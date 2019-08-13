أب يذبح ابنته وعشيقها ثالث يوم العيد بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م

صورة أرشيفية

شهدت قرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة حادثا مأساويا اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الأضحى، بعد أن قام مزارع بذبح ابنته وعشيقها، بعد أن وجدهما متلبسين بالفعل الحرام فى غرفة ابنته بمنزله، وسط حالة من الفزع والخوف بين أهالي القرية، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى دمنهور العام، بعد انتداب فريق من النيابة العامة بمركز دمنهور لمعاينة مكان الحادث، وجار انتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثتين لذويهما لدفنهما في مقابر العائلة، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

تلقى اللواء مجدي القمري، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بأنه تلقى بلاغا من الرائد أحمد الشرقاوي رئيس مباحث مركز شرطة دمنهور يفيد بمقتل شخصين في زاوية غزال بدائرة المركز. بالانتقال والفحص تبين قيام فلاح بذبح ابنته وعشيقها، حيث