المسارح ترفع لافتة «كامل العدد» وعروض إضافية للأطفال

تحرير:التحرير ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص

المسارح في العيد

قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، اليوم الثلاثاء، إن عروض البيت الفني للمسرح شهدت أمس، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك إقبالا جماهيريا على جميع العروض المقدمة بالقاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر، مشيرا إلى أن هذا الإقبال يعكس تعطش الجمهور للمسرح، لافتا إلى أنه كانت هناك طوابير أمام باب المسرح القومي، مما أجبر فرقة مسرح القاهرة للعرائس على تقديم حفلتين متتاليتين، بالإضافة إلى ازدحام عروض فرق «الشباب، الغد، الطليعة، الشمس، القومي للأطفال والإسكندرية»، حيث رفعوا جميعا لافتة «كامل العدد».

وتشهد مسارح البيت الفني، عرض 12 مسرحية، فعلى المسرح القومي، تعرض مسرحية «المتفائل» في تمام الساعة التاسعة مساء على المسرح القومي بالعتبة، بينما تقدم فرقة مسرح الغد في تمام التاسعة مساء على مسرح الغد بالعجوزة عرض «الحادثة»، وتقدم فرقة مسرح الطليعة عرضين على قاعتيها بمسرح الطليعة