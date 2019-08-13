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61 قتيلا في انهيارات أرضية بميانمار

تحرير:وكالات ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م
فيضانات
فيضانات
أعلنت سلطات ميانمار، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية التي شهدتها جنوب البلاد إلى 61 قتيلا، وسط استمرار عمليات البحث عن مفقودين. ووفقا لـ"العين الإخبارية"، فقد دمر انهيار أرضي قرية فوي جون، الواقعة عند سفح جبل في بلدة باونج بولاية مون، الجمعة، عقب هطول أمطار غزيرة على المنطقة، ما دمر أكثر من 24 منزلا، ودفع أكثر من 150 شخصا إلى النزوح. ويتلقى ما لا يقل عن 35 شخصا العلاج في مستشفيات، ويساعد العسكريون والمتطوعون في عمليات البحث بجانب إدارة إطفاء الحرائق.
وضربت الانهيارات الأرضية 6 مواقع أخرى في بلدة باونج منذ الجمعة، وما زال السكان يلتزمون بالحذر تحسبا لوقوع كوارث في المستقبل. وتم إغلاق الطرق السريعة والسكك الحديدية بين ولاية مون ويانجون، المدينة الرئيسية في ميانمار، في نهاية الأسبوع الماضي بسبب الفيضانات. وأعلن الجيش عن خطط لإيصال إمدادات الطوارئ بواسطة
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الانفجار-في-روسيا

غموض مثير للقلق.. تفاصيل الانفجار النووي في روسيا

في يوم الخميس، 8 أغسطس الجاري، أصدرت السلطات الروسية إعلانا مفاجئا، قالت فيه إن حادثا ما وقع خلال اختبار محرك صاروخي بالقرب من مدينة سيفيرودفينسك، شمال البلاد. وأضافت أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين، وارتفاع محدود في معدلات الإشعاع، لكن بعد فترة وجيزة، ظهرت الصور ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لعمال الإغاثة وهم يرتدون البدلات الواقية من الإشعاع. كانت الإشارة إلى الإشعاع أمرا غريبا، حيث إن اختبارات محركات الصواريخ لا تنطوي على إشعاع، لكن روسيا كانت قد أعلنت، العام الماضي، أنها اختبرت صاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية، باسم "9 إم 730".
حرائق-الغابات-فى اليونان (1)

قبرص تتأهب تحسبًا لحدوث حرائق غابات

أعلنت دائرة الغابات القبرصية، اليوم الثلاثاء، عن استمرار حالة التأهب بمنطقة التحذير بالدرجة القصوى "اللون الأحمر" بسبب زيادة خطر حرائق الغابات، داعيةً المواطنين لتجنب أي أعمال أو أنشطة قد تتسبب في نشوب الحرائق. وطلبت الدائرة في بيان لها، أوردته وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" من المواطنين الاتصال على الفور بإدارة الغابات أو خدمة الإطفاء في حالة الاشتباه في دخان أو حريق. في الوقت نفسه، أصدرت دائرة الأرصاد الجوية القبرصية تحذيرا جديدا اليوم بإشارة باللون الأصفر، الدال على ارتفاع درجات الحرارة الشديد.
إعصار - أرشيفية

49 قتيلا و21 مفقودا في إعصار «ليكيما» بالصين

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "ليكيما"، الذي يضرب شرق البلاد إلى 49 قتيلا و21 مفقودًا، وذلك بعد 3 أيام من دخوله البر الصيني. وأضافت السلطات، أن حصيلة الضحايا ارتفعت في الوقت الذي مازال فيه الإعصار، الأقوى هذا الموسم، تقدمه في البر الصيني باتجاه الشمال، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية. وكانت آخر حصيلة أعلنتها السلطات، الأحد الماضي، بمقتل 32 شخصا وفقدان 16 آخرين، كما تم إجلاء مليون شخص على الأقل مع اقتراب الإعصار، نقل منهم أكثر 110 آلاف إلى ملاجئ.
الانفجار-في-منشأة-عسكرية-بمنطقة-القطب-الشمالي

خبراء يطورون أسلحة.. أسرار الانفجار النووي في روسيا

اعترفت روسيا، بأن الانفجار الذي وقع في قاعدة لإطلاق الصواريخ شمال البلاد ينطوي على طابع نووي، وقالت وكالة روساتوم الروسية النووية، في بيان اليوم، أن خمسة من موظفيها قتلوا في هذا الانفجار، وأن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح ناجمة عن تعرضهم لحروق، كاشفة أن موظفيها كانوا يقدمون الدعم الهندسي والتقني المتعلق بالوقود المستخدم في محرك الصواريخ، فيما قال رئيس "روساتوم"، الإثنين، إن الخبراء الخمسة الذين ماتوا الأسبوع الماضي في انفجار، كانوا يعملون على تطوير "أسلحة جديدة"، متعهدا بمواصلة الاختبارات "حتى النهاية"، على الرغم من الحادث، بحسب سكاي نيوز.
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انهيار منجم

مصرع 14 شخصا فى انهيار بمنجم شمال ميانمار

ذكرت الشرطة فى ميانمار أن انهيارا أرضيا وقع في منجم للأحجار الكريمة، تسبب في مصرع 14 شخصا بينهم شرطى واحد على الأقل، في الساعات المبكرة من صباح اليوم الأحد، حينما غمرت التربة والطين موقعا للحراسة، كما أن هناك 4 أشخاص مفقودون ويخشى من أنهم لقوا حتفهم. وعادة ما تتعرض مناجم الأحجار الكريمة في ولاية كاشين بشمال البلاد لحوادث خطيرة رغم تعهدات الحكومة بتنظيم صناعة التعدين، إذ أنه في أبريل الماضي، لقى 3 من عمال المناجم مصرعهم فى ميانمار، جراء انهيار بمنجم فى ولاية "كاشين" فيما توجد مخاوف من مصرع 50 عاملا آخرين.
هروب-الروهينجا

أمريكا تُعاقب 4 جنرالات بسبب قتل مسلمي الروهينجا

فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على أربعة من كبار الجنرالات في ميانمار بما في ذلك قائد الجيش ونائبه جراء عمليات القتل الجماعي بحق مسلمي الروهينجا. وقال وزير الخارجية مايك بومبيو حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء، إن الأربعة جنرالات هم، القائد الأعلى مين أونج هيلينج، ونائبه سوي وين، بالإضافة إلى مرؤوسين اثنين مسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تشمل عمليات قتل خارج نطاق القضاء ضمن حملة تطهير عرقي ضد الروهينجيا في ولاية راخين شمالي ميانمار.
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