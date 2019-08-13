رسميا.. بايرن ميونيخ يعلن ضم بريسيتش

١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م

بريسيتش

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، عن ضم الدولي الكرواتي إيفان بريسيتش، جناح نادي إنتر ميلان الإيطالي، على سبيل الإعارة لمدة عام، ووفقا للموقع الرسمي لبايرن ميونيخ، اليوم الثلاثاء، فإن بيريسيتش انضم إلى بايرن ميونيخ لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع بند يسمح للفريق البافاري بشراء عقده في الصيف المقبل، وقال حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «سوف يساعدنا إيفان على الفور مع خبرته الطويلة في المستوى الدولي. إنه قوي ومرن تقنيا في هجومه».

وتابع حميديتش: «أثق بأن إيفان سيندمج سريعا مع بايرن، لأنه يعرف الدوري الألماني والمدرب نيكو كوفاتش جيدا. سعيد جدا بالعودة إلى ألمانيا، أرى أن بايرن ميونيخ من أكبر الأندية في أوروبا. لا نريد أن ننافس فقط في البوندسليجا وكأس ألمانيا، ولكن يجب أن نسعى لحصد لقب دوري أبطال أوروبا». ومن جانبه

وتابع حميديتش: «أثق بأن إيفان سيندمج سريعا مع بايرن، لأنه يعرف الدوري الألماني والمدرب نيكو كوفاتش جيدا. سعيد جدا بالعودة إلى ألمانيا، أرى أن بايرن ميونيخ من أكبر الأندية في أوروبا. لا نريد أن ننافس فقط في البوندسليجا وكأس ألمانيا، ولكن يجب أن نسعى لحصد لقب دوري أبطال أوروبا».



ومن جانبه علق بريسيتش: «سعيد بالعودة إلى ألمانيا، بايرن هو واحد من أكبر أندية أوروبا. نريد جميعا المنافسة ليس فقط على الفوز بالدوري والكأس، بل أيضًا دوري الأبطال».



وساهم بريسيتش في تأهل منتخب بلاده كرواتيا لنهائي كأس العالم روسيا 2018، قبل الخسارة أمام كرواتيا، وسبق اللعب ضمن صفوف فولفسبورج الذي فاز معه بكأس ألمانيا عام 2012، وبروسيا دورتموند، وخاض بريسيتش 112 مباراة في البوندسليجا، سجل خلالها 36 هدفا، وصنع 22 هدفًا.