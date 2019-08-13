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طقس العيد معتدل حتى نهاية الأسبوع.. وشبورة في الصباح

١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد، صباح اليوم، أن درجات الحرارة على مستوى الجمهورية تتفق مع المعدل الطبيعي لها في هذا الوقت من العام، وأنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل على جميع أنحاء الجمهورية اليوم وحتى نهاية أيام عيد الأضحى على جميع أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن الطقس خلال اليوم معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، بينما يكون حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على المحافظات الجنوبية نهارا لطيف ليلا.
وأوضحت شاكر عبر مداخلة هاتفية مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر» الذي يبث عبر فضائية «الأولى» اليوم، أن الرياح معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية، كما أن حالة البحرين الأبيض والأحمر معتدلة ومهيئين لجميع عمليات الملاحة واستمتاع المواطنين بجميع الشواطئ. وأهابت شاكر بسائقي المركبات
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وفاة رجل الأعمال حسين سالم بإسبانيا عن 86 عاما

توفي منذ قليل رجل الأعمال المصري حسين سالم عن عمر يناهز الـ86 عامًا، بالعاصمة الإسبانية مدريد، بعد تدهور حالته الصحية وتعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وذكرت مصادر مقربة من رجل الأعمال أنه كان يستجم بمدينة شرم الشيخ منذ فترة ثم تدهورت حالته الصحية ونقل عبر طائرة خاصة إلى إسبانيا لتلقي العلاج ولكن وافته المنية بإسبانيا. ويأتى هذا بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك» و«تويتر» خلال الساعات الماضية خبر وفاة رجل الأعمال المصري، حسين سالم، فيما لم تؤكد أسرة الراحل مكان دفنه في القاهرة أم إسبانيا.
ارتفاع-درجات-الحرارة (4)

مائل للحرارة.. الأرصاد تعلن طقس رابع أيام العيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

براتب يصل لـ10 آلاف.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل

أعلنت وزارة القوى العاملة من خلال النشرة القومية للتوظيف الخاصة بها، عن توفيرها ما يقرب من 7448 فرصة عمل بالقطاع الخاص، تلقتها الوزارة من قبَل مؤسسات القطاع الخاص على مدار شهر أغسطس الجاري، وناشدت الوزارة الراغبين في الحصول على العمل ومن تنطبق عليهم الشروط في كل وظيفة على حدة، التقدم بالأوراق الخاصة بهم، بحد أقصى قبل نهاية أغسطس. وتمثلت الوظائف حسبما أعلنت الوزارة عنها صباح اليوم، في 4000 فرصة عمل جديدة بالقرية التكنولوجية والعباسية ببرج التطبيقيين وبرج مصر للسياحة بالمعادي، منها 1000 موظف خدمة عملاء، مؤهل عالٍ أو فوق المتوسط.
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الأرصاد تحذر من حر ورطوبة في طقس ثالث أيام العيد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
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طقس-حار (6)

الأرصاد تحذر من حر ورطوبة في طقس ثالث أيام العيد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
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الأرصاد: طقس ثاني أيام العيد حار رطب.. و«7 مدن +40»

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل، غدا الإثنين، على السواحل الشمالية، وحار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.
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حرارة ورطوبة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام العيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأحد، «أول أيام عيد الأضحى»، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، على أن يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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الأرصاد: طقس الجمعة حار رطب نهارا لطيف ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدًا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار، ولطيف ليلاً. وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية. وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
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