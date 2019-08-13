مدحت العدل ينعى حفيد سيد مكاوي بكلمات مؤثرة
تحرير:التحرير
١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م
سيد مكاوي
نعى السيناريست مدحت العدل، نجل المطرب والملحن سيد مكاوي، (كريم) الذي توفي ليلة أمس الإثنين، حيث كتب على حسابه بموقع «تويتر»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء في رحيل الابن الغالي للصديقة السفيرة إيناس مكاوي وحفيد العظيم سيد مكاوي، اللهم صبر قلبها وارحمه واجعل مثواه الجنة، اللهم آمين»، وكانت أميرة سيد مكاوي قد أعلنت خبر وفاة ابن شقيقتها (إيناس) من خلال صورة نشرتها له على «فيسبوك»، وعلقت عليها: «سبقنا جميعًا إلى دار الحق وصحبة جده، كريم مدحت منير، ابن شقيقتي إيناس، الدوام والبقاء لله وحده، ادعوا له تكرما، إنا لله وإنا إليه راجعون».
ومن المقرر أن يقام عزاء كريم مدحت منير، حفيد سيد مكاوي، يوم الأحد المقبل، بمسجد عمر مكرم بمنطقة وسط البلد.
يذكر أن والدة (كريم) هي السفيرة إيناس مكاوي، رئيسة إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالجامعة العربية منذ 2014، وهي الابنة البكر لسيد مكاوي، ومن إنجازاتها تأسيس حركة بهية يا مصر، التي تهدف في أساسها
ومن المقرر أن يقام عزاء كريم مدحت منير، حفيد سيد مكاوي، يوم الأحد المقبل، بمسجد عمر مكرم بمنطقة وسط البلد.
يذكر أن والدة (كريم) هي السفيرة إيناس مكاوي، رئيسة إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالجامعة العربية منذ 2014، وهي الابنة البكر لسيد مكاوي، ومن إنجازاتها تأسيس حركة بهية يا مصر، التي تهدف في أساسها إلى استعادة دور المرأة المصرية وحضورها.
أما سيد مكاوي فكان يلقب بـ«شيخ الملحنين» إذ كان يلحن لكبار المطربين، ومن أشهر أعماله: «أوقاتي بتحلو، قال إيه بيسألوني، شعوري ناحيتك، حلوين من يومنا، الليلة الكبيرة، قلبي سعيد ، دى مصر عايزة رجالة»، كما لحن (مكاوي) أيضا لكوكب الشرق أم كلثوم وكان من أهمها أغنية «يا مسهرني».
اقرأ أيضا| سيد مكاوي وصلاح جاهين| موهبتان جمعتهما القهوة والموت