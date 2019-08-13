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خطوة واحدة تفصل سوريا عن تشكيل اللجنة الدستورية

تحرير:وكالات ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م
بشار الأسد
بشار الأسد
قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف: "إن خطوة واحدة تفصل عن تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا". وأضاف بيسكوف، في تصريحات صحفية: "على الرغم من أن العمل على وشك الانتهاء، فإننا في الواقع على بُعد خطوة واحدة من وضع اللمسات الأخيرة على العمل على إنشاء لجنة دستورية". كان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، جينادي جاتيلوف، أعلن، الجمعة الماضية، عن آمال موسكو في إمكانية عقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية في سبتمبر بجنيف.
وأفاد مندوب روسيا أن "القرار حول اللجنة الدستورية اكتمل تقريبا، ويجب أن تكون الخطوة التالية هي إعلان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جير بيدرسن، بشأن تشكيل لجنة دستورية في جنيف، ونأمل أن يحدث هذا في سبتمبر". يُذكر أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، أعلن في نهاية أول يوم
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الهيئة العليا للانتخابات فى تونس

تونس.. رفض 66 طلب ترشح للانتخابات الرئاسية من أصل 98

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، اليوم الثلاثاء، رفض 66 طلب ترشح للاستحقاقات الرئاسية من أصل 98 كانوا قد تقدموا لانتخابات الرئاسة. وأفادت أسماء بن مسعود المكلفة بالإعلام في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه من المقرر إجراء هذه الانتخابات منتصف شهر سبتمبر المقبل، وفقا لـ"فرانس 24". وأضافت بن مسعود أن عدد المتقدمين بترشحهم للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة 98 شخصا، حيث أغلق باب إيداع ملفات الترشح من بعد ظهر الجمعة. وحددت الحملة الانتخابية من 2 إلى 13 سبتمبر، وبعد يوم الصمت الانتخابي، يدلي الناخبون بأصواتهم في 15 سبتمبر.
.الحجاج (1)

ثاني أيام التشريق| حجاج بيت الله في منى لرمي الجمرات

يبدأ حجاج بيت الله الحرام، اليوم الثلاثاء، ثاني أيام التشريق الثلاثة، حيث يتوجهون من مزدلفة إلى منى لرمي الجمرات. وخلال أيام التشريق يرمي الحجاج الجمرات الثلاث، الصغرى ثم الوسطى والكبرى، أو ما تعرف بـ"جمرة العقبة" بعد الزوال، وكل جمرة يرميها الحاج بـ7 حصيات، مع التكبير عند رمي كل جمرة. ويبيت حجاج بيت الله ليالي أيام التشريق في مشعر "منى" وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد النحر، إلى أن يغادر الحجاج منى متوجهين إلى مكة.
طائرة مسيرة - أرشيفية

الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها السعودي

أعلنت ميليشيات الحوثي اليمنية الموالية لإيران، تنفيذ عدة هجمات بطائرات مسيرة على مطار أبها في جنوب غرب السعودية، وفقا لـ"رويترز". وذكر مصدر عسكري حوثي أن "طائرات قاصف 2 k أصابت أهدافها المرصودة في المطار بدقة"، بحسب فضائية المسؤة التليفزيونية. كان سلاح الجو المسير نفذ، يوم الأحد، عملية هجومية بعدد من طائرات قاصف K2، استهدفت رادارات ومواقع عسكرية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط عسير في السعودية، في حين أعلنت المملكة تصديها لتلك المحاولات الإرهابية.
صواريخ حوثية

اشتباكات بين المقاومة الجنوبية والحوثيين في يافع

شنت ميليشيات الحوثي الانقلابية، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، هجومًا عنيفًا على مواقع عسكرية في منطقة يافع التابعة لمحافظة لحج في جنوب اليمن، انطلاقاً من محافظة البيضاء وسط اليمن، وذلك لأول مرة منذ بداية انقلاب الحوثيين في 2014. وأكدت مصادر ميدانية، أن ميليشيا الحوثي شنت هجومًا واسعًا باتجاه منطقة السر في يافع، مشيرين إلى أن معارك عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة تحدث الآن، حيث تتصدى قوات المقاومة الجنوبية والحزام الأمني لهذا الهجوم، بحسب العريبة.
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قصف-صواريخ

روسيا: تدمير 6 طائرات أطلقت على قاعدة حميميم بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الأحد، تدمير 6 طائرات مسيرة قتالية أطلقها الإرهابيون باتجاه قاعدة "حميميم" الجوية الروسية في سوريا، بحسب "روسيا اليوم". وقالت الوزارة، في بيان، إن وسائط مراقبة الأجواء التابعة لقاعدة "حميميم" ضبطت، في حوالي الساعة 20:10 (بتوقيت موسكو)، ست طائرات مسيرة تقترب من القاعدة من جهة الشمال الغربي.
ترامب-أردوغان

أردوغان يعلن بدء عملية عسكرية في سوريا: أبلغت أمريكا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدء عملية عسكرية موسعة في مناطق شرق نهر الفرات في سوريا، وهي المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية الكردية، وذلك بعد تحريرها من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، بحسب "سي إن إن عربي". وقال أردوغان في كلمة له، مساء الأحد: إن بلاده أبلغت روسيا والولايات المتحدة بخصوص العملية المرتقبة، مشيرًا إلى أن تركيا قامت بـ"عمليات في عفرين وجرابلس والباب (بمحافظة حلب)، والآن سنقوم بعملية شرق نهر الفرات في سوريا".
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هل يتخلى الروس والصينيون عن إيران حال نشوب حرب؟

راهنت إيران على تدويل أزمتها المتصاعدة مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد انسحابها من الاتفاق النووي منتصف العام الماضي، وبالأخص في ما يتعلق بحركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي شهد وجودا عسكريا مكثفا على مدى الأشهر القليلة الماضية. وعولت طهران بشكل رئيسي على تدخل حلفائها، وبالأخص روسيا والصين، في الأزمة المتصاعدة بهذه المنطقة الحيوية، والتي رأى الخبراء أنها قد تسير في طريق مواجهة عسكرية كاملة خلال المستقبل القريب، ما لم تستطع الأطراف المعنية إيجاد أرضية مشتركة على المستوى السياسي.
ترامب-وبوتين-قمة العشرين

أمريكا تنسحب رسميا من معاهدة الأسلحة النووية

صرح مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي،بإن الولايات المتحدة الأمريكية تنسحب رسميَا من معاهدة الأسلحة النووية قصيرة ومتوسطة المدى المبرمة مع موسكو،مضيفيًا: «الولايات المتحدة لن تبقى طرفا في معاهدة تنتهكها روسيا عمدا»،«عدم امتثال روسيا بموجب المعاهدة يهدد المصالح العليا للولايات المتحدة. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، أن «تطوير روسيا وتطبيق نظام صاروخي ينتهك المعاهدة يمثل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها ».
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