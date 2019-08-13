سلوكيات طفلك خلال الأكل ربما تكون مؤشرا على التوحد

للتشخيص المبكر أهمية بالغة؛ لأن التدخل المبكر، قدر المستطاع، خاصةً قبل بلوغ الطفل ثلاث سنوات، يشكل عنصرا مهما جدا في تحقيق أفضل الفرص لتحسّن الحالة

تحرير:مي فؤاد ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

يعد إطعام الكثير من الأطفال هدفا صعب الوصول إليه في كثير من الأحيان، خاصةً أن الأمهات في المجتمعات العربية بالأخص، يحرصن على إطعام أطفالهن كثيرا. وجدت دراسة حديثة، حسب موقع health 24، أنه كلما كانت عادات الأكل عند الأطفال سيئة وشرهة، فقد يكون ذلك علامة على مرض التوحد. وكشفت دراسة جديدة عن أن سلوكيات الأكل غير التقليدية؛ مثل فرط الحساسية من أطعمة بعينها أو تناول الطعام دون البلع، كانت موجودة في نحو 70% من الأطفال المصابين بالتوحد، وهذه النسبة تعد 15 ضعف السلوكيات العادية الموجودة في أطفال التوحد.

من شأن سلوكيات الأكل غير العادية لدى العديد من الأطفال الذين يبلغون من العمر عاما واحدا، أن تنبه الآباء والأطباء إلى أن الطفل قد يصاب بالاضطراب الذي قد يؤدي إلى التوحد، حسب مؤلفة الدراسة سوزان مايز، أستاذة الطب النفسي في كلية الطب بجامعة ولاية بنسلفن للطب. اقرأ أيضًا: أفكار تساعدك على تصميم مدخل أمامي

من شأن سلوكيات الأكل غير العادية لدى العديد من الأطفال الذين يبلغون من العمر عاما واحدا، أن تنبه الآباء والأطباء إلى أن الطفل قد يصاب بالاضطراب الذي قد يؤدي إلى التوحد، حسب مؤلفة الدراسة سوزان مايز، أستاذة الطب النفسي في كلية الطب بجامعة ولاية بنسلفن للطب.

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أكدت مايز في بيان صحفي: "إذا سمع مقدم الرعاية الأولية عن هذه السلوكيات من الآباء، فيجب عليهم التفكير في إحالة الطفل لإجراء فحوصات مرض التوحد".

في أثناء الدراسة، قام الباحثون بتحليل أوصاف الآباء لسلوكيات الأكل لأكثر من ألفي طفل، حيث تم تحليل طريقة تعامل الأطفال العاديين وذوي التوحد ومن يعانون من اضطراب نقص الانتباه/ فرط النشاط (ADHD) واضطرابات النمو الأخرى.

وتشمل سلوكيات الأكل غير التقليدية قلة الأكل، أو الشراهة الشديدة تجاه الطعام، أو فرط الحساسية لدرجات حرارة الطعام.

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وجد الباحثون في جامعة ولاية بنسلفانيا أن سلوكيات الأكل غير النمطية شائعة أكثر بسبع مرات بين الأطفال المصابين بالتوحد مقارنة بالأطفال المصابين بأنواع أخرى من اضطرابات النمو.

وأشارت مايز إلى أنه كلما تم تشخيص مرض التوحد في وقت مبكر، كان علاج الطفل أسرع.

وقالت كيث ويليامز، مديرة برنامج التغذية في مستشفى بن ستيت للأطفال، إن النتائج أظهرت أيضا أن سلوكيات الأكل غير التقليدية قد تساعد الأطباء في تشخيص مرض التوحد بشكل منفصل عن الاضطرابات السلوكية الأخرى.

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وأضافت ويليامز: "عندما نقيم الأطفال الصغار الذين يعانون من مشكلات متعددة في الأكل، نبدأ في التساؤل عما إذا كان هؤلاء الأطفال قد يعانون من مرض التوحد، وفي كثير من الحالات يتم تشخيص هؤلاء الأطفال بالتوحد فعلًا".

يعد مرض التوحد أحد الاضطرابات التابعة لمجموعة من اضطرابات التطور التي تدعى "اضطرابات في الطيف الذاتوي"، وتظهر تلك الاضطرابات في سن الرضاعة، قبل بلوغ الطفل ثلاث سنوات، في أغلب الحالات.

وكشفت الدراسات الحديثة عن أن معظم الاضطرابات السلوكية تؤثر فى قدرة الطفل على الاتصال مع معظم من حوله وتعوقه بنسبة ما عن إقامة علاقات طبيعية مع جميع المحيطين به.

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أظهرت العديد من الإحصاءات أن 6 من كل ألف طفل يعانون من مرض التوحد، وأن عدد الحالات التي تم تشخيصها بالفعل بهذا الاضطراب يزداد بشكل جنوني، خاصةً في الآونة الأخيرة.

وعلى الرغم من ذلك، لا توجد تقريبا علاجات فعلية للتوحد، إلا أن العلاجات السلوكية والنفسية ربما تخفف من أعراض التوحد.



