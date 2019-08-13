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ارتفاع مستويات الإشعاع 16 مرة بعد انفجار روسيا

تحرير:أ.ش.أ ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م
انفجار في قاعدة روسية
انفجار في قاعدة روسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع مستويات الإشعاع في مدينة "سيفيرودفينسك" الروسية بما يصل إلى 16 مرة، والتي شهدت انفجارًا في قاعدة عسكرية. وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية، أن وزارة الدفاع الروسية قالت في بادئ الأمر: إن "الإشعاع ظل عند مستويات طبيعية بعد الحادث الذي وقع الخميس الماضي"، إلا أن سلطات المدينة في "سيفيرودفينسك" بشمال روسيا أفادت بأن ارتفاعًا في مستويات الإشعاع طرأ لفترة وجيزة، وهو ما يمثل مخاطر جسيمة، خاصة بعد وصولها إلى أرقام قياسية.
من جانبها، قالت منظمة السلام الأخضر "جرينبيس": إن "مستويات الإشعاع ارتفعت نحو 20 مرة"، فيما أوضحت وكالة الطقس الروسية أن مستويات الإشعاع ارتفعت من 4 إلى 16 مرة.  وصرح رئيس "روساتوم"، أمس، بأن الخبراء الخمسة الذين ماتوا الأسبوع الماضي في انفجار، كانوا يعملون على تطوير "أسلحة جديدة"، متعهدا بمواصلة
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هجرة-غير-شرعية

مطالب أممية بإنزال مهاجرين في دول أوروبية

طالبت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، الدول الأوروبية بالسماح بإنزال 507 مهاجرين عالقين في البحر المتوسط منذ إنقاذهم من الغرق أخيرا. وقالت المفوضية، في بيان لها: "ندعو اليوم الحكومات الأوروبية إلى السماح بإنزال 507 أشخاص تم إنقاذهم أخيرا بمنتصف البحر المتوسط ولا يزالون عالقين في البحر". وأضاف البيان أن الكثير من هؤلاء يشاع أنهم ناجون من انتهاكات مروعة في ليبيا وينتمون لبلدان مصدرة للاجئين، ومن ثم فهم يحتاجون لمساعدة إنسانية، وأعرب بعضهم عن نيته السعي للحصول على حماية دولية.
الرئيس-الصينى-شى جين-بينغ

الصين تعتزم إنشاء منطقة صناعية في إثيوبيا

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، عزمها إنشاء منطقة صناعية جديدة في إثيوبيا بتكلفة تصل لنحو 300 مليون دولار داخل إقليم أوروميا وسط البلاد. وصرح المستشار الاقتصادي والتجاري بالسفارة الصينية لدى إثيوبيا "ليو يو"، بأن بلاده تعتزم بناء منطقة صناعية في مدينة أداما على بعد 99 كم جنوب شرق أديس أبابا قبل نهاية هذا العام. وأوضح "ليو" أن 85% من التمويل اللازم لبناء المنطقة الصناعية سوف يتم تغطيته من خلال قروض ميسرة من الحكومة الصينية بينما سيأتي باقي 15% من الحكومة الإثيوبية.
ناقلة نفط

سلطات جبل طارق تعلق على الإفراج عن سفينة إيرانية

علقت سلطات جبل طارق، اليوم الثلاثاء، على تصريحات الجانب الإيراني بشأن الإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة "جريس 1". وقال المتحدث باسم حكومة جبل طارق: "نسعى إلى تخفيض التصعيد مع إيران إثر التوتر الناجم عن الاحتجاز القانوني للناقلة جريس 1". وأضاف متحدث الحكومة، أن أمر الاحتجاز الحالي للناقلة ينتهي أجله مساء السبت، دون أن يشير إلى التمديد من عدمه. كانت منظمة المواني والملاحة البحرية الإيرانية قد رجحت الإفراج في القريب العاجل عن الناقلة "جريس 1" من قبل بريطانيا، حسب وكالة فارس.
الانفجار-في-روسيا

غموض مثير للقلق.. تفاصيل الانفجار النووي في روسيا

في يوم الخميس، 8 أغسطس الجاري، أصدرت السلطات الروسية إعلانا مفاجئا، قالت فيه إن حادثا ما وقع خلال اختبار محرك صاروخي بالقرب من مدينة سيفيرودفينسك، شمال البلاد. وأضافت أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين، وارتفاع محدود في معدلات الإشعاع، لكن بعد فترة وجيزة، ظهرت الصور ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لعمال الإغاثة وهم يرتدون البدلات الواقية من الإشعاع. كانت الإشارة إلى الإشعاع أمرا غريبا، حيث إن اختبارات محركات الصواريخ لا تنطوي على إشعاع، لكن روسيا كانت قد أعلنت، العام الماضي، أنها اختبرت صاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية، باسم "9 إم 730".
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الانفجار-في-منشأة-عسكرية-بمنطقة-القطب-الشمالي

خبراء يطورون أسلحة.. أسرار الانفجار النووي في روسيا

اعترفت روسيا، بأن الانفجار الذي وقع في قاعدة لإطلاق الصواريخ شمال البلاد ينطوي على طابع نووي، وقالت وكالة روساتوم الروسية النووية، في بيان اليوم، أن خمسة من موظفيها قتلوا في هذا الانفجار، وأن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح ناجمة عن تعرضهم لحروق، كاشفة أن موظفيها كانوا يقدمون الدعم الهندسي والتقني المتعلق بالوقود المستخدم في محرك الصواريخ، فيما قال رئيس "روساتوم"، الإثنين، إن الخبراء الخمسة الذين ماتوا الأسبوع الماضي في انفجار، كانوا يعملون على تطوير "أسلحة جديدة"، متعهدا بمواصلة الاختبارات "حتى النهاية"، على الرغم من الحادث، بحسب سكاي نيوز.
قصف-صواريخ

روسيا: تدمير 6 طائرات أطلقت على قاعدة حميميم بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الأحد، تدمير 6 طائرات مسيرة قتالية أطلقها الإرهابيون باتجاه قاعدة "حميميم" الجوية الروسية في سوريا، بحسب "روسيا اليوم". وقالت الوزارة، في بيان، إن وسائط مراقبة الأجواء التابعة لقاعدة "حميميم" ضبطت، في حوالي الساعة 20:10 (بتوقيت موسكو)، ست طائرات مسيرة تقترب من القاعدة من جهة الشمال الغربي.
بوتين (3)

إجراءات اقتصادية جديدة.. هل يغامر بوتين بشعبيته؟

يفضل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إبطاء وتيرة الاقتصاد في بلاده عن إحداث أي خلل في التوازن السياسي لسلطته قد ينتج عن محاولة تسريع النمو الاقتصادي في روسيا خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي قد يصحبه بعض الخلل السياسي أحيانًا. وعلى الرغم من أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يزال يحكم بقبضة أمنية واضحة داخل روسيا، فقد أنقذت الإدارة الاقتصادية المختصة بلاده من الانهيار، وهو الأمر الذي لا يزال مفيدًا، إلا أنه قد يحمل بعض القلق في المستقبل للنظام السياسي لبوتين.
انفجار-محول-كهرباء (2)

انفجارات تهز مستودع أسلحة بروسيا وإجلاء 11 ألف مواطن

هزت سلسلة تفجيرات مستودع أسلحة في قاعدة عسكرية روسية في سيبيريا، اليوم الإثنين، ما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص، ودفع شركة روسال المنتجة للألومنيوم لتعليق العمل في أكبر مصنع لإنتاج الألومينا في البلاد، بحسب "رويترز". ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن السلطات المحلية قولها، إنه تم إجلاء 11 ألف روسي من أحياء في مدينة أتشينسك بمنطقة كراسنويارسك عقب وقوع الانفجارات ونشوب حريق في مخزن عسكري.
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