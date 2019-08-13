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مائل للحرارة.. الأرصاد تعلن طقس رابع أيام العيد

تحرير:أ.ش.أ ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م
ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:  الصغرى العظمى القاهرة 26 39 شبين الكوم 26 38 طنطا 25 36 دمنهور 25 35 الإسكندرية 23 34 بلطيم 22 33 مطروح 21 31 السلوم 23 33 سيوة 26 40 بورسعيد 26 32 دمياط 25 32 الزقازيق 24 37 الإسماعيلية 23 39 السويس 24 39 العريش 25 35 رفح 24
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وفاة رجل الأعمال حسين سالم بإسبانيا عن 86 عاما

توفي منذ قليل رجل الأعمال المصري حسين سالم عن عمر يناهز الـ86 عامًا، بالعاصمة الإسبانية مدريد، بعد تدهور حالته الصحية وتعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وذكرت مصادر مقربة من رجل الأعمال أنه كان يستجم بمدينة شرم الشيخ منذ فترة ثم تدهورت حالته الصحية ونقل عبر طائرة خاصة إلى إسبانيا لتلقي العلاج ولكن وافته المنية بإسبانيا. ويأتى هذا بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك» و«تويتر» خلال الساعات الماضية خبر وفاة رجل الأعمال المصري، حسين سالم، فيما لم تؤكد أسرة الراحل مكان دفنه في القاهرة أم إسبانيا.
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طقس العيد معتدل حتى نهاية الأسبوع.. وشبورة في الصباح

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد، صباح اليوم، أن درجات الحرارة على مستوى الجمهورية تتفق مع المعدل الطبيعي لها في هذا الوقت من العام، وأنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل على جميع أنحاء الجمهورية اليوم وحتى نهاية أيام عيد الأضحى على جميع أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن الطقس خلال اليوم معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، بينما يكون حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على المحافظات الجنوبية نهارا لطيف ليلا.
محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

براتب يصل لـ10 آلاف.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل

أعلنت وزارة القوى العاملة من خلال النشرة القومية للتوظيف الخاصة بها، عن توفيرها ما يقرب من 7448 فرصة عمل بالقطاع الخاص، تلقتها الوزارة من قبَل مؤسسات القطاع الخاص على مدار شهر أغسطس الجاري، وناشدت الوزارة الراغبين في الحصول على العمل ومن تنطبق عليهم الشروط في كل وظيفة على حدة، التقدم بالأوراق الخاصة بهم، بحد أقصى قبل نهاية أغسطس. وتمثلت الوظائف حسبما أعلنت الوزارة عنها صباح اليوم، في 4000 فرصة عمل جديدة بالقرية التكنولوجية والعباسية ببرج التطبيقيين وبرج مصر للسياحة بالمعادي، منها 1000 موظف خدمة عملاء، مؤهل عالٍ أو فوق المتوسط.
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الأرصاد تحذر من حر ورطوبة في طقس ثالث أيام العيد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
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العيد-في-حديقة-الحيوان-وحديقة -لفسطاط‎ (4)

حر ورطوبة نهارا.. الأرصاد تعلن طقس ثالث أيام العيد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
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حار نهارًا لطيف ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء ومناطق من جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس وغرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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الأرصاد: اليوم استمرار الطقس الحار.. و8 مدن +40

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على السواحل الشرقية وجنوب البلاد، وتنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد: انخفاض الحرارة 5 درجات اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود اليوم الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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