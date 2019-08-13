مائل للحرارة.. الأرصاد تعلن طقس رابع أيام العيد

تحرير:أ.ش.أ ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م

ارتفاع درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى القاهرة 26 39 شبين الكوم 26 38 طنطا 25 36 دمنهور 25 35 الإسكندرية 23 34 بلطيم 22 33 مطروح 21 31 السلوم 23 33 سيوة 26 40 بورسعيد 26 32 دمياط 25 32 الزقازيق 24 37 الإسماعيلية 23 39 السويس 24 39 العريش 25 35 رفح 24