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غموض مثير للقلق.. تفاصيل الانفجار النووي في روسيا

يثبت اختبار روسيا الكارثي صاروخا يعمل بالطاقة النووية، الأسبوع الماضي، أن سباق التسلح الذي ينتظره العالم يعني حدوث المزيد من الحوادث النووية
تحرير:أحمد سليمان ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م
الانفجار
الانفجار
في يوم الخميس، 8 أغسطس الجاري، أصدرت السلطات الروسية إعلانا مفاجئا، قالت فيه إن حادثا ما وقع خلال اختبار محرك صاروخي بالقرب من مدينة سيفيرودفينسك، شمال البلاد. وأضافت أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين، وارتفاع محدود في معدلات الإشعاع، لكن بعد فترة وجيزة، ظهرت الصور ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لعمال الإغاثة وهم يرتدون البدلات الواقية من الإشعاع. كانت الإشارة إلى الإشعاع أمرا غريبا، حيث إن اختبارات محركات الصواريخ لا تنطوي على إشعاع، لكن روسيا كانت قد أعلنت، العام الماضي، أنها اختبرت صاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية، باسم "9 إم 730".
وترى مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن وجود صاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية فكرة شنيعة، لدرجة أن الولايات المتحدة رفضته منذ فترة طويلة باعتباره كابوسا تقنيا وإستراتيجيا وبيئيا، إلا أن روسيا تحت قيادة الرئيس فلاديمير بوتين، تفكر بطريقة مختلفة. ولأهمية تلك الحادثة، تساءل عدد من الباحثين في معهد "ميدلبري"
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فيضانات

61 قتيلا في انهيارات أرضية بميانمار

أعلنت سلطات ميانمار، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية التي شهدتها جنوب البلاد إلى 61 قتيلا، وسط استمرار عمليات البحث عن مفقودين. ووفقا لـ"العين الإخبارية"، فقد دمر انهيار أرضي قرية فوي جون، الواقعة عند سفح جبل في بلدة باونج بولاية مون، الجمعة، عقب هطول أمطار غزيرة على المنطقة، ما دمر أكثر من 24 منزلا، ودفع أكثر من 150 شخصا إلى النزوح. ويتلقى ما لا يقل عن 35 شخصا العلاج في مستشفيات، ويساعد العسكريون والمتطوعون في عمليات البحث بجانب إدارة إطفاء الحرائق.
حرائق-الغابات-فى اليونان (1)

قبرص تتأهب تحسبًا لحدوث حرائق غابات

أعلنت دائرة الغابات القبرصية، اليوم الثلاثاء، عن استمرار حالة التأهب بمنطقة التحذير بالدرجة القصوى "اللون الأحمر" بسبب زيادة خطر حرائق الغابات، داعيةً المواطنين لتجنب أي أعمال أو أنشطة قد تتسبب في نشوب الحرائق. وطلبت الدائرة في بيان لها، أوردته وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" من المواطنين الاتصال على الفور بإدارة الغابات أو خدمة الإطفاء في حالة الاشتباه في دخان أو حريق. في الوقت نفسه، أصدرت دائرة الأرصاد الجوية القبرصية تحذيرا جديدا اليوم بإشارة باللون الأصفر، الدال على ارتفاع درجات الحرارة الشديد.
إعصار - أرشيفية

49 قتيلا و21 مفقودا في إعصار «ليكيما» بالصين

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "ليكيما"، الذي يضرب شرق البلاد إلى 49 قتيلا و21 مفقودًا، وذلك بعد 3 أيام من دخوله البر الصيني. وأضافت السلطات، أن حصيلة الضحايا ارتفعت في الوقت الذي مازال فيه الإعصار، الأقوى هذا الموسم، تقدمه في البر الصيني باتجاه الشمال، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية. وكانت آخر حصيلة أعلنتها السلطات، الأحد الماضي، بمقتل 32 شخصا وفقدان 16 آخرين، كما تم إجلاء مليون شخص على الأقل مع اقتراب الإعصار، نقل منهم أكثر 110 آلاف إلى ملاجئ.
الانفجار-في-منشأة-عسكرية-بمنطقة-القطب-الشمالي

خبراء يطورون أسلحة.. أسرار الانفجار النووي في روسيا

اعترفت روسيا، بأن الانفجار الذي وقع في قاعدة لإطلاق الصواريخ شمال البلاد ينطوي على طابع نووي، وقالت وكالة روساتوم الروسية النووية، في بيان اليوم، أن خمسة من موظفيها قتلوا في هذا الانفجار، وأن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح ناجمة عن تعرضهم لحروق، كاشفة أن موظفيها كانوا يقدمون الدعم الهندسي والتقني المتعلق بالوقود المستخدم في محرك الصواريخ، فيما قال رئيس "روساتوم"، الإثنين، إن الخبراء الخمسة الذين ماتوا الأسبوع الماضي في انفجار، كانوا يعملون على تطوير "أسلحة جديدة"، متعهدا بمواصلة الاختبارات "حتى النهاية"، على الرغم من الحادث، بحسب سكاي نيوز.
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ترامب-وبوتين-قمة العشرين

ترامب يفجر مفأجاة عن الانفجار النووي في روسيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنّه يعلم الكثير عن الانفجار الغامض، الذي وقع الخميس في قاعدة عسكرية روسيا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تمتلك سلاحًا مشابهًا لذلك الذي يرجح أنّه سبب الانفجار. وأضاف ترامب قائلًا: "الولايات المتحدة تعلم الكثير عن انفجار الصاروخ في روسيا، لدينا تكنولوجيا مماثلة، وإن كانت أكثر تطوراً، لقد أثار انفجار الصاروخ الروسي قلق الناس بشأن الهواء المحيط بالمنشأة وما بعدها ليس جيّداً!". بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
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ترامب: كيم اعتذر عن إطلاق صواريخ قصيرة المدى

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اعتذر عن إطلاق صواريخ قصيرة المدى. وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن في وقت سابق اليوم عن قيام كوريا الشمالية بإطلاق مقذوفين لم تحدد طبيعتهما إلى البحر قبالة ساحلها الشرقي، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. وأشار ترامب في تغريدة عبر تويتر، إلى رغبة زعيم كوريا الشمالية لإجراء مزيد من المفاوضات بشأن برنامج بيونج يانح النووي قائلًا: "كيم مستعد للتفاوض بشأن النووي فور انتهاء المناورات بين واشنطن وسيول".
انسحاب ترامب من الاتفاق النووي

هل أخطأ ترامب بانسحابه من معاهدة الصواريخ النووية؟

بدا قرار الولايات المتحدة الأخير بشأن الانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية، التي تم توقيعها في وقت الحرب الباردة مع روسيا، وكأنه علامة على إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تغيير القوالب التقليدية في السياسات الخاصة بالولايات المتحدة. وانسحبت الولايات المتحدة رسميا من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، وهي اتفاقية لخفض قدرات الصواريخ، وقع عليها الرئيسان الأمريكي رونالد ريجان والروسي ميخائيل جورباتشوف في عام 1987، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة مع تهديدات الرئيس ترامب الأخيرة بشأن الانسحاب.
ترامب-وبوتين-قمة العشرين

أمريكا تنسحب رسميا من معاهدة الأسلحة النووية

صرح مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي،بإن الولايات المتحدة الأمريكية تنسحب رسميَا من معاهدة الأسلحة النووية قصيرة ومتوسطة المدى المبرمة مع موسكو،مضيفيًا: «الولايات المتحدة لن تبقى طرفا في معاهدة تنتهكها روسيا عمدا»،«عدم امتثال روسيا بموجب المعاهدة يهدد المصالح العليا للولايات المتحدة. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، أن «تطوير روسيا وتطبيق نظام صاروخي ينتهك المعاهدة يمثل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها ».
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