طقس العيد معتدل حتى نهاية الأسبوع.. وشبورة في الصباح

١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص

صورة أرشيفية

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد، صباح اليوم، أن درجات الحرارة على مستوى الجمهورية تتفق مع المعدل الطبيعي لها في هذا الوقت من العام، وأنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل على جميع أنحاء الجمهورية اليوم وحتى نهاية أيام عيد الأضحى على جميع أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن الطقس خلال اليوم معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، بينما يكون حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على المحافظات الجنوبية نهارا لطيف ليلا.

وأوضحت شاكر عبر مداخلة هاتفية مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر» الذي يبث عبر فضائية «الأولى» اليوم، أن الرياح معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية، كما أن حالة البحرين الأبيض والأحمر معتدلة ومهيئين لجميع عمليات الملاحة واستمتاع المواطنين بجميع الشواطئ. وأهابت شاكر بسائقي المركبات