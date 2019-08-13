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دراسة: الإفراط في القيلولة يؤدي إلى ألزهايمر

وضحت دراسة جديدة بقيادة فريق طبي، أن الإفراط في أخذ قيلولة طوال اليوم، من المحتمل أن يؤدي إلى الإصابة بمرض ألزهايمر، وذلك لتراكم بروتين في المخ يسمى التاو
تحرير:إسراء سليمان ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
القيلولة وألزهايمر
القيلولة وألزهايمر
بعد يوم عمل طويل، نحتاج لقسط من الراحة لكي نستعيد نشاطنا مرة أخرى، من أجل إنجاز مزيد من المهام اليومية، وقد يلجأ البعض إلى أخذ قيلولة لعدة مرات في اليوم، لا شك أن القيلولة في منتصف اليوم من الأشياء الهامة لنوقف المخ عما يقوم به لساعة على الأقل، ولكن أثبتت العديد من الأبحاث أن الإفراط في القيلولة طوال اليوم خاصة في فترة النهار من المحتمل أن يؤدي إلى ألزهايمر على المدى البعيد، لذا عليك بالانتباه جيدًا لرروتينك اليومي من حيث تحديد عدد ساعات النوم، وذلك نقلًا عن "dailymail".
وفقًا لبحث جديد فإن الشعور بالنعاس الدائم يعتبر إحدى العلامات المبكرة لمرض ألزهايمر، فخلايا المخ التي تساعدك على الاستيقاظ ستكون أول ما يتأثر بالأمراض العصبية المدمرة، وربما تجعل الذين يعانون يشعرون بالنعاس والنوم طوال اليوم، وتتعرض الخلايا للتلف، من خلال انتشار كتل سامة من بروتين يسمى تاو، وأخرى تسمى
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اختراع جديد يكشف سبب رائحة الفم الكريهة

من المعروف أن رائحة الفم الكريهة هي رائحة كريهة تصدر من الفم بسبب سوء النظافة الفموية، وتناول بعض الأطعمة التي تبعث الرائحة الكريهة من الفم أو بعض الحالات الطبية المزمنة التي تشمل سرطان الرئة والسكري ومرض الشلل الرعاش. كما أنه من الممكن أن يرجع سبب رائحة الفم الكريهة إلى إهمال نظافة الفم واللثة والأسنان أو تنظيفها بشكل خاطئ، لذا فإن اتباع الطرق السليمة وبالوتيرة الصحيحة كذلك، قد يعمل على حل المشكلة بشكل جذري، فعدم القيام بذلك قد يتسبب بتراكم بقايا الطعام بين الأسنان، والتي قد يؤدي تراكمها إلى العديد من مشاكل الفم.
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حذاءك الجديد قد يسبب لك فقاعات على الشفايف

عند ارتداء حذاء جديد، قد تظهر فقاعات في مقدمة قدميك أو نهايتها، يعاني العديد من الأشخاص من هذه الحالة، ولا يعرفون السبب أو طرق العلاج الصحيحة، ولكن وضح الأطباء أنه ينتج نتيجة الاحتكاك بين القدم والحذاء الذي ترتديه، وفي هذه الحالة يقوم الجلد بتكوين فقاعات؛ للحماية من التهيج، فيجب عليك تجنب ارتداء أحذية ضيقة، بجانب عدم التخلص من الفقاعات لأنها تحتفظ بالجراثيم بداخلها للوقاية من العدوى والالتهابات، كما أنها لن تظهر في القدم فقط، ولكن أيضًا في الأصابع والشفايف، نقلًا عن "medicalnewstoday".
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10 أسباب خفية لزيادة الوزن المفاجئة

عندما يواجه معظم الأشخاص زيادة سريعة في الوزن، فإنهم يميلون إلى النظر إلى العوامل الخارجية، وربما يكون شخص مصابًا وغير قادر على ممارسة الرياضة كما اعتاد، ما يؤدي إلى زيادة مفاجئة في الوزن، أو ربما يمرون بوقت عصيب ويلجؤون إلى الطعام للراحة، ومن ثم يزداد وزنهم. في بعض الأحيان، تكون أسباب زيادة الوزن خارجة عن إرادتك، فيمكن أن تسبب بعض المشكلات الصحية والأدوية زيادة سريعة في الوزن؛ ولهذا يجب التعرف على الأسباب الرئيسية؛ للسيطرة على الموقف، وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
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فقدان السمع يهدد كبار السن بمشكلات في الذاكرة

يُعد مرض فقدان السمع هو السبب الرابع في العالم الذي يصيب المعوقين، حيث يزيد فقدان السمع من المضاعفات العقلية والجسدية والاجتماعية، نظرًا لأن هناك أكثر من 90% من حالات فقدان السمع مرتبطة بالعمر؛ لذا فإن النسبة تتزايد بشكل ملحوظ بين كبار السن. وترتبط القدرة على السمع بشكل متكامل بمعظم أوجه الاتصال في شتى المجالات في الحياة اليومية، وهذا بدوره يزيد من الضغط ويقيد القدرة على القيام بالعديد من الأنشطة اليومية، كما أنه قد يكون مرتبطا أيضا بالتراجع المعرفي والخرف، حسبما أفادت صحيفة "medicalxpress" الطبية.
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الطماطم والقهوة.. أطعمة تحمي المخ من الخرف

مع التقدم في العمر تظهر بعض أمراض الشيخوخة مثل الزهايمر والخرف، فينتج عن الخرف تدهور كبير في وظائف المخ، مما يتسبب في اضطرابات مستمرة في المهارات الإدراكية مثل الذاكرة والتفكير بشكل سليم، فحاولت الدراسات البحث في الطرق السليمة للتعايش معه، أو بمعنى آخر الوقاية منه، توجد بعض الأطعمة التي تحميك منه مثل الأسماك لإحتوائها على أحماض أوميجا3 الدهنية، والتوت و الفراولة أيضًا لإنها تبطيء من الضمور الذي يحدث في خلايا الدماغ، كما إن المكسرات خيار جيد، نقلًا عن "marketwatch".
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