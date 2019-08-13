جريمة

عيال ورصاص| حبس 2 ضربا جيرانهما بالنار في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصدرت نيابة بلبيس العامة، برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحبس اثنين من عائلة «أبو شعير» المعروفة بعزبة «عيد» التابعة لقرية «ميت معلا» بدائرة مركز شرطة بلبيس، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بإطلاق النيران على ستة أشخاص من أبناء عائلة «عيد» وإصابتهم في أنحاء متفرقة بالجسد، على أثر نشوب خلافات بين الطرفين بسبب مشاجرة بين أطفال من أبناء العائلتين بذات الناحية.
البداية كانت بتلقي العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارا من الرائد إسلام عواد، رئيس مباحث مركز شرطة بلبيس، يفيد ورود بلاغ من أهالي عزبة «عيد» التابعة لقرية «ميت معلا» بدائرة المركز، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية وسقوط ستة مصابين. بالانتقال والفحص وسؤال شهود
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حريق

السيطرة على حريق 4 محلات في شارع مصر بالإسماعيلية

سيطرت الحماية المدنية على حريق كبير بأحد أكبر الشوارع التجارية بوسط محافظة الإسماعيلية، فجر اليوم، والذي يضم عددًا كبيرًا من محلات الملابس والاكسسوارات، دون وقوع خسائر في الارواح، إذ تلقى اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد خالد كمال مدير الحماية المدنية، بورود بلاغ بنشوب حريق فى شارع مصر الذي يضم محلات ملابس والعديد من الباعة الجائلين ومغلق بسبب الإشغالات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء وسيارة تدخل السريع إلى مكان الحريق.
جثة (5)

بمية نار.. قتل زوجته وأحرق 13 من عائلتها بالمنوفية

أقدم عاطل على إلقاء مادة كاوية "مياه نار" على جسد زوجته وأسرتها، بسبب خلاف تطورات إلى خلعه عن طريق المحكمة، في قرية الحامول التابعة لمركز منوف في محافظة المنوفية، وأسفر الحادث عن وفاتها وإصابة 13 آخرين من عائلتها، حيث بدأت الواقعة بتلقي مديرية أمن المنوفية، إخطارًا من مستشفى منوف العام، بوصول 13 شخصًا مصابين بحروق من الدرجة الأولى، وبينهم حالة وفاة، وعلى الفور وجه مدير الأمن بكشف تفاصيل الحادث، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة والمستشفى لمناقشة المصابين والشهود.
سقوط -بلكونة (1)

إصابات وتهشيم سيارات في سقوط «بلكونة» بالشرقية

أصيب شخصين، بكدمات وجروح بالغة بأنحاء مفرقة بالجسد، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين؛ إثر انهيار سور شرفة «بلكونة» بالطابق السابع بأحد الأبراج السكنية بجوار بنك «مصر» بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بمحافظة الشرقية، والذي تسبب أيضًا في تهشم ثلاث سيارات، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
انقلاب أتوبيس - أرشيفية

مصرع 3 أشخاص وإصابة 18 في انقلاب ميكروباص ببني سويف

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 18 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم وتم نقلهما إلى مستشفى الواسطى المركزي شمال بني سويف بواسطة سيارات إسعاف الفيوم نظرا لقربها من مكان الحادث وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، واستقبل مستشفى الواسطى المركزي ببني سويف 3 جثث وهم أمين محمد أمين 14 سنة، وعلي مسعود 25 سنة، وعلي حسن حسن 22 سنة، ومقيمون بمحافظة الإسكندرية وتم ايداعهم بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
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جثة (5)

جنس وطفلة وعرفي.. قصة عجوز قتلها عشيقها في الشرقية

الظواهر تختلف كثيرًا عن بواطن الأمور وحقيقتها، فمن كان يتوقع أو يدري أن عبارات ودعوات الترحم على عجوز وحفيدتها عثر عليهما مقتولتين داخل منزل الأولى بمحافظة الشرقية، ستكون أمرًا في غير موضعه، وأن الضحية الطاعنة في السن سيتخطى دورها الضحية التي تستحق التعاطف، بل إن الأمر ربما ذهب إلى لعنات تصاحبها وتصاحب سيرتها لوقت طويل؛ لا لشيء إلا لأنها تناست وقار سنواتها الثلاث وستون، وراحت تتودد لشاب يصغرها بأكثر من ثلاثون عامًا، وحينما أرادت الاعتدال والخروج ببر العلاقة بعيدًا عن العشق المحرم كانت الطامة الكبرى والنهاية.
سجن

رفض الزواج بها.. حبس قاتل عجوز وحفيدتها في الشرقية

أصدرت نيابة ديرب نجم العامة، برئاسة المستشار جمعة الششتاوي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الخميس، قرارا بحبس شاب في بداية العقد الرابع من العمر، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بقتل والدة صديقه، ربة منزل بمنتصف العقد السابع من العمر، وحفيدتها، طفلة بالكاد أتمت ربيعها الثالث، على أثر خلافات بينهما سببها وجود علاقة غير شرعية تربطه بالعجوز، التي طلبت منه الزواج عرفيا، لكنه رفض وقتلها هي وحفيدتها.
جثة-فتاة

قاتل عجوز الشرقية وحفيدتها: كانت عايزة تتجوزني عرفي

كشفت تحقيقات النيابة عن مفاجآت في مقتل ربة منزل بمنتصف العقد السابع من العمر، وحفيدتها، طفلة بالكاد أتمت ربيعها الثالث، على يد صديق نجل الأولى، داخل منزل السيدة بناحية شارع «المرور» بدائرة المركز؛ إذ أفاد المتهم بوجود علاقة غير شرعية جمعت بينه وبين العجوز التي يصغرها بأكثر من ثلاثين عامًا، وطالبته بالزواج منها عرفيًّا، فما كان منه إلا أن قتلها هي وحفيدتها بواسطة «جاكوش» وضلفة شباك، فيما تصادف وجود الطفلة الصغيرة وقت خلاف بين الجاني والعجوز، وقد بعثر القاتل محتويات المنزل ليبدو الحادث كما لو كان بغرض السرقة.
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صديق ابنها.. ضبط شاب قتل عجوزا وحفيدتها في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم، التابع لمديرية أمن الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لغز جريمة العثور على جثتين، إحداهما لربة منزل في منتصف العقد السابع من عمرها، والأخرى لحفيدتها، طفلة بالكاد أتمت ربيعها الثالث، مقتولتين داخل منزل السيدة بناحية شارع «المرور» بدائرة المركز، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق نجل المرأة، وأشارت التحريات الأولية إلى قيامه بسرقتها بعدما قتلها، قبل أن يلوذ بالفرار والاختباء في إحدى المناطق بمدينة العاشر من رمضان، وتم ضبطه منذ قليل، وجارٍ عرضه على النيابة العامة.
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