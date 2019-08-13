عيال ورصاص| حبس 2 ضربا جيرانهما بالنار في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص

صورة أرشيفية

أصدرت نيابة بلبيس العامة، برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحبس اثنين من عائلة «أبو شعير» المعروفة بعزبة «عيد» التابعة لقرية «ميت معلا» بدائرة مركز شرطة بلبيس، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بإطلاق النيران على ستة أشخاص من أبناء عائلة «عيد» وإصابتهم في أنحاء متفرقة بالجسد، على أثر نشوب خلافات بين الطرفين بسبب مشاجرة بين أطفال من أبناء العائلتين بذات الناحية.

البداية كانت بتلقي العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارا من الرائد إسلام عواد، رئيس مباحث مركز شرطة بلبيس، يفيد ورود بلاغ من أهالي عزبة «عيد» التابعة لقرية «ميت معلا» بدائرة المركز، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية وسقوط ستة مصابين. بالانتقال والفحص وسؤال شهود