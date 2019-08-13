أول تحليل دم لتشخيص مرض الاضطرابات الهضمية

قال أندرسون إن النتائج يمكن أن تؤدي إلى طرق تساعد فى اكتشاف المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية، ومن ثم توجيههم إلى علاجات أكثر ملاءمة
حدد العلماء المؤشرات الحيوية التي يمكن أن تشكل أساس أول اختبار للدم في العالم لمرض الاضطرابات الهضمية.
اكتشف الباحثون، حسب صحيفة medical news today، أن التعرض للغلوتين لدى الأشخاص المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية، يسبب زيادة في بعض جزيئات الالتهابات في مجرى الدم والتي ترتبط بأعراض شائعة للمرض الذي يصيب الجهاز الهضمي ويسبب أضرارًا.
تستغرق الطريقة الحالية لتشخيص مرض الاضطرابات الهضمية أسابيع أو أشهرا، كما تنطوي على اضطرار الناس إلى تناول الغلوتين وتجربة الآثار الجانبية المقلقة طوال ذلك الوقت؛ لذلك فإن فحص الدم يمكن أن يقطع ذلك الوقت لساعات.
قادت شركة التكنولوجيا الحيوية ImmusanT Inc، من كامبريدج، ماساتشوستس، الفريق الدولي وراء الاكتشاف الأخير، الذي نشر في مجلة Science Advances.
قال الدكتور روبرت أندرسون، كبير المسؤولين العلميين بشركة ImmusanT: "للمرة الأولى، وصفنا رد الفعل الالتهابي الذي يعاني منه مرضى الاضطرابات الهضمية في الساعات المباشرة
قادت شركة التكنولوجيا الحيوية ImmusanT Inc، من كامبريدج، ماساتشوستس، الفريق الدولي وراء الاكتشاف الأخير، الذي نشر في مجلة Science Advances.
قال الدكتور روبرت أندرسون، كبير المسؤولين العلميين بشركة ImmusanT: "للمرة الأولى، وصفنا رد الفعل الالتهابي الذي يعاني منه مرضى الاضطرابات الهضمية في الساعات المباشرة بعد تعرضهم للغلوتين".
أضاف الدكتور أندرسون أن النتائج يمكن أن تؤدي أيضًا إلى طرق تساعد على اكتشاف المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية، ومن ثم توجيههم إلى علاجات أكثر ملاءمة.
مرض الاضطرابات الهضمية هو مرض مزمن يستمر لمدى الحياة، ويصيب نحو 1% من سكان العالم، وفقًا لأرقام المنظمة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي.
يسبب الغلوتين هجوم المناعة الذاتية على الأمعاء.
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يتعرض الأشخاص المصابون بمرض الاضطرابات الهضمية لتفاعل مناعي معاكس للغلوتين، وهو بروتين موجود في القمح والشيلم والشعير والأطعمة التي تحتوي عليها، مثل المكرونة والخبز.
يؤدي وجود الغلوتين في القناة الهضمية إلى مهاجمة الجهاز المناعي للأمعاء الدقيقة، ويلحق ذلك الهجوم الضرر بالجهاز الهضمي ويقلل من قدرته على امتصاص المواد الغذائية، ما يسبب مجموعة من الأعراض.
وتشمل أعراض مرض الاضطرابات الهضمية، الانتفاخ والإسهال والقيء ووجود الكثير من الدهون في البراز وفقر الدم الناجم عن نقص الحديد وفقدان الوزن.
وعند الأطفال، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الفشل في النمو.
يجب على الأشخاص المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية اتباع نظام غذائي خالٍ من الغلوتين بقية حياتهم.
وأشار الخبراء إلى أن عدد الأشخاص المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية لا يعكس الانتشار الحقيقي لهذه الحالة، حيث يعتقدون أن الكثير من الناس لا يزالون غير مشخصين.
اكتشف الدكتور أندرسون وزملاؤه أن حقن ببتيد الغلوتين في الأشخاص الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية أدى إلى أعراض، مثل الغثيان والقيء، وكذلك مستويات أعلى من بعض جزيئات الجهاز المناعي، والببتيدات هي سلاسل قصيرة من الأحماض الأمينية.
وأوضح أندرسون: "الأعراض غير السارة المرتبطة بالمرض مرتبطة بزيادة في جزيئات الالتهاب في مجرى الدم، مثل إنترلوكين -2 (IL-2)، التي تنتجها خلايا تي في الجهاز المناعي".
ذكر أندرسون: "هذه الاستجابة تشبه ما يحدث عندما تكون العدوى موجودة، ومع ذلك، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية، فالغلوتين هو المشغل".
حدد العلماء في شركة ImmusanT، الجزيئات الالتهابية في أثناء إجراء تجربة لعلاج الاضطرابات الهضمية المحتملة، وقد رأوا كيف أدت حقن ببتيدات الغلوتين إلى ظهور أعراض مرتبطة بمستويات مرتفعة من علامات الدم.
في اختبارات أخرى، أظهر الباحثون أيضًا أنه عندما يستهلك المصابون بمرض الاضطرابات الهضمية الغلوتين، فإنهم يعانون من نفس الارتفاع في IL-2.
قال مؤلف الدراسة الدكتور جايسون تاي دين، أستاذ مشارك ورئيس قسم أبحاث الاضطرابات الهضمية في معهد والتر وإليزا هول في أستراليا، إن العمل على استخدام النتائج لتطوير اختبار دم بسيط لمرض الاضطرابات الهضمية جارٍ بالفعل.
وأضاف الدكتور تاي دين، وهو إخصائي أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى ملبورن الملكي، أن الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا خاليا من الغلوتين دون تشخيص رسمي لمرض الاضطرابات الهضمية، كل ما قد يُطلب منهم هو فحص دم قبل وبعد 4 ساعات من تناول وجبة صغيرة من الغلوتين.