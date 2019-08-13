رياضة

رسميا.. بايرن ميونيخ يعلن ضم بريسيتش

١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م
بريسيتش
بريسيتش
أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، عن ضم الدولي الكرواتي إيفان بريسيتش، جناح نادي إنتر ميلان الإيطالي، على سبيل الإعارة لمدة عام، ووفقا للموقع الرسمي لبايرن ميونيخ، اليوم الثلاثاء، فإن بيريسيتش انضم إلى بايرن ميونيخ لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع بند يسمح للفريق البافاري بشراء عقده في الصيف المقبل، وقال حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «سوف يساعدنا إيفان على الفور مع خبرته الطويلة في المستوى الدولي. إنه قوي ومرن تقنيا في هجومه».
وتابع حميديتش: «أثق بأن إيفان سيندمج سريعا مع بايرن، لأنه يعرف الدوري الألماني والمدرب نيكو كوفاتش جيدا. سعيد جدا بالعودة إلى ألمانيا، أرى أن بايرن ميونيخ من أكبر الأندية في أوروبا. لا نريد أن ننافس فقط في البوندسليجا وكأس ألمانيا، ولكن يجب أن نسعى لحصد لقب دوري أبطال أوروبا». ومن جانبه
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محمد صلاح يزين قائمة ليفربول للسوبر الأوروبي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة مواطنه تشيلسي، غدًا الأربعاء، في بطولة السوبر الأوروبي، بعد أيام قليلة من بدء مسيرتهما في البريميرليج، والتي كانت استعدادًا قويًا لكليهما، قبل خوض مباراة الغد رغم تباين نتائج الفريقين في ضربة البداية. واستهل ليفربول رحلته في الدوري الإنجليزي بالفوز الكبير (4-1)، على نورويتش سيتي فيما خسر تشيلسي برباعية نظيفة، أمام مانشستر يونايتد، علمًا بأن بعثة ليفربول، ستغادر اليوم الثلاثاء، صوب إسطنبول، استعدادًا لمواجهة تشيلسي على ملعب فودافون أرينا.
نيمار - بي اس جي 2018

كوتينيو سلاح برشلونة لحسم صفقة نيمار

كشف تقرير صحفي فرنسي عن آخر عرض قدمه برشلونة، من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سليفا، نجم باريس سان جيرمان، هذا الصيف، ووفقًا لصحيفة لو باريزيان الفرنسية، فإن برشلونة عرض على سان جيرمان، الحصول على فيليب كوتينيو بجانب مقابل مادي يتراوح بين 60 و80 مليون يورو، من أجل عودة نيمار للبارسا. وأشارت إلى أن هذا العرض تم تقديمه بشكل شفهي منذ أسابيع، ولم يتحرك برشلونة خطوة أخرى للأمام في المفاوضات مع سان جيرمان، وأوضحت أن البارسا يقدر قيمة كوتينيو بـ120 مليون يورو، وبالتالي فإن صفقة نيمار ستحسم بمقابل يتراوح بين 180 و200 مليون يورو.
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رسالة مؤثرة من لاعب الأهلي للجماهير بعد رحيله للجونة

وجه إسلام محارب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، والجونة الحالي، رسالة إلى إدارة وجماهير القلعة الحمراء، بعدما أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن انتقال إسلام محارب وعمرو بركات، لاعبي الفريق، إلى الجونة بشكل نهائي، وذلك بعد الاتفاق على كل التفاصيل بين الناديين، والتفاصيل الخاصة بكلا اللاعبين اللذين فضّلا اللعب للجونة رغم تلقيهما عروضًا من أكثر من نادٍ آخر، وكتب محارب عبر حسابه على «تويتر»: «أحب أشكر إدارة النادي الأهلي على الفترة اللي كنت موجود فيها داخل أعظم ناد في الكون».
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يوفينتوس يوافق على رحيل ديبالا إلى توتنهام

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء عن انتقال الدولى الأرجنتين باولو ديبالا مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالى، لفريق توتنهام الإنجليزي، على سبيل البيع النهائى، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة. وكشفت شبكة سكاى سبورت بنسختها الإيطالية أن إداراة السبيرز وصلت لاتفاق مع إداراة السيدة العجوز، وأضافت الشبكة أن صفقة ديبالا ستصل إلى 64.4 مليون جنيه إسترليني. وأكلمت الصحيفة خلال تقريرها أن الصفقة تقف الآن على الاتفاق بين توتنهام وديبالا على الشروط الشخصية.
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صفقة تبادلية منتظرة بين يوفينتوس وإنترميلان

يسعى إدارة نادى إنتر ميلان الإيطالى، للاستفادة من خدمات الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وكشفت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية فى تقرير لها أن إنتر ميلا وضع ديبالا كهدف رئيس له خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك لرغبة فريقه فى الاستغناء عن خدامته خلال الميركاتو الحالى. وأعلن نادى يوفنتوس الإيطالي صباح اليوم الإثنين، عن عودة كل من باولو ديبالا وأليكس ساندرو إلى مدينة تورينو وذلك بعد غيابهم عن المعسكر التحضيرى للفريق للموسم المقبل.
بوكتينيو- مدرب- توتنهام

بوكتتينو يعلن غياب ديلي آلي عن الدوري الإنجليزي

كشف الأرجنتينى ماوريسيو بوكتتينو المدير الفنى لتوتنهام هوتسبير، عن غياب ديلى آلي خط وسط السبيرس، عن أول مباراة لتوتنهام فى الدورى الإنجليزى (البريميرليج) بسبب الإصابة، وجاء ذلك خلال تصريحات صحفية عقب مباراة توتنهام وإنتر ميلان الإيطالى فى بطولة كأس الأبطال الدولية الودية التى أقيمت على ملعب توتنهام وانتهت بفوز الإنتر بضربات الجزاء (4- 3)، بعد التعادل بهدف لكل فريق خلال الوقت الأساسى من المباراة، وسجل لصالح الإنتر ستيفانو سينسي، ولصالح توتنهام لوكاس مورا.
بايرن-ميونخ-دورتموند

بايرن يجدد الصراع مع دورتموند في السوبر الألماني

يحتضن ملعب سيجنال إيدونا بارك، اليوم السبت، النسخة العاشرة من السوبر الألماني بشكله الجديد، وذلك عندما يواجه بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني وكأس ألمانيا الموسم الماضي، نظيره بروسيا دروتموند، وصيف الدوري الألماني الموسم الماضي، وذلك في تمام الساعة 8:30 مساءً، ويتطلع بايرن ميونيخ اليوم للدفاع عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي، إذ تغلب حينها على إينتراخت فرانكفورت بخماسية نظيفة في المباراة التي احتضنها حينها ملعب كومرتسبانك أرينا، وشهدت تسجيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي "هاتريك".
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