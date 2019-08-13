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أول تحليل دم لتشخيص مرض الاضطرابات الهضمية

قال أندرسون إن النتائج يمكن أن تؤدي إلى طرق تساعد فى اكتشاف المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية، ومن ثم توجيههم إلى علاجات أكثر ملاءمة
تحرير:مي فؤاد ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
تحليل دم
تحليل دم
حدد العلماء المؤشرات الحيوية التي يمكن أن تشكل أساس أول اختبار للدم في العالم لمرض الاضطرابات الهضمية. اكتشف الباحثون، حسب صحيفة medical news today، أن التعرض للغلوتين لدى الأشخاص المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية، يسبب زيادة في بعض جزيئات الالتهابات في مجرى الدم والتي ترتبط بأعراض شائعة للمرض الذي يصيب الجهاز الهضمي ويسبب أضرارًا. تستغرق الطريقة الحالية لتشخيص مرض الاضطرابات الهضمية أسابيع أو أشهرا، كما تنطوي على اضطرار الناس إلى تناول الغلوتين وتجربة الآثار الجانبية المقلقة طوال ذلك الوقت؛ لذلك فإن فحص الدم يمكن أن يقطع ذلك الوقت لساعات.
قادت شركة التكنولوجيا الحيوية ImmusanT Inc، من كامبريدج، ماساتشوستس، الفريق الدولي وراء الاكتشاف الأخير، الذي نشر في مجلة Science Advances. قال الدكتور روبرت أندرسون، كبير المسؤولين العلميين بشركة ImmusanT: "للمرة الأولى، وصفنا رد الفعل الالتهابي الذي يعاني منه مرضى الاضطرابات الهضمية في الساعات المباشرة
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التوحد (4)

سلوكيات طفلك خلال الأكل ربما تكون مؤشرا على التوحد

يعد إطعام الكثير من الأطفال هدفا صعب الوصول إليه في كثير من الأحيان، خاصةً أن الأمهات في المجتمعات العربية بالأخص، يحرصن على إطعام أطفالهن كثيرا. وجدت دراسة حديثة، حسب موقع health 24، أنه كلما كانت عادات الأكل عند الأطفال سيئة وشرهة، فقد يكون ذلك علامة على مرض التوحد. وكشفت دراسة جديدة عن أن سلوكيات الأكل غير التقليدية؛ مثل فرط الحساسية من أطعمة بعينها أو تناول الطعام دون البلع، كانت موجودة في نحو 70% من الأطفال المصابين بالتوحد، وهذه النسبة تعد 15 ضعف السلوكيات العادية الموجودة في أطفال التوحد.
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منها الأكل الصيني.. هذه الأطعمة تزيد من آلام المفاصل

نعلم جميعا أن الرغبة الشديدة في تناول الطعام قد يكون من الصعب للغاية مقاومتها، حتى تلك الأطعمة الأكثر خطورة عادةً ما تكافئنا بمجموعة من الدوبامين المسؤول عن السعادة في الدماغ. والتعافي من مرض ما؛ كالتهاب المفاصل المزمن، الذي لا يوجد له علاج في وقتنا الحالي، قد يستحق تغيير النظام الغذائي بأكمله، وبعد بضعة أسابيع ستتضاءل الرغبة الشديدة في تناول هذه الأطعمة الضارة، إذ سيكون الألم الأقل دافعًا قويا للحفاظ على هذا النظام الغذائي الجديد الذي يستحق التجربة.
القيلولة-تؤدي-إلى-زهايمر

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بعد يوم عمل طويل، نحتاج لقسط من الراحة لكي نستعيد نشاطنا مرة أخرى، من أجل إنجاز مزيد من المهام اليومية، وقد يلجأ البعض إلى أخذ قيلولة لعدة مرات في اليوم، لا شك أن القيلولة في منتصف اليوم من الأشياء الهامة لنوقف المخ عما يقوم به لساعة على الأقل، ولكن أثبتت العديد من الأبحاث أن الإفراط في القيلولة طوال اليوم خاصة في فترة النهار من المحتمل أن يؤدي إلى ألزهايمر على المدى البعيد، لذا عليك بالانتباه جيدًا لرروتينك اليومي من حيث تحديد عدد ساعات النوم، وذلك نقلًا عن "dailymail".
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