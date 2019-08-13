عيال ورصاص| حبس 2 ضربا جيرانهما بالنار في الشرقية
تحرير:إسلام عبد الخالق
١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص
صورة أرشيفية
أصدرت نيابة بلبيس العامة، برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحبس اثنين من عائلة «أبو شعير» المعروفة بعزبة «عيد» التابعة لقرية «ميت معلا» بدائرة مركز شرطة بلبيس، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بإطلاق النيران على ستة أشخاص من أبناء عائلة «عيد» وإصابتهم في أنحاء متفرقة بالجسد، على أثر نشوب خلافات بين الطرفين بسبب مشاجرة بين أطفال من أبناء العائلتين بذات الناحية.
البداية كانت بتلقي العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارا من الرائد إسلام عواد، رئيس مباحث مركز شرطة بلبيس، يفيد ورود بلاغ من أهالي عزبة «عيد» التابعة لقرية «ميت معلا» بدائرة المركز، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية وسقوط ستة مصابين.
بالانتقال والفحص وسؤال شهود
البداية كانت بتلقي العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارا من الرائد إسلام عواد، رئيس مباحث مركز شرطة بلبيس، يفيد ورود بلاغ من أهالي عزبة «عيد» التابعة لقرية «ميت معلا» بدائرة المركز، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية وسقوط ستة مصابين.
بالانتقال والفحص وسؤال شهود العيان، تبين أنه حال قيام شابين من أبناء عائلة «أبو شعير» بذات الناحية، باستقلال دراجة بخارية «موتوسيكل» صدما طفلا من أبناء عائلة «عيد»، ما تسبب في نشوب مشاجرة بين أفراد العائلتين، أسفرت عن إصابة ستة من أبناء «عيد» بطلق ناري في أنحاء متفرقة بالجسد، وجرى نقلهم إلى مستشفى «مشتول السوق» المركزي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، بينما جرى ضبط اثنين من المتهمين من أبناء عائلة «أبو شعير»، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.