وفاة رجل الأعمال حسين سالم بإسبانيا عن 86 عاما

١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

حسين سالم

توفي منذ قليل رجل الأعمال المصري حسين سالم عن عمر يناهز الـ86 عامًا، بالعاصمة الإسبانية مدريد، بعد تدهور حالته الصحية وتعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وذكرت مصادر مقربة من رجل الأعمال أنه كان يستجم بمدينة شرم الشيخ منذ فترة ثم تدهورت حالته الصحية ونقل عبر طائرة خاصة إلى إسبانيا لتلقي العلاج ولكن وافته المنية بإسبانيا. ويأتى هذا بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك» و«تويتر» خلال الساعات الماضية خبر وفاة رجل الأعمال المصري، حسين سالم، فيما لم تؤكد أسرة الراحل مكان دفنه في القاهرة أم إسبانيا.

ومن الجدير بالذكر أن حسين سالم هو رئيس مجلس إدارة شركات «HKS»، وهي شركة ضيافة تقوم بتشغيل المنتجع في شرم الشيخ، كما أنه شريك في ملكية شركة غاز شرق المتوسط المصرية «EMG»، بالإضافة إلى أنه يمتلك العديد من الاستثمارات في السياحة والطاقة في مصر، ويعد سالم من رجال النظام السابق في