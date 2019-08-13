61 قتيلا في انهيارات أرضية بميانمار
تحرير:وكالات
١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م
فيضانات
أعلنت سلطات ميانمار، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية التي شهدتها جنوب البلاد إلى 61 قتيلا، وسط استمرار عمليات البحث عن مفقودين.
ووفقا لـ"العين الإخبارية"، فقد دمر انهيار أرضي قرية فوي جون، الواقعة عند سفح جبل في بلدة باونج بولاية مون، الجمعة، عقب هطول أمطار غزيرة على المنطقة، ما دمر أكثر من 24 منزلا، ودفع أكثر من 150 شخصا إلى النزوح.
ويتلقى ما لا يقل عن 35 شخصا العلاج في مستشفيات، ويساعد العسكريون والمتطوعون في عمليات البحث بجانب إدارة إطفاء الحرائق.
وضربت الانهيارات الأرضية 6 مواقع أخرى في بلدة باونج منذ الجمعة، وما زال السكان يلتزمون بالحذر تحسبا لوقوع كوارث في المستقبل.
وتم إغلاق الطرق السريعة والسكك الحديدية بين ولاية مون ويانجون، المدينة الرئيسية في ميانمار، في نهاية الأسبوع الماضي بسبب الفيضانات.
وأعلن الجيش عن خطط لإيصال إمدادات الطوارئ بواسطة
وضربت الانهيارات الأرضية 6 مواقع أخرى في بلدة باونج منذ الجمعة، وما زال السكان يلتزمون بالحذر تحسبا لوقوع كوارث في المستقبل.
وتم إغلاق الطرق السريعة والسكك الحديدية بين ولاية مون ويانجون، المدينة الرئيسية في ميانمار، في نهاية الأسبوع الماضي بسبب الفيضانات.
وأعلن الجيش عن خطط لإيصال إمدادات الطوارئ بواسطة الطائرات المروحية.
وأصدر نائب رئيس ميانمار هنري فان ثيو، تعليماته لوزارة الري باتخاذ إجراءات احترازية، لمنع وقوع انهيارات أرضية في المستقبل.
وكان خبراء الأرصاد الجوية قد أدرجوا ميانمار فى عام 2015 على رأس قائمة أكثر دول العالم تضررا من الأحوال الجوية السيئة، التى أسفرت فى العام المذكور عن مصرع أكثر من 100 شخص وتشريد مئات الآلاف من المواطنين.