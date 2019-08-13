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تونس.. رفض 66 طلب ترشح للانتخابات الرئاسية من أصل 98

تحرير:وكالات ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٣ ص
انتخابات تونس
انتخابات تونس
أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، اليوم الثلاثاء، رفض 66 طلب ترشح للاستحقاقات الرئاسية من أصل 98 كانوا قد تقدموا لانتخابات الرئاسة. وأفادت أسماء بن مسعود المكلفة بالإعلام في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه من المقرر إجراء هذه الانتخابات منتصف شهر سبتمبر المقبل، وفقا لـ"فرانس 24". وأضافت بن مسعود أن عدد المتقدمين بترشحهم للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة 98 شخصا، حيث أغلق باب إيداع ملفات الترشح من بعد ظهر الجمعة. وحددت الحملة الانتخابية من 2 إلى 13 سبتمبر، وبعد يوم الصمت الانتخابي، يدلي الناخبون بأصواتهم في 15 سبتمبر.
وتابعت: "ستعلن النتائج الأولية للانتخابات في17 سبتمبر بحسب برنامج الانتخابات". من جهة أخرى، قال عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا" هشام السنوسي، إن تنظيم مناظرات للمترشحين للانتخابات الرئاسية، مسألة سيادية تخضع لشروط دقيقة وستنتظر القرار المشترك بين الهايكا والهيئة العليا المستقلة
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ثاني أيام التشريق| حجاج بيت الله في منى لرمي الجمرات

يبدأ حجاج بيت الله الحرام، اليوم الثلاثاء، ثاني أيام التشريق الثلاثة، حيث يتوجهون من مزدلفة إلى منى لرمي الجمرات. وخلال أيام التشريق يرمي الحجاج الجمرات الثلاث، الصغرى ثم الوسطى والكبرى، أو ما تعرف بـ"جمرة العقبة" بعد الزوال، وكل جمرة يرميها الحاج بـ7 حصيات، مع التكبير عند رمي كل جمرة. ويبيت حجاج بيت الله ليالي أيام التشريق في مشعر "منى" وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد النحر، إلى أن يغادر الحجاج منى متوجهين إلى مكة.
طائرة مسيرة - أرشيفية

الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها السعودي

أعلنت ميليشيات الحوثي اليمنية الموالية لإيران، تنفيذ عدة هجمات بطائرات مسيرة على مطار أبها في جنوب غرب السعودية، وفقا لـ"رويترز". وذكر مصدر عسكري حوثي أن "طائرات قاصف 2 k أصابت أهدافها المرصودة في المطار بدقة"، بحسب فضائية المسؤة التليفزيونية. كان سلاح الجو المسير نفذ، يوم الأحد، عملية هجومية بعدد من طائرات قاصف K2، استهدفت رادارات ومواقع عسكرية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط عسير في السعودية، في حين أعلنت المملكة تصديها لتلك المحاولات الإرهابية.
صواريخ حوثية

اشتباكات بين المقاومة الجنوبية والحوثيين في يافع

شنت ميليشيات الحوثي الانقلابية، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، هجومًا عنيفًا على مواقع عسكرية في منطقة يافع التابعة لمحافظة لحج في جنوب اليمن، انطلاقاً من محافظة البيضاء وسط اليمن، وذلك لأول مرة منذ بداية انقلاب الحوثيين في 2014. وأكدت مصادر ميدانية، أن ميليشيا الحوثي شنت هجومًا واسعًا باتجاه منطقة السر في يافع، مشيرين إلى أن معارك عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة تحدث الآن، حيث تتصدى قوات المقاومة الجنوبية والحزام الأمني لهذا الهجوم، بحسب العريبة.
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الميليشيات الحوثية تقصف المنازل بالمدفعية الثقيلة

قامت مليشيات الحوثي الانقلابية، بزيادة تصعيدها العسكري، في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة، غربي اليمن، في ثاني أيام عيد الأضحى، أمس الإثنين، وهاجمت مواقع القوات اليمنية المشتركة المتمركزة شرق مدينة الصالح بمدينة الحديدة، بالمدفعية والأسلحة الثقيلة بطريقة عنيفة، وذلك خلال الساعات الماضية. وأكدت مصادر من القوات المشتركة، أن الميليشيات استخدمت خلال عمليات القصف المدفعية الثقيلة من نوع الهاوزر والقذائف المدفعية الموجهة من نوع "B10"، وقذائف "RBG" بشكل مركّز متواصل منذ ساعات الأولى من صباح يوم الإثنين، بحسب العربية.
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تونس.. استيفاء 25% من المرشحين لانتخابات الرئاسة

أكد عضو هيئة الانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، أن نحو 25% فقط من الذين قدموا ملفات ترشحهم يستوفون شروط الترشح. وقال بوعسكر، في تصريحات اليوم السبت بإذاعة "موزاييك أف أم": إن "27 مترشحا فقط أودعوا الضمان المالي وقيمته 10 آلاف دينار تونسي بالخزينة العامة للبلاد"، مضيفا أن 33 مطلب ترشح تضمنت أخطاء في التزكيات. وأغلقت هيئة الانتخابات في تونس، مساء أمس الجمعة، باب الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجرى يوم 15 سبتمبر 2019. وأغلقت هيئة الانتخابات في تونس، مساء أمس الجمعة، باب الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجرى يوم 15 سبتمبر 2019.
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الراقصة نرمين صفر مرشحة لرئاسة تونس: استجابة للجمهور

في الوقت الذي ينتظر الشارع التونسي انتهاء الانتخابات الرئاسية وتعيين رئيسا للبلاد من أجل استكمال خارطة طريق كان قد وضعها الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، خرجت عبر نافذة الفن راقصة استعراضية لطالما أثارت جدلًا في البلد العربي، سعيا وراء الشهرة، لتعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية المبكرة.. "نرمين صفر" فنانة استعراضية، لا تملك من "الحِنكة السياسية" ما يؤهلها لقيادة بلد بحجم تونس، فقد اشتهرت بأغاني وكليبات جريئة تضعها دائمًا محل نقد وسخرية، لإثارة الرأي العام، وهي من مواليد 1990 و تدعى "إيمان".
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انتخابات تونس.. 21 مرشحًا في السباق الرئاسي المبكر

لا تزال الانتخابات الرئاسية التونسية تستحوذ على المشهد العام، خصوصا بعد إقبال عدد من المرشحين لخوض السباق الرئاسي، في أعقاب وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، والتي عجلت بإجراء الانتخابات، في حين ستعلن حركة النهضة، قرارها بشأن مرشحه، خصوصا بعد أن أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فتح أبوابها لتلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية حسب المواعيد المقررة، ويستمر تلقي الطلبات حتى 9 أغسطس الجاري. وتواصل الهيئة أيضًا تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس عشر من سبتمبر المقبل، بحسب "سكاي نيوز".
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بأمر الرئيس المؤقت.. الطوارئ مستمرة في تونس

أعلن الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة شهر، بحسب بيان أعلنته الرئاسة التونسية اليوم الجمعة.. وكان الناصر قد أدى مؤخرا، اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد خلفا للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي توفى عن عمر ناهز الثانية والتسعين عامًا، إذ ينص الدستور التونسي على أن يتولى رئيس مجلس النواب مهام رئيس الجمهورية في حالة وفاته، وجاء قرار تمديد الطوارئ في ظل أوضاع أمنية غير مستقرة في البلاد، وعمليات إرهابية بين الحين والآخر.
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