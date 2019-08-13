تونس.. رفض 66 طلب ترشح للانتخابات الرئاسية من أصل 98

تحرير:وكالات ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٣ ص

انتخابات تونس

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، اليوم الثلاثاء، رفض 66 طلب ترشح للاستحقاقات الرئاسية من أصل 98 كانوا قد تقدموا لانتخابات الرئاسة. وأفادت أسماء بن مسعود المكلفة بالإعلام في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه من المقرر إجراء هذه الانتخابات منتصف شهر سبتمبر المقبل، وفقا لـ"فرانس 24". وأضافت بن مسعود أن عدد المتقدمين بترشحهم للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة 98 شخصا، حيث أغلق باب إيداع ملفات الترشح من بعد ظهر الجمعة. وحددت الحملة الانتخابية من 2 إلى 13 سبتمبر، وبعد يوم الصمت الانتخابي، يدلي الناخبون بأصواتهم في 15 سبتمبر.

وتابعت: "ستعلن النتائج الأولية للانتخابات في17 سبتمبر بحسب برنامج الانتخابات". من جهة أخرى، قال عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا" هشام السنوسي، إن تنظيم مناظرات للمترشحين للانتخابات الرئاسية، مسألة سيادية تخضع لشروط دقيقة وستنتظر القرار المشترك بين الهايكا والهيئة العليا المستقلة