رياضة

محمد صلاح يزين قائمة ليفربول للسوبر الأوروبي

١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م
محمد صلاح
محمد صلاح
أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة مواطنه تشيلسي، غدًا الأربعاء، في بطولة السوبر الأوروبي، بعد أيام قليلة من بدء مسيرتهما في البريميرليج، والتي كانت استعدادًا قويًا لكليهما، قبل خوض مباراة الغد رغم تباين نتائج الفريقين في ضربة البداية. واستهل ليفربول رحلته في الدوري الإنجليزي بالفوز الكبير (4-1)، على نورويتش سيتي فيما خسر تشيلسي برباعية نظيفة، أمام مانشستر يونايتد، علمًا بأن بعثة ليفربول، ستغادر اليوم الثلاثاء، صوب إسطنبول، استعدادًا لمواجهة تشيلسي على ملعب فودافون أرينا.
ويغيب عن بعثة ليفربول في السوبر الأوروبي، كل من ديان لوفرين وأليسون باكير للإصابة، ووفقًا للموقع الرسمي للريدز، فإن قائمة الفريق تضم 23 لاعبًا، وهم كالتالي: فابينيو – فيرجيل فان ديك – فاينالدوم – ميلنر – نابي كيتا – فيرمينو – ساديو ماني – محمد صلاح –
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بيريسيتش

رسميا.. بايرن ميونيخ يعلن ضم بريسيتش

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، عن ضم الدولي الكرواتي إيفان بريسيتش، جناح نادي إنتر ميلان الإيطالي، على سبيل الإعارة لمدة عام، ووفقا للموقع الرسمي لبايرن ميونيخ، اليوم الثلاثاء، فإن بيريسيتش انضم إلى بايرن ميونيخ لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع بند يسمح للفريق البافاري بشراء عقده في الصيف المقبل، وقال حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «سوف يساعدنا إيفان على الفور مع خبرته الطويلة في المستوى الدولي. إنه قوي ومرن تقنيا في هجومه».
نيمار - بي اس جي 2018

كوتينيو سلاح برشلونة لحسم صفقة نيمار

كشف تقرير صحفي فرنسي عن آخر عرض قدمه برشلونة، من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سليفا، نجم باريس سان جيرمان، هذا الصيف، ووفقًا لصحيفة لو باريزيان الفرنسية، فإن برشلونة عرض على سان جيرمان، الحصول على فيليب كوتينيو بجانب مقابل مادي يتراوح بين 60 و80 مليون يورو، من أجل عودة نيمار للبارسا. وأشارت إلى أن هذا العرض تم تقديمه بشكل شفهي منذ أسابيع، ولم يتحرك برشلونة خطوة أخرى للأمام في المفاوضات مع سان جيرمان، وأوضحت أن البارسا يقدر قيمة كوتينيو بـ120 مليون يورو، وبالتالي فإن صفقة نيمار ستحسم بمقابل يتراوح بين 180 و200 مليون يورو.
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رسالة مؤثرة من لاعب الأهلي للجماهير بعد رحيله للجونة

وجه إسلام محارب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، والجونة الحالي، رسالة إلى إدارة وجماهير القلعة الحمراء، بعدما أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن انتقال إسلام محارب وعمرو بركات، لاعبي الفريق، إلى الجونة بشكل نهائي، وذلك بعد الاتفاق على كل التفاصيل بين الناديين، والتفاصيل الخاصة بكلا اللاعبين اللذين فضّلا اللعب للجونة رغم تلقيهما عروضًا من أكثر من نادٍ آخر، وكتب محارب عبر حسابه على «تويتر»: «أحب أشكر إدارة النادي الأهلي على الفترة اللي كنت موجود فيها داخل أعظم ناد في الكون».
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محمد-صلاح

إطلالة جديدة لـ«صلاح» في ثاني أيام عيد الأضحى (صورة)

نشر محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى، والمنتخب الوطني، صورة جديدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، فى إطلالة جديدة بعيد الأضحى المبارك. ويوافق اليوم (12-8)، ذكرى تسجيل محمد صلاح أول أهدافه مع ليفربول فى موسم (2017-2018)، الذي تمكن فيه من تسجيل أول أهدافه بقميص الريدز فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج". وتعادل ليفربول مع واتفورد بنتيجة 3 – 3 فى المباراة التى جمعتهما بملعب فيكارج رود، ضمن منافسات الجولة الأولى، حيث تمكن من تسجيل الهدف الثالث فى الدقيقة 57 من عمر المباراة.
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لامبارد يكشف أسباب الهزيمة القاسية من مانشستر

علق فرانك لامبارد المدير الفنى لفريق تشيلسى الإنجليزى، على خسارة اليوم برباعية نظيفة أمام مانشستر يونايتد، فى أولى مبارياته مع البلوز فى الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، وقال لامبارد لشبكة "سكاي سبورتس" عقب اللقاء: "هناك 4 أخطاء تسببت في الأهداف، لكننا سيطرنا على معظم مجريات اللقاء في الشوط الأول، وضربنا العارضة بتسديدتين، لدينا قرارات خاطئة على مستوى الدفاع". وأكمل لاعب تشيلسى السابق: "مانشستر يونايتد يعتمد على الهجمات المرتدة، يمتلكون السرعة وإذا أعطيتهم الفرصة سيهاجمونك".
محمد-صلاح

محمد صلاح يثير الجدل بعد نشر صورة غامضة

قام النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، بتشويق محبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم السبت، بعدما نشر صورة له، مروجا لتحضيره مفاجأة دخول مجال الفن السينمائي قريبا. ولم يعلق صلاح على الصورة التي ظهر خلالها حاملا أداة «كلاكيت» التي تستخدم في تصوير الأفلام والمسلسلات، مكتفيا بنشرها عبر حساباته الرسمية. وحملت الصورة تاريخ 19 أغسطس، فضلا عن بعض الأسماء غير الواضحة، وذلك بعد ساعات من تألقه في افتتاح الدوري الإنجليزي موسم 2019- 2020، أمس الجمعة أمام نوريتش سيتي.
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كلوب يكشف حقيقة إصابة أليسون ويعلق على أداء نوريتش

علق الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، على المواجهة التي خاضها الريدز، الجمعة، أمام نوريتش. وأشار كلوب إلى ان إصابة أليسون ستجعله يغيب عن مباراة تشيلسى وليفربول، التى ستقام، الأربعاء المقبل، على ملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية اسطنبول. وفاز الريدز اليوم فى انطلاق البريميرليج على نوريتش سيتى بنتيجة 4-1، ما منحه أول 3 نقاط له فى الدورى الإنجليزى للموسم الجديد، وشهدت المباراة تسجيل محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى الريدز أولى أهدافه فى البطولة الإنجليزية.
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