ارتفاع مستويات الإشعاع 16 مرة بعد انفجار روسيا

تحرير:أ.ش.أ ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م

انفجار في قاعدة روسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع مستويات الإشعاع في مدينة "سيفيرودفينسك" الروسية بما يصل إلى 16 مرة، والتي شهدت انفجارًا في قاعدة عسكرية. وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية، أن وزارة الدفاع الروسية قالت في بادئ الأمر: إن "الإشعاع ظل عند مستويات طبيعية بعد الحادث الذي وقع الخميس الماضي"، إلا أن سلطات المدينة في "سيفيرودفينسك" بشمال روسيا أفادت بأن ارتفاعًا في مستويات الإشعاع طرأ لفترة وجيزة، وهو ما يمثل مخاطر جسيمة، خاصة بعد وصولها إلى أرقام قياسية.

من جانبها، قالت منظمة السلام الأخضر "جرينبيس": إن "مستويات الإشعاع ارتفعت نحو 20 مرة"، فيما أوضحت وكالة الطقس الروسية أن مستويات الإشعاع ارتفعت من 4 إلى 16 مرة. وصرح رئيس "روساتوم"، أمس، بأن الخبراء الخمسة الذين ماتوا الأسبوع الماضي في انفجار، كانوا يعملون على تطوير "أسلحة جديدة"، متعهدا بمواصلة