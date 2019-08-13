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وفاة رجل الأعمال حسين سالم بإسبانيا عن 86 عاما

١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م
حسين سالم
حسين سالم
توفي منذ قليل رجل الأعمال المصري حسين سالم عن عمر يناهز الـ86 عامًا، بالعاصمة الإسبانية مدريد، بعد تدهور حالته الصحية وتعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وذكرت مصادر مقربة من رجل الأعمال أنه كان يستجم بمدينة شرم الشيخ منذ فترة ثم تدهورت حالته الصحية ونقل عبر طائرة خاصة إلى إسبانيا لتلقي العلاج ولكن وافته المنية بإسبانيا. ويأتى هذا بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك» و«تويتر» خلال الساعات الماضية خبر وفاة رجل الأعمال المصري، حسين سالم، فيما لم تؤكد أسرة الراحل مكان دفنه في القاهرة أم إسبانيا.
ومن الجدير بالذكر أن حسين سالم هو رئيس مجلس إدارة شركات «HKS»، وهي شركة ضيافة تقوم بتشغيل المنتجع في شرم الشيخ، كما أنه شريك في ملكية شركة غاز شرق المتوسط المصرية «EMG»، بالإضافة إلى أنه يمتلك العديد من الاستثمارات في السياحة والطاقة في مصر، ويعد سالم من رجال النظام السابق في
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ارتفاع-درجات-الحرارة (4)

مائل للحرارة.. الأرصاد تعلن طقس رابع أيام العيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
ارتفاع-درجات-الحرارة (3)

طقس العيد معتدل حتى نهاية الأسبوع.. وشبورة في الصباح

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد، صباح اليوم، أن درجات الحرارة على مستوى الجمهورية تتفق مع المعدل الطبيعي لها في هذا الوقت من العام، وأنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل على جميع أنحاء الجمهورية اليوم وحتى نهاية أيام عيد الأضحى على جميع أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن الطقس خلال اليوم معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، بينما يكون حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على المحافظات الجنوبية نهارا لطيف ليلا.
محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

براتب يصل لـ10 آلاف.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل

أعلنت وزارة القوى العاملة من خلال النشرة القومية للتوظيف الخاصة بها، عن توفيرها ما يقرب من 7448 فرصة عمل بالقطاع الخاص، تلقتها الوزارة من قبَل مؤسسات القطاع الخاص على مدار شهر أغسطس الجاري، وناشدت الوزارة الراغبين في الحصول على العمل ومن تنطبق عليهم الشروط في كل وظيفة على حدة، التقدم بالأوراق الخاصة بهم، بحد أقصى قبل نهاية أغسطس. وتمثلت الوظائف حسبما أعلنت الوزارة عنها صباح اليوم، في 4000 فرصة عمل جديدة بالقرية التكنولوجية والعباسية ببرج التطبيقيين وبرج مصر للسياحة بالمعادي، منها 1000 موظف خدمة عملاء، مؤهل عالٍ أو فوق المتوسط.
طقس-حار (6)

الأرصاد تحذر من حر ورطوبة في طقس ثالث أيام العيد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
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ارتفاع-درجات-الحرارة (3)

طقس العيد معتدل حتى نهاية الأسبوع.. وشبورة في الصباح

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد، صباح اليوم، أن درجات الحرارة على مستوى الجمهورية تتفق مع المعدل الطبيعي لها في هذا الوقت من العام، وأنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل على جميع أنحاء الجمهورية اليوم وحتى نهاية أيام عيد الأضحى على جميع أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن الطقس خلال اليوم معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، بينما يكون حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على المحافظات الجنوبية نهارا لطيف ليلا.
رحلات-اليوم-الواحد-تنعش-الإقبال-على-شواطئ-الإسكندرية (2)

حالة رواج.. إشغالات فنادق الإسكندرية تتخطى 90%

شهدت محافظة الإسكندرية حالة من الرواج السياحي الكبير وانتعشت نسبة الإقبال على الفنادق خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث استقبلت المحافظة عددا كبيرا من الوافدين من خارج المحافظة أو البلدان العربية لقضاء إجازة العيد والاستمتاع بجو الإسكندرية المتميز. وقال محمد سعد، رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الإسكندرية، إن نسبة الإشغالات بالفنادق فى عروس البحر الأبيض المتوسط تخطت الـ90% مع ثاني أيام العيد، متوقعاً أن ترتفع النسبة خلال اليومين الثالث والرابع.
السيسي (2)

السيسى يوافق على قرض للاستثمار بـ300 مليون دولار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، القرار رقم 42 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض «برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية»، بين مصر والبنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بمبلغ 300 مليون دولار أمريكى والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 8-12-2018. كما أصدر القرار رقم 24 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق حكومى بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن مشروع مصرف كيتشنر، والموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 16 / 10 / 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وادي حيتان بالفيوم .. حفريات أكبر حوت في العالم-1

هل تنجح الحكومة في استثمار المحميات الطبيعية؟

خطوات في كل الاتجاهات من قبل الجهات المسؤولة في الدولة للاستفادة من كل ما تمتلكه مصر من مصادر طبيعية جاذبة للسياح، وكانت آخر تلك الخطوات، هو لقاء وزيرتي السياحة والبيئة لوضع خطط تهدف لتنمية موارد المحميات الطبيعية المصرية والاستفادة منها. ويبلغ عدد المحميات الطبيعية فى مصر 31 محمية، من يزاول منها النشاط فعليا 13 محمية فقط، تتوزع المحميات الـ13 بين 8 محافظات القاهرة والتي يوجد بها محميتان، ومحافظة كفر الشيخ ويوجد بها محمية واحدة فقط، بالإضافة إلى محافظة الجيزة ويوجد بها محمية واحدة، ومحافظة الفيوم والتى يوجد بها محميتان طبيعيتان.
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