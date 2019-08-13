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المسارح ترفع لافتة «كامل العدد» وعروض إضافية للأطفال

تحرير:التحرير ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص
المسارح في العيد
المسارح في العيد
قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، اليوم الثلاثاء، إن عروض البيت الفني للمسرح شهدت أمس، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك إقبالا جماهيريا على جميع العروض المقدمة بالقاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر، مشيرا إلى أن هذا الإقبال يعكس تعطش الجمهور للمسرح، لافتا إلى أنه كانت هناك طوابير أمام باب المسرح القومي، مما أجبر فرقة مسرح القاهرة للعرائس على تقديم حفلتين متتاليتين، بالإضافة إلى ازدحام عروض فرق «الشباب، الغد، الطليعة، الشمس، القومي للأطفال والإسكندرية»، حيث رفعوا جميعا لافتة «كامل العدد».
وتشهد مسارح البيت الفني، عرض 12 مسرحية، فعلى المسرح القومي، تعرض مسرحية «المتفائل» في تمام الساعة التاسعة مساء على المسرح القومي بالعتبة، بينما تقدم فرقة مسرح الغد في تمام التاسعة مساء على مسرح الغد بالعجوزة عرض «الحادثة»، وتقدم فرقة مسرح الطليعة عرضين على قاعتيها بمسرح الطليعة
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عادل-امام-وسمير-خفاجي

سمير خفاجي وعادل إمام.. قصة نجاح عمرها 50 عاما

يعد سمير خفاجي واحدًا من المنتجين المغامرين، كونه لم يلجأ يومًا إلى الخيار السهل، ولم يقدم أعمالًا مسرحية لنجوم لهم شعبية وجماهيرية، بل كان يغامر بالمواهب الشابة التي لا يعرفها الجمهور، فقط لأنه آمن بهم، ونجح بالفعل فى إنتاج الكثير من الأعمال المسرحية التي حفرت فى ذاكرة المشاهدين، من بينها «هالو شلبي»، «مدرسة المشاغبين» و«العيال كبرت»، فهو مؤسس فرقة «الفنانون المتحدون» التي أخرجت جيلا من النجوم على رأسهم عادل إمام، أحمد زكي، سعيد صالح ويونس شلبي.
محمد هنيدي

خريطة المسارح خلال عيد الأضحى.. عودة محمد هنيدي

تشهد مسارح القطاع الخاص والدولة، حالة من النشاط خلال عيد الأضحى، إذ يواصل سامح حسين وسهر الصايغ، تقديم عروض مسرحية «المتفائل» على خشبة المسرح القومي، بمشاركة كل من «حمد صيام، يوسف إسماعيل، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، مصطفى سامي، سوسن ربيع، طارق راغب، أحمد سمير، نانسي نبيل، أمجد إيهاب، عبده بكري، والعمل من إخراج إسلام إمام، مأخوذة عن رواية «كانديد». وتستمر أيضا عروض مسرحية «الملك لير» بطولة يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقي، ريهام عبد الغفور على خشبة مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس، خلال العيد.
زينه

بعد تكبيرات العيد.. زينة تهاجم فتاة على «إنستجرام»

نشرت الفنانة زينة فيديو لتكبيرات حجاج بيت الله عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلقت عليه قائلة: "الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.. يا رب يرزقكم زيارته وكل اللي يتمنى يحج يحج وأنا يا رب نفسي أزورك تاني"، وقامت إحدى متابعاتها بالتعليق على الفيديو قائلة: "زينة إمتى هتورينا الولاد، حرام عليكي والله عايزين نشوفهم بحق حرمة يوم عرفة وريهم لينا"، واستفز هذا التعليق زينة ما جعلها تخرج عن صمتها.
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شرين رضا

شيرين رضا ترد على الانتقادات: ربنا هو اللي بيحاسب

ردت الفنانة شيرين رضا، على الانتقادات الواسعة التي تلقتها خلال الساعات الماضية، بعد تدوينة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، شاركت فيها صورة لخراف تأكل من القمامة، وعلقت: "يا ترى إيه الحيوان اللي محرم أكله على المسلمين لأنه بياكل من الزبالة؟". وقالت الفنانة في تدوينة جديدة، صباح اليوم الجمعة، "بدل ما تهجموني أنا علي تويتة، هاجموا اللي بيخلوا الأضحية تأكل من الزبالة، لأنها ستنتهي في بطونكم، وكفاية مزايدة والنبي لأن ربنا هو اللي بيحاسب، مش إنتم"، ثم شاركت هاشتاج: "النظافة من الإيمان".
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«حلمي والسقا وكريم وغادة» نجوم العيد على «MBC مصر»

تحتفل شبكة قنوات "MBC مصر"، بعيد الأضحى، بعدة عروض من البرامج والمسرحيات والأفلام الكوميدية المتنوعة، عبر قناتي "MBC مصر"، و"MBC مصر2"، بداية من "السبت" المقبل، حيث تبدأ بنقل وقفة عرفات على الهواء مباشرة فى تمام العاشرة صباحاً، وتنقل مباشرة جانبا من مناسك الحج حتي السادسة مساءً، ثم تعرض في تمام العاشرة مساءً فيلم "الرسالة" بطولة عبد الله غيث، ومني واصف. وبداية من يوم الأحد تعرض "MBC مصر" يوميا في الثانية عشر ظهرا حلقات مجمعة خاصة من الدراما التاريخية المميزة "عمر".
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12 عرضا مسرحيا في استقبال الجمهور خلال عيد الأضحى

كشف الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، عن خريطة البيت الفني خلال عيد الأضحى المقبل، حيث ينتظر الجمهور 12 عرضا مسرحيا ما بين عروض جديدة وعروض مستمرة لنجاحها الجماهيري، تستعد حاليا من أجل استقبال الجمهور خلال أيام العيد، حيث تقدم العروض بثلاث محافظات، وهي: «القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر»، وذلك في إطار خطة البيت الفني للمسرح للوصول إلى المحافظات بمواسم الأعياد، وتنطلق العروض ابتداء من ثاني أيام العيد وذلك بالقاهرة على عدد من المسارح ونفس الوقت الذي ستطلق فيه العروض أيضا بكل من مسارح الإسكندرية والبحر الأحمر.
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«كازابلانكا» يحقق رقما غير مسبوق في السينما المصرية

حقق فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة، رقما قياسيا في الإيرادات، إذ تمكن الفيلم من حصد 80 مليون جنيه، وهو رقم غير مسبوق في تاريح السينما المصرية، ليتربع على عرش الأعلى إيرادا. الفيلم تمكن منذ طرحه في موسم عيد الفطر السينمائي السابق، أن يحقق العديد من الأرقام القياسية، أبرزها أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما بعدما حصد 8 ملايين جنيه فى ثانى أيام العيد، وأيضًا وصوله إلى 24 مليون جنيه خلال أيام عيد الفطر وهي 3 أيام عرض فقط، وهو رقم لم يصل إليه أى فيلم فى السينما، وكذلك أصبح أسرع فيلم يصل لـ50 مليون جنيه بعد أسبوعين من عرضه فقط.
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