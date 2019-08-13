دراسة: الإفراط في القيلولة يؤدي إلى ألزهايمر

وضحت دراسة جديدة بقيادة فريق طبي، أن الإفراط في أخذ قيلولة طوال اليوم، من المحتمل أن يؤدي إلى الإصابة بمرض ألزهايمر، وذلك لتراكم بروتين في المخ يسمى التاو
بعد يوم عمل طويل، نحتاج لقسط من الراحة لكي نستعيد نشاطنا مرة أخرى، من أجل إنجاز مزيد من المهام اليومية، وقد يلجأ البعض إلى أخذ قيلولة لعدة مرات في اليوم، لا شك أن القيلولة في منتصف اليوم من الأشياء الهامة لنوقف المخ عما يقوم به لساعة على الأقل، ولكن أثبتت العديد من الأبحاث أن الإفراط في القيلولة طوال اليوم خاصة في فترة النهار من المحتمل أن يؤدي إلى ألزهايمر على المدى البعيد، لذا عليك بالانتباه جيدًا لرروتينك اليومي من حيث تحديد عدد ساعات النوم، وذلك نقلًا عن "dailymail".
وفقًا لبحث جديد فإن الشعور بالنعاس الدائم يعتبر إحدى العلامات المبكرة لمرض ألزهايمر، فخلايا المخ التي تساعدك على الاستيقاظ ستكون أول ما يتأثر بالأمراض العصبية المدمرة، وربما تجعل الذين يعانون يشعرون بالنعاس والنوم طوال اليوم، وتتعرض الخلايا للتلف، من خلال انتشار كتل سامة من بروتين يسمى تاو، وأخرى تسمى
وفقًا لبحث جديد فإن الشعور بالنعاس الدائم يعتبر إحدى العلامات المبكرة لمرض ألزهايمر، فخلايا المخ التي تساعدك على الاستيقاظ ستكون أول ما يتأثر بالأمراض العصبية المدمرة، وربما تجعل الذين يعانون يشعرون بالنعاس والنوم طوال اليوم، وتتعرض الخلايا للتلف، من خلال انتشار كتل سامة من بروتين يسمى تاو، وأخرى تسمى بـأميلويد بيتا، ويمكن أن يؤدي هذا الاكتشاف إلى التشخيص المبكر، مما يؤدي إلى تغيير في العقاقير الطبية وأسلوب الحياة، وبالتالي ستصبح طرق العلاج أفضل، وفي تعليق على ذلك، قالت مؤلفة الدراسة ليا جرينبرج، طبيبة الأعصاب في جامعة كاليفورنيا: "كشفت مجهوداتنا عن أدلة مؤكدة بأنه توجد مناطق في المخ تعزز من اليقظة التي تتدهور لتراكم بروتين تاو، كما أنها تعد من المراحل المبكرة للمرض.
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إضافة إلى أنه من المحتمل أن يصل تلف مرض ألزهايمر لأكثر من 20 سنة قبل ظهور الأعراض السريرية، وقد يكون السبب: إعطاء المرضى الأدوية في وقت متأخر للغاية، أي بعد فوات الأوان من خلال التجربة، وقد يكون أخطأ العلماء في تحديد الهدف المرجو، أي قاموا بالتعامل مع البروتين الخطأ، ولكن في أثناء الدراسة لم يكن من الواضح إذا كان النوم المتقطع يضع الأشخاص على حافة الإصابة بمرض ألزهايمر أم لا، أو إذا كان المرض مرتبطا بتغيرات في المخ أدت إلى ذلك.
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كما أن الدراسة التي نشرت في مجلة ألزهايمر والخرف تدل على أن بعضا من المناطق في المخ بما في ذلك الجزء المتأثر بالنوم المزمن من بين الأسباب الأولية للضمور العصبي، إذ القيلولة المتكررة، خاصة التي تحدث في حالة عدم وجود مشكلات كبيرة في أثناء النوم، قد تكون بمثابة علامة تحذير مبكرة للمرض، كما وضحت دراسة أخرى أن الأشخاص الذين توفوا نتيجة المستويات المرتفعة من بروتين التاو في جذع المخ، أصبحوا يعانون بالفعل من تغير في الحالة المزاجية، بما في ذلك القلق والتوتر والاكتئاب إضافة إلى زيادة التعرض للنمو المتقطع،
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كما قال أحد مؤلفي الدارسة: "إننا بحاجة إلى التركيز أكثر على فهم المراحل المبكرة لتراكم تاو في مناطق المخ في بحثنا المستمر عن علاجات ألزهايمر"، حيث تتزايد الأدلة أن بروتين تاو يرتبط بشكل كبير بالأعراض الفعلية لمرض ألزهايمر.
كما قامت دراسة أخرى أجراها مختبر جرينبرج بقياس تراكم التاو في أدمغة المرضى، الذين ماتوا نتيجة أشكال مختلفة لمرض ألزهايمر، على سبيل المثال ضعف اللغة أو مشكلات بصرية، بدلًا من فقدان الذاكرة، ووجدوا أن المرضى الذين يعانون من إعاقات لغوية، يكون تراكم تاو أكثر في مناطق الدماغ المتعلقة باللغة مقارنة بمناطق الذاكرة، بينما كان لدى المرضى الذين يعانون من مشاكل بصرية مستويات تاو أعلى في مناطق المخ المتعلقة بالرؤية.
وقالت جرينبرج: "هذا البحث يضيف إلى مجموعة متزايدة من العمل تبين أن عبء تاو من المرجح أن يكون الدافع المباشر للانخفاض المعرفي".
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