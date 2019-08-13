رايح أجامل.. ضبط بندقية خرطوش وطلقات بحوزة طالب

تحرير:هيثم بطاح ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م

صورة أرشيفية

ارتبك قائد إحدى السيارات فجأة قبل مروره بكمين أمنى بطريق الكورنيش بنطاق محافظة القليوبية، وحاول المرور بين السيارات بشكل غير طبيعى وعندما اشتبهت القوات المكلفة بالكمين فيه، استوقفته وقامت بتفتيش السيارة فوجدوا بندقية خرطوش وطلقات من ذات العيار. تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بتمكن الخدمات الأمنية المعينة بخدمة كمين الكورنيش - دائرة قسم أول شبرا الخيمة، من ضبط السيارة قيادة المدعو "محمود.ا.م"، 30 عامًا، طالب، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش و6 طلقات من ذات العيار داخل شنطة السيارة وتم التحفظ عليها.

بمواجهة المتهم، أقر بحيازته السلاح النارى والذخائر بقصد استخدامه فى حفل عرس أحد أصدقائه، معترفا: "كنت رايح أجامل واحد صاحبى وماتوقعتش أتقفش". وكان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية قد وجه بشن حملات مكبرة بنطاق أقسام ومراكز المديرية لضبط الخارجين على القانون ومروجى المخدرات والعناصر المتورطة فى القضايا