«ازدواجيتك فظة».. انتقادات لإيفانكا بعد تهنئة العيد

تحرير:وكالات ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص

إيفانكا ترامب

لا تزال أصداء تهنئة ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب للمسلمين بعيد الأضحى تطغى على الساحة العربية والدولية، خاصة أن سياسة والدها تجاه المسلمين متشددة، وتبتعد عن كل المعايير الإنسانية. بالأمس القريب، هنأت إيفانكا ترامب، عبر حسابها الشحصي المسلمين بعيد الأضحى المبارك، قائلة: "عيد مبارك للمسلمين حول العالم الذين يحتفلون بعيد الأضحى! أتمنى لكم الصحة والسعادة والفرح". وسرعان ما لاقت تغريدة إيفانكا هجومًا حادًا وسخرية، لا سيما في ظل التناقض بين مواقف الرئيس وابنته.

وكتب أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ساخرا: "من الإدارة التي منعت دخول المسلمين، أتمنى لكم الصحة والسعادة والفرح طالما أنتم في مكان آخر". فيما كتب آخر: "والدك متعصب ضد المسلمين من كل الجنسيات.. ازدواجيتك شيء فظ". من جانب آخر، قال عضو الحزب الجمهوري، دافيد ويسمان، الداعم لترامب سابقا: "إن كنت تملكين