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«ولاد رزق2» يتفوق على «الفيل الأزرق2».. وهذا ما حققه

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م
كريم عبد العزيز وأحمد عز
كريم عبد العزيز وأحمد عز
حقق الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق- عودة أسود الأرض»، أمس الإثنين، ثاني أيام عيد الأضحى، إيرادات بلغت 7 ملايين و307 آلاف و689 جنيها، وبذلك اقترب إجمالي إيرادات الفيلم فى أقل من أسبوع من 28 مليون جنيه، والفيلم من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي، ومن المفاجآت التي يحملها الفيلم، ظهور الفنانة أصالة نصري ضيفة شرف في الفيلم إلى جوار غادة عادل وإياد نصار وباسم سمرة.
بينما حقق فيلم «الفيل الأزرق 2» ليلة أمس، 4 ملايين و252 ألفا و51 جنيها، ليحتل المركز الثاني بعد فيلم «ولاد رزق 2» فى الإيراد اليومي، بينما يتفوق عليه في الإيراد الإجمالي الذي تخطى الـ62 مليون جنيه مع استمرار عرضه للأسبوع الثالث، خاصة أنه انطلق عرضه قبل انطلاق موسم عيد الأضحى
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خالد-الصاوى-من-فيلم-الفيل-الازرق

ضيوف شرف أفلام موسم عيد الأضحى.. خالد الصاوي مفاجأة

بدأت منافسة موسم أفلام عيد الأضحى المنتظر، بشكل مبكر، بعد أن طرحت شركة «سينرجى فيلمز» فيلم «الفيل الأزرق 2» بطولة كريم عبد العزيز وهند صبري ونيللي كريم، قبل العيد بنحو ثلاثة أسابيع، من أجل خطف الأضواء من باقى الأفلام، لجذب الجمهور والفوز بإيراد أعلى، وقد نجحت فى الوصول لهدفها، إذ حقق الفيلم فى 10 أيام نحو ما يزيد على 40 مليون جنيه، ومن المنتظر أن تزداد المنافسة صعوبة مع طرح باقى الأفلام المشاركة بالموسم، والبداية مع «ولاد رزق 2» بطولة أحمد عز، والذى انضم للمنافسة الخميس الماضي.
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تطورات أزمة أحمد عز وزينة.. الفنان أدلى بأقواله

يبدو أن مشكلة مشاجرة الفنان أحمد عز والفنانة زينة في طريقها لمزيد من التأزم، حيث حضر أحمد عز اليوم الإثنين، إلى النيابة العامة للاستماع إلى أقواله في الواقعة التي شهدها أحد الكافيهات بمراسي بالساحل الشمالي، وذلك في حضور محاميه عمر عبدالرحمن، وذلك بعدما تلقت شرطة السياحة بلاغًا بوقوع مشاجرة بين أحمد عز وشقيقة زينة، وتبادلا فيها الاتهامات بالضرب والسباب والتشابك بالأيدي، لتبدأ النيابة العامة في التحقيقات. وانتهت منذ قليل النيابة العامة من سماع أقوال الفنان أحمد عز في بلاغه ضد زينة وشقيقتها وشقيقها، وغادر الفنان مقر النيابة بعدما أدلى بأقواله.
احمد-عز-وزينة -

زينة تتجاهل «خناقتها مع أحمد عز» وتتذكر والدها

يبدو أن خلافات الفنان أحمد عز والفنانة زينة رضا لا تنتهي، حيث بدأ الصراع بين النجمين قبل نحو 5 أعوام بسبب "قضية نسب" طفلي زينة "زين الدين وعز الدين"، ولا زالت فصوله مستمرة بعدما انتشرت الكثير من الأخبار حول تشابك وصل بالأيدي بين أحمد عز وزينة بإحدى قرى الساحل الشمالي، فبينما يجلس أحمد عز مساء أمس الأحد أول أيام عيد الأضحى، في مطعم شهير داخل فندق "العلمين" الذي شهد الواقعة، ويلبي طلبات المعجبين في التقاط الصور معه، تفاجأ بسيدة تقترب منه بشدة وتلكمه في وجهه صارخة: "إزيك يا أحمد عامل إيه تمام!".
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- اصالة-ومصطفى حجاج - ولاد رزق 2‎

«لما تقول يا عوم» ديو جديد يجمع أصالة ومصطفى حجاج

نشرت الفنانة أصالة نصري، جزءا من «لما تقول يا عوم»، الأغنية الترويجية لفيلم «ولاد رزق 2» الذي انطلق عرضه فى السينمات يوم الخميس الماضي، ويشاركها في الغناء مصطفى حجاج، الأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان بلال سرور وتوزيع جلال الحمداوي، وتم طرحها على تطبيق «أنغامي» ومن المنتظر طرحها كاملة على موقع «يوتيوب» قريبًا.. الفنانة السورية لا تشارك في الغناء فقط بهذا الفيلم، ولكنه أيضا سيشهد أول ظهور سينمائي لها، وذلك بعد أن أقنعها زوجها المخرج طارق العريان بالظهور ضيف شرف بالفيلم.
عمرو يوسف وكندة علوش

عمرو يوسف دون زوجته في عرض «ولاد رزق2».. ما السبب؟

فى الوقت الذى حرصت فيه الفنانة أصالة على حضور العرض الخاص لفيلم «ولاد رزق 2» الذي ينافس خلال موسم عيد الأضحى المقبل، من أجل مساندة ودعم زوجها المخرج طارق العريان، وأيضا الفنانة علا رشدي التي جاءت بصحبة زوجها الفنان أحمد داوود، تغيبت الفنانة كندة علوش عن العرض الخاص للفيلم الذي أقيم أمس، الأربعاء، فى إحدى السينمات بأكتوبر، وظهر زوجها الفنان عمرو يوسف بمفرده، دون زوجته، التي أصبح ظهورها نادرا جدا منذ أن وضعت ابنتهما في نوفمبر 2018، ويبدو أنها حريصة على أن تمضى كل وقتها مع ابنتها.
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كريم قاسم: أراهن على «ولاد رزق 2».. وهذا سبب مشاركتي

عبر الفنان كريم قاسم عن سعادته بالمشاركة فى الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق 2» الذى ينطلق عرضه رسميا اليوم الخميس، وقال إن من الأسباب التي دفعته للمشاركة فى الفيلم، التطور الكبير الذي ستشهده شخصية (رمضان رزق)، مؤكدًا أن هذا هو ما حمسه للمشاركة، قائلًا: «دومًا ما تكشف الأجزاء الثانية من الأعمال عن تفاصيل وأبعاد مختلفة للشخصيات، وهذا ما نجح فيه المخرج طارق العريان، بجانب التعاون مع عدد كبير من النجوم الذين أضافوا ثقلًا للفيلم، ليخرج أكثر جرأة وإثارة عن جزئه الأول».
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هل يخرج تامر حسني من سباق أفلام عيد الأضحى؟

أسبوع واحد يفصلنا عن انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى، الذي يعد الموسم الأصعب سينمائيا خلال عام 2019، خاصة أنه يضم أسماء كبيرة من النجوم، وأغلبهم نجوم شباك، حيث يشهد منافسة شرسة بين كل من: «كريم عبد العزيز، أحمد عز، أحمد حلمى، مى كساب»، وحتى هذه اللحظة مصير مشاركة النجم تامر حسنى خلال الموسم المقبل مجهول، خاصة أنه حتى الآن لم يستقر بعد على اسم فيلمه، رغم انتهاء عملية التصوير والمكساج الخاصة بالفيلم؛ إلا أن صناعه فى مأزق فكيف يروجون لعمل لم يستقروا بعد على اسمه، لنجد أنه لم يتم طرح بوستر الترويج للفيلم أو حتى الإعلان الرسمي له.
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