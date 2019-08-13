محمد صلاح يزين قائمة ليفربول للسوبر الأوروبي

١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م

محمد صلاح

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة مواطنه تشيلسي، غدًا الأربعاء، في بطولة السوبر الأوروبي، بعد أيام قليلة من بدء مسيرتهما في البريميرليج، والتي كانت استعدادًا قويًا لكليهما، قبل خوض مباراة الغد رغم تباين نتائج الفريقين في ضربة البداية. واستهل ليفربول رحلته في الدوري الإنجليزي بالفوز الكبير (4-1)، على نورويتش سيتي فيما خسر تشيلسي برباعية نظيفة، أمام مانشستر يونايتد، علمًا بأن بعثة ليفربول، ستغادر اليوم الثلاثاء، صوب إسطنبول، استعدادًا لمواجهة تشيلسي على ملعب فودافون أرينا.

ويغيب عن بعثة ليفربول في السوبر الأوروبي، كل من ديان لوفرين وأليسون باكير للإصابة، ووفقًا للموقع الرسمي للريدز، فإن قائمة الفريق تضم 23 لاعبًا، وهم كالتالي: فابينيو – فيرجيل فان ديك – فاينالدوم – ميلنر – نابي كيتا – فيرمينو – ساديو ماني – محمد صلاح –