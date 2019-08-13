«ولاد رزق2» يتفوق على «الفيل الأزرق2».. وهذا ما حققه

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م

كريم عبد العزيز وأحمد عز

حقق الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق- عودة أسود الأرض»، أمس الإثنين، ثاني أيام عيد الأضحى، إيرادات بلغت 7 ملايين و307 آلاف و689 جنيها، وبذلك اقترب إجمالي إيرادات الفيلم فى أقل من أسبوع من 28 مليون جنيه، والفيلم من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي، ومن المفاجآت التي يحملها الفيلم، ظهور الفنانة أصالة نصري ضيفة شرف في الفيلم إلى جوار غادة عادل وإياد نصار وباسم سمرة.

بينما حقق فيلم «الفيل الأزرق 2» ليلة أمس، 4 ملايين و252 ألفا و51 جنيها، ليحتل المركز الثاني بعد فيلم «ولاد رزق 2» فى الإيراد اليومي، بينما يتفوق عليه في الإيراد الإجمالي الذي تخطى الـ62 مليون جنيه مع استمرار عرضه للأسبوع الثالث، خاصة أنه انطلق عرضه قبل انطلاق موسم عيد الأضحى