد 4 سنوات، وأن تتراوح سنه ما بين 30 و35 عاما. وزارة القوي العاملة أكدت أن الرواتب تتراوح بين 1200 جنيه و2200 وتصل حتى 10 آلاف جنيه في بعض التخصصات. اقرأ أيضا: 3