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سلوكيات طفلك خلال الأكل ربما تكون مؤشرا على التوحد

للتشخيص المبكر أهمية بالغة؛ لأن التدخل المبكر، قدر المستطاع، خاصةً قبل بلوغ الطفل ثلاث سنوات، يشكل عنصرا مهما جدا في تحقيق أفضل الفرص لتحسّن الحالة
تحرير:مي فؤاد ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
مريض توحد
مريض توحد
يعد إطعام الكثير من الأطفال هدفا صعب الوصول إليه في كثير من الأحيان، خاصةً أن الأمهات في المجتمعات العربية بالأخص، يحرصن على إطعام أطفالهن كثيرا. وجدت دراسة حديثة، حسب موقع health 24، أنه كلما كانت عادات الأكل عند الأطفال سيئة وشرهة، فقد يكون ذلك علامة على مرض التوحد. وكشفت دراسة جديدة عن أن سلوكيات الأكل غير التقليدية؛ مثل فرط الحساسية من أطعمة بعينها أو تناول الطعام دون البلع، كانت موجودة في نحو 70% من الأطفال المصابين بالتوحد، وهذه النسبة تعد 15 ضعف السلوكيات العادية الموجودة في أطفال التوحد.
من شأن سلوكيات الأكل غير العادية لدى العديد من الأطفال الذين يبلغون من العمر عاما واحدا، أن تنبه الآباء والأطباء إلى أن الطفل قد يصاب بالاضطراب الذي قد يؤدي إلى التوحد، حسب مؤلفة الدراسة سوزان مايز، أستاذة الطب النفسي في كلية الطب بجامعة ولاية بنسلفن للطب. اقرأ أيضًا: أفكار تساعدك على تصميم مدخل أمامي
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التهاب-المفاصل

منها الأكل الصيني.. هذه الأطعمة تزيد من آلام المفاصل

نعلم جميعا أن الرغبة الشديدة في تناول الطعام قد يكون من الصعب للغاية مقاومتها، حتى تلك الأطعمة الأكثر خطورة عادةً ما تكافئنا بمجموعة من الدوبامين المسؤول عن السعادة في الدماغ. والتعافي من مرض ما؛ كالتهاب المفاصل المزمن، الذي لا يوجد له علاج في وقتنا الحالي، قد يستحق تغيير النظام الغذائي بأكمله، وبعد بضعة أسابيع ستتضاءل الرغبة الشديدة في تناول هذه الأطعمة الضارة، إذ سيكون الألم الأقل دافعًا قويا للحفاظ على هذا النظام الغذائي الجديد الذي يستحق التجربة.
القيلولة-تؤدي-إلى-زهايمر

دراسة: الإفراط في القيلولة يؤدي إلى ألزهايمر

بعد يوم عمل طويل، نحتاج لقسط من الراحة لكي نستعيد نشاطنا مرة أخرى، من أجل إنجاز مزيد من المهام اليومية، وقد يلجأ البعض إلى أخذ قيلولة لعدة مرات في اليوم، لا شك أن القيلولة في منتصف اليوم من الأشياء الهامة لنوقف المخ عما يقوم به لساعة على الأقل، ولكن أثبتت العديد من الأبحاث أن الإفراط في القيلولة طوال اليوم خاصة في فترة النهار من المحتمل أن يؤدي إلى ألزهايمر على المدى البعيد، لذا عليك بالانتباه جيدًا لرروتينك اليومي من حيث تحديد عدد ساعات النوم، وذلك نقلًا عن "dailymail".
استخدام خيوط الفم

اختراع جديد يكشف سبب رائحة الفم الكريهة

من المعروف أن رائحة الفم الكريهة هي رائحة كريهة تصدر من الفم بسبب سوء النظافة الفموية، وتناول بعض الأطعمة التي تبعث الرائحة الكريهة من الفم أو بعض الحالات الطبية المزمنة التي تشمل سرطان الرئة والسكري ومرض الشلل الرعاش. كما أنه من الممكن أن يرجع سبب رائحة الفم الكريهة إلى إهمال نظافة الفم واللثة والأسنان أو تنظيفها بشكل خاطئ، لذا فإن اتباع الطرق السليمة وبالوتيرة الصحيحة كذلك، قد يعمل على حل المشكلة بشكل جذري، فعدم القيام بذلك قد يتسبب بتراكم بقايا الطعام بين الأسنان، والتي قد يؤدي تراكمها إلى العديد من مشاكل الفم.
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