مدحت العدل ينعى حفيد سيد مكاوي بكلمات مؤثرة

تحرير:التحرير ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م

سيد مكاوي

نعى السيناريست مدحت العدل، نجل المطرب والملحن سيد مكاوي، (كريم) الذي توفي ليلة أمس الإثنين، حيث كتب على حسابه بموقع «تويتر»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء في رحيل الابن الغالي للصديقة السفيرة إيناس مكاوي وحفيد العظيم سيد مكاوي، اللهم صبر قلبها وارحمه واجعل مثواه الجنة، اللهم آمين»، وكانت أميرة سيد مكاوي قد أعلنت خبر وفاة ابن شقيقتها (إيناس) من خلال صورة نشرتها له على «فيسبوك»، وعلقت عليها: «سبقنا جميعًا إلى دار الحق وصحبة جده، كريم مدحت منير، ابن شقيقتي إيناس، الدوام والبقاء لله وحده، ادعوا له تكرما، إنا لله وإنا إليه راجعون».

ومن المقرر أن يقام عزاء كريم مدحت منير، حفيد سيد مكاوي، يوم الأحد المقبل، بمسجد عمر مكرم بمنطقة وسط البلد. يذكر أن والدة (كريم) هي السفيرة إيناس مكاوي، رئيسة إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالجامعة العربية منذ 2014، وهي الابنة البكر لسيد مكاوي، ومن إنجازاتها تأسيس حركة بهية يا مصر، التي تهدف في أساسها