61 قتيلا في انهيارات أرضية بميانمار

تحرير:وكالات ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م

فيضانات

أعلنت سلطات ميانمار، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية التي شهدتها جنوب البلاد إلى 61 قتيلا، وسط استمرار عمليات البحث عن مفقودين. ووفقا لـ"العين الإخبارية"، فقد دمر انهيار أرضي قرية فوي جون، الواقعة عند سفح جبل في بلدة باونج بولاية مون، الجمعة، عقب هطول أمطار غزيرة على المنطقة، ما دمر أكثر من 24 منزلا، ودفع أكثر من 150 شخصا إلى النزوح. ويتلقى ما لا يقل عن 35 شخصا العلاج في مستشفيات، ويساعد العسكريون والمتطوعون في عمليات البحث بجانب إدارة إطفاء الحرائق.

وضربت الانهيارات الأرضية 6 مواقع أخرى في بلدة باونج منذ الجمعة، وما زال السكان يلتزمون بالحذر تحسبا لوقوع كوارث في المستقبل. وتم إغلاق الطرق السريعة والسكك الحديدية بين ولاية مون ويانجون، المدينة الرئيسية في ميانمار، في نهاية الأسبوع الماضي بسبب الفيضانات. وأعلن الجيش عن خطط لإيصال إمدادات الطوارئ بواسطة