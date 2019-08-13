خطوة واحدة تفصل سوريا عن تشكيل اللجنة الدستورية

تحرير:وكالات ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م

بشار الأسد

قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف: "إن خطوة واحدة تفصل عن تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا". وأضاف بيسكوف، في تصريحات صحفية: "على الرغم من أن العمل على وشك الانتهاء، فإننا في الواقع على بُعد خطوة واحدة من وضع اللمسات الأخيرة على العمل على إنشاء لجنة دستورية". كان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، جينادي جاتيلوف، أعلن، الجمعة الماضية، عن آمال موسكو في إمكانية عقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية في سبتمبر بجنيف.

وأفاد مندوب روسيا أن "القرار حول اللجنة الدستورية اكتمل تقريبا، ويجب أن تكون الخطوة التالية هي إعلان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جير بيدرسن، بشأن تشكيل لجنة دستورية في جنيف، ونأمل أن يحدث هذا في سبتمبر". يُذكر أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، أعلن في نهاية أول يوم