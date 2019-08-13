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مدحت العدل ينعى حفيد سيد مكاوي بكلمات مؤثرة

تحرير:التحرير ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م
سيد مكاوي
سيد مكاوي
نعى السيناريست مدحت العدل، نجل المطرب والملحن سيد مكاوي، (كريم) الذي توفي ليلة أمس الإثنين، حيث كتب على حسابه بموقع «تويتر»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء في رحيل الابن الغالي للصديقة السفيرة إيناس مكاوي وحفيد العظيم سيد مكاوي، اللهم صبر قلبها وارحمه واجعل مثواه الجنة، اللهم آمين»، وكانت أميرة سيد مكاوي قد أعلنت خبر وفاة ابن شقيقتها (إيناس) من خلال صورة نشرتها له على «فيسبوك»، وعلقت عليها: «سبقنا جميعًا إلى دار الحق وصحبة جده، كريم مدحت منير، ابن شقيقتي إيناس، الدوام والبقاء لله وحده، ادعوا له تكرما، إنا لله وإنا إليه راجعون».
ومن المقرر أن يقام عزاء كريم مدحت منير، حفيد سيد مكاوي، يوم الأحد المقبل، بمسجد عمر مكرم بمنطقة وسط البلد. يذكر أن والدة (كريم) هي السفيرة إيناس مكاوي، رئيسة إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالجامعة العربية منذ 2014، وهي الابنة البكر لسيد مكاوي، ومن إنجازاتها تأسيس حركة بهية يا مصر، التي تهدف في أساسها
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المسرح-القومي-بالعيد (3)

المسارح ترفع لافتة «كامل العدد» وعروض إضافية للأطفال

قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، اليوم الثلاثاء، إن عروض البيت الفني للمسرح شهدت أمس، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك إقبالا جماهيريا على جميع العروض المقدمة بالقاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر، مشيرا إلى أن هذا الإقبال يعكس تعطش الجمهور للمسرح، لافتا إلى أنه كانت هناك طوابير أمام باب المسرح القومي، مما أجبر فرقة مسرح القاهرة للعرائس على تقديم حفلتين متتاليتين، بالإضافة إلى ازدحام عروض فرق «الشباب، الغد، الطليعة، الشمس، القومي للأطفال والإسكندرية»، حيث رفعوا جميعا لافتة «كامل العدد».
عادل-امام-وسمير-خفاجي

سمير خفاجي وعادل إمام.. قصة نجاح عمرها 50 عاما

يعد سمير خفاجي واحدًا من المنتجين المغامرين، كونه لم يلجأ يومًا إلى الخيار السهل، ولم يقدم أعمالًا مسرحية لنجوم لهم شعبية وجماهيرية، بل كان يغامر بالمواهب الشابة التي لا يعرفها الجمهور، فقط لأنه آمن بهم، ونجح بالفعل فى إنتاج الكثير من الأعمال المسرحية التي حفرت فى ذاكرة المشاهدين، من بينها «هالو شلبي»، «مدرسة المشاغبين» و«العيال كبرت»، فهو مؤسس فرقة «الفنانون المتحدون» التي أخرجت جيلا من النجوم على رأسهم عادل إمام، أحمد زكي، سعيد صالح ويونس شلبي.
محمد هنيدي

خريطة المسارح خلال عيد الأضحى.. عودة محمد هنيدي

تشهد مسارح القطاع الخاص والدولة، حالة من النشاط خلال عيد الأضحى، إذ يواصل سامح حسين وسهر الصايغ، تقديم عروض مسرحية «المتفائل» على خشبة المسرح القومي، بمشاركة كل من «حمد صيام، يوسف إسماعيل، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، مصطفى سامي، سوسن ربيع، طارق راغب، أحمد سمير، نانسي نبيل، أمجد إيهاب، عبده بكري، والعمل من إخراج إسلام إمام، مأخوذة عن رواية «كانديد». وتستمر أيضا عروض مسرحية «الملك لير» بطولة يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقي، ريهام عبد الغفور على خشبة مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس، خلال العيد.
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مسرحية الملك لير (2)

«كايرو شو» تعلن نتيجة مسابقة أفضل نص مسرحي

حددت «كايرو شو» يوم الأحد المقبل 21 يوليو، للإعلان عن نتائج مسابقتها لاختيار أفضل نص مسرحي، وهي المسابقة التي تمنح جوائز مالية مميزة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى جانب ترشيح أعمالهم ضمن خطة الإنتاج، وقد تحمست أسماء رفيعة المستوى للمشاركة في لجنة التحكيم تشجيعا للمؤلفين الموهوبين على الكتابة للمسرح، وتضم اللجنة؛ الناقدة عبلة الرويني والمخرج عصام السيد والسيناريست مدحت العدل والأديب حاتم حافظ الأستاذ بأكاديمية الفنون، وبدأت اللجنة أعمالها تمهيدا لإعلان النتيجة.
عمرو دياب

مشوار مدحت العدل مع عمرو دياب.. عودة بعد 20 عاما

"عمرو دياب أكثر شخص يبذل مجهودا على نفسه كجسم ولوك واستايل وكل شيء، فهو أذكى فنان ويمكنني أن أقول إنه عبدالحليم حافظ هذا العصر، تعامله مع الإعلام عبقرية منه، فإذا ظهر في التليفزيون لمدة 10 دقائق يشاهده الملايين في وقت واحد، ولديه كاريزما لا يملكها غيره".. هكذا جاءت إجابة السيناريست مدحت العدل حينما سُئل عن رأيه في أسباب نجاح الهضبة عمرو دياب واستمراره كل هذه السنوات، خاصة أن مشوارا كبيرا من الأغاني يجمعهما، فـ"العدل" واحد ممن قدموا أغاني الهضبة الناجحة، التي ساهمت في صنع أسطورته، ومازالت تعيش في أذهاننا إلى الآن.
وردة-الجزائرية

وردة الجزائرية.. معشوقة بليغ حمدي التي طردها ناصر

وردة الجزائرية، أميرة الطرب العربي وملكة الشجن، صوت السحر والينابيع ونايات الرعاة، صاحبة النبرة الأيقونية الدافئة، والفخامة الحنجرية المصاحبة للذة السمع ونشوة الذبذبة والرسائل الغرامية وقُبلات المراهقات الحارة، غنّت للثورات والأوطان والحب، وصافحت الرؤساء، وربتت على أكتاف العديد من مشاهير الزمن الجميل، امتداد الست أم كلثوم وإحدى عمالقة المسرح التي أدت ذات مرة أغنية "بلاش تفارق" لمدة ساعتين متواصلتين، معشوقة بليغ حمدي ورحلة حبه وفراقه التي شدا من أجلها بأجمل الألحان.
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