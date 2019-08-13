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ثاني أيام التشريق| حجاج بيت الله في منى لرمي الجمرات

تحرير:وكالات ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١١ ص
رمي الجمرات
رمي الجمرات
يبدأ حجاج بيت الله الحرام، اليوم الثلاثاء، ثاني أيام التشريق الثلاثة، حيث يتوجهون من مزدلفة إلى منى لرمي الجمرات. وخلال أيام التشريق يرمي الحجاج الجمرات الثلاث، الصغرى ثم الوسطى والكبرى، أو ما تعرف بـ"جمرة العقبة" بعد الزوال، وكل جمرة يرميها الحاج بـ7 حصيات، مع التكبير عند رمي كل جمرة. ويبيت حجاج بيت الله ليالي أيام التشريق في مشعر "منى" وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد النحر، إلى أن يغادر الحجاج منى متوجهين إلى مكة.
وفي اليوم الثالث من أيام التشريق، الذي يصادف الأربعاء، يرمي الحاج كذلك الجمرات الثلاث كما فعل في اليومين السابقين، ثم يغادر منى إلى مكة ويطوف حول البيت العتيق للوداع ليكون آخر عهده بالبيت. وبلغ عدد حجاج بيت الله الحرام هذا العام نحو مليونين و489 ألفا و406 حجاج، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء
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الهيئة العليا للانتخابات فى تونس

تونس.. رفض 66 طلب ترشح للانتخابات الرئاسية من أصل 98

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، اليوم الثلاثاء، رفض 66 طلب ترشح للاستحقاقات الرئاسية من أصل 98 كانوا قد تقدموا لانتخابات الرئاسة. وأفادت أسماء بن مسعود المكلفة بالإعلام في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه من المقرر إجراء هذه الانتخابات منتصف شهر سبتمبر المقبل، وفقا لـ"فرانس 24". وأضافت بن مسعود أن عدد المتقدمين بترشحهم للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة 98 شخصا، حيث أغلق باب إيداع ملفات الترشح من بعد ظهر الجمعة. وحددت الحملة الانتخابية من 2 إلى 13 سبتمبر، وبعد يوم الصمت الانتخابي، يدلي الناخبون بأصواتهم في 15 سبتمبر.
طائرة مسيرة - أرشيفية

الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها السعودي

أعلنت ميليشيات الحوثي اليمنية الموالية لإيران، تنفيذ عدة هجمات بطائرات مسيرة على مطار أبها في جنوب غرب السعودية، وفقا لـ"رويترز". وذكر مصدر عسكري حوثي أن "طائرات قاصف 2 k أصابت أهدافها المرصودة في المطار بدقة"، بحسب فضائية المسؤة التليفزيونية. كان سلاح الجو المسير نفذ، يوم الأحد، عملية هجومية بعدد من طائرات قاصف K2، استهدفت رادارات ومواقع عسكرية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط عسير في السعودية، في حين أعلنت المملكة تصديها لتلك المحاولات الإرهابية.
صواريخ حوثية

اشتباكات بين المقاومة الجنوبية والحوثيين في يافع

شنت ميليشيات الحوثي الانقلابية، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، هجومًا عنيفًا على مواقع عسكرية في منطقة يافع التابعة لمحافظة لحج في جنوب اليمن، انطلاقاً من محافظة البيضاء وسط اليمن، وذلك لأول مرة منذ بداية انقلاب الحوثيين في 2014. وأكدت مصادر ميدانية، أن ميليشيا الحوثي شنت هجومًا واسعًا باتجاه منطقة السر في يافع، مشيرين إلى أن معارك عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة تحدث الآن، حيث تتصدى قوات المقاومة الجنوبية والحزام الأمني لهذا الهجوم، بحسب العريبة.
هجوم-الحوثيين-على-معكسر-للجيش-اليمني (2)

الميليشيات الحوثية تقصف المنازل بالمدفعية الثقيلة

قامت مليشيات الحوثي الانقلابية، بزيادة تصعيدها العسكري، في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة، غربي اليمن، في ثاني أيام عيد الأضحى، أمس الإثنين، وهاجمت مواقع القوات اليمنية المشتركة المتمركزة شرق مدينة الصالح بمدينة الحديدة، بالمدفعية والأسلحة الثقيلة بطريقة عنيفة، وذلك خلال الساعات الماضية. وأكدت مصادر من القوات المشتركة، أن الميليشيات استخدمت خلال عمليات القصف المدفعية الثقيلة من نوع الهاوزر والقذائف المدفعية الموجهة من نوع "B10"، وقذائف "RBG" بشكل مركّز متواصل منذ ساعات الأولى من صباح يوم الإثنين، بحسب العربية.
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جبل عرفات

وزير الري: لا حالات وبائية بين الحجاج المصريين

قال رئيس البعثة الرسمية للحج الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري إن البعثة الطبية لم تكتشف أي حالات وبائية بين الحجاج المصريين حتى الآن وأن البعثة تقدم مجهودات كبيرة من أجل المحافظة على صحة الحجاج المصريين،مضيفاً:تم تصعيد 10 حالات مرضية إلى عرفات بسيارات الإسعاف المجهزة وتم تمكينهم من أداء المناسك، بالإضافة إلى توفير سيارات مجهزة لمتحدي الإعاقة وذويهم لأداء المناسك. وأشار إلى أن، الوعاظ التابعين لوزارة الأوقاف والمرافقين لبعثات الحج أسهموا بشكل كبير في الحفاظ على سلامة الحجاج بتوعيتهم بالرخص المتاحة لهم في أداء مناسك الحج.
رمى-الجمارات-

الحجاج يرمون الجمرات في أول أيام عيد الأضحى (بث مباشر)

بدأ أكثر من مليوني جاج من ضيوف الرحمن الله منذ فجر اليوم الأحد في التوافد على مشعر منى لرمي الجمرة الكبرى «جمرة العقبة» بسبع حصيات في أول التشريق، بعد أن باتوا مساء أمس، بالمزدلفة، مواصلين بذلك مناسك الحج، على أن يقضوا أيام التشريق الثلاثة على صعيد منى ابتداء من اليوم.. ياتي ذلك بعدما أتم ضيوف الرحمن أداء أهم ركن من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة، بعدما صعدوا إليه في الساعات الأولى من النهار، في مشهد إيماني مفعم بالخشوع والسكينة، وسط هطول الأمطار.
الحج

السعودية تعلن العدد الإجمالي لحجاج 2019

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، السبت، أن ما يقرب من 2.5 مليون حاج وفدوا إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج لعام 2019. وقالت الهيئة في بيان رسمي إن عدد الحجاج بلغ 2489406 حاجًّا، منهم 1855027 حاجًّا من خارج المملكة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 634379 حاجا يمثل غير السعوديين منهم ما نسبته (67 في المئة). وبلغ عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 1385234 حاجا، وبلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 1104172 حاجة.
مني-محرز-نائب-وزير-الزراعة

رئيس جامعة المنيا يكشف حالة نائب وزير الزراعة

قالت الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، إن الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، حالتها الصحية مستقرة، وخضعت لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان عليها، داخل المستشفى الجامعي، التي نقلت لها عقب تعرضها لحادث انقلاب سيارة كانت تستقلها، اليوم الأربعاء، في أثناء توجهها ووفد مرافق لها إلى مركز مطاي شمال محافظة المنيا، لافتتاح محطة طاقة شمسية داخل إحدى المزارع المتواجدة غرب المنيا، وكان برفقتها محمد حلمي رئيس هيئة التعمير ومشروعات التنمية الزراعية، غير أنه كان يستقل سيارة أخرى.
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