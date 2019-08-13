جريمة

رايح أجامل.. ضبط بندقية خرطوش وطلقات بحوزة طالب

تحرير:هيثم بطاح ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ارتبك قائد إحدى السيارات فجأة قبل مروره بكمين أمنى بطريق الكورنيش بنطاق محافظة القليوبية، وحاول المرور بين السيارات بشكل غير طبيعى وعندما اشتبهت القوات المكلفة بالكمين فيه، استوقفته وقامت بتفتيش السيارة فوجدوا بندقية خرطوش وطلقات من ذات العيار. تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بتمكن الخدمات الأمنية المعينة بخدمة كمين الكورنيش - دائرة قسم أول شبرا الخيمة، من ضبط السيارة قيادة المدعو "محمود.ا.م"، 30 عامًا، طالب، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش و6 طلقات من ذات العيار داخل شنطة السيارة وتم التحفظ عليها.
بمواجهة المتهم، أقر بحيازته السلاح النارى والذخائر بقصد استخدامه فى حفل عرس أحد أصدقائه، معترفا: "كنت رايح أجامل واحد صاحبى وماتوقعتش أتقفش". وكان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية قد وجه بشن حملات مكبرة بنطاق أقسام ومراكز المديرية لضبط الخارجين على القانون ومروجى المخدرات والعناصر المتورطة فى القضايا
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طعنات-سكين-جريمة

أخوها الكبير رفض ذبحها.. تفاصيل جريمة الشرف بالبحيرة

شهدت قرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، جريمة بشعة، حيث أقدم موظف بدرجة مدير عام بإحدى الشركات ونجلاه على ذبح ابنته وشاب عقب ضبطهما في وضع مخل بغرفة النوم الخاصة بابنته، تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور، يفيد بعثور الأهالي بقرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور، على جثتين لشاب وفتاة، وعلى الفور انتقل الرائد أحمد الشرقاوي رئيس المباحث بمركز شرطة دمنهور، وتبين العثور على جثة "محمد.م.ح"، 25 سنة، و"فاطمة.ا.م"، 16 سنة، وبهما طعنات وجروح قطعية بالرقبة.
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30 بلاغا ضد مستريح السويس.. والحصيلة 40 مليون جنيه

ارتفع عدد البلاغات المقدمة من مواطنين بالسويس يتهمون موظفا بالاستيلاء على أموالهم تحت مزاعم توظيفها في شراء الشاليهات بالعين السخنة والخردة وبضائع الحاويات، إلى 30 بلاغا، ومن خلال البلاغات التى وردت إلى النيابة تبين استيلاء المتهم على ما يقرب من 40 مليون جنيه من المواطنين. وكان 20 مواطنا تقدموا ببلاغات تتهم "ع. أ" بالاستيلاء على أموالهم تحت مزاعم توظيفها، ثم ارتفع عدد البلاغات والمحاضر المحررة إلى 30، بقيام 10 مواطنين جدد بتحرير محاضر على مدار الساعات الماضية.
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ضبط 542 كيلو لحوم ودواجن فاسدة بالقليوبية

نجحت مديرية الصحة بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، فى ضبط 542 كيلوجراما لمنتجات لحوم ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملة لمراقبة الأغذية بإشراف الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وسامي رجب، مراقب عام الأغذية، في إطار تكثيف الحملات بالمراكز، للتأكد من سلامة المنتجات وتنفيذ الشروط الصحية الغذائية، وجرى المرور على 103 منشآت لتصنيع وعرض وبيع اللحوم والثلاجات، ومحلات جزارة، وسحب 156 عينة من منتجات اللحوم وإرسالها إلى المعامل المركزية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
طعنات-سكين-جريمة

النيابة تعاين مكان ذبح طالبة وعشيقها على يد والدها

انتقل المستشار محمد عبيد مدير نيابة مركز دمنهور بإشراف المستشار على عبد الباقى، المحامى العام لنيابات وسط دمنهور بسكرتارية محمد النمر، لمكان واقعة ذبح طالبة وعشيقها على يد والدها وشقيقيها بقرية زاوية غزال، لإجراء المعاينة، وقرر التصريح بالدفن عقب العرض على الطب الشرعى. اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور، يفيد بعثور الأهالي بقرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور، على جثتين لشاب وفتاة، وعلى الفور انتقل الرائد أحمد الشرقاوي رئيس المباحث بمركز شرطة دمنهور.
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متهمون-بتجارة-مخدرات

مصنع حشيش وصفقة مطروح.. 48 ساعة قاصمة لتجار الكيف

48 ساعة حاسمة حققت خلالها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نجاحات عدة في مجال التصدي لمروجي المواد المخدرة على مستوى الجمهورية، لتتوالى ضربات الشرطة القاصمة لـ"مروجي الكيف، لا سيما محاولة البعض تأسيس أوكار لتصنيع تلك السموم التي تنهش في أجساد وعقول وقود الأمة "الشباب"، مما يهدد مسيرة التنمية في البلاد، الأمر الذي يوليه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اهتماما كبيرا، موجها مساعديه باستمرار الملاحقات الأمنية ومداهمة البؤر الإجرامية لضبط متعاطي وتجار المخدرات.
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إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على زراعي البحيرة

أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الخميس، على أثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وموتوسيكل بنطاق قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بسبب قطع الموتوسيكل الطريق من فتحة عشوائية، ما أدى إلى حدوث التصادم، وتم نقل المصابين جميعا للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد وقوع حادث تصادم.
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مزارع يقتل والده بالمنيا في مشاجرة بسبب حمار

قتل مزارع والده عن طريق الخطأ، وسط زراعات إحدى قرى مركز ملوي جنوب المنيا، خلال مشاجرة وقعت بين المجني عليه وابن عمه بسبب نزول حمار أرضه الزراعية وأكل الحشائش، تدخل على إثرها نجل المجني عليه محاولا قتل الأول بشرشرة "آلة حصاد"، إلا أن الطعنة أخطأت هدفها واستقرت في رقبة والده، وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة ملوي، من الدكتور أسحق إبراهيم فارس، مدير مستشفى ملوي العام، بوصول محمد ع.، 55 عاما، وشهرته ندير مزارع، جثة هامدة، وبمناظرة الجثة تبين وجود آثار طعنة نافذه بالرقبة.
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ذبح وحرق.. قصة أبوين ذاقا «العذاب» على يد ابنيهما

أبناء بقلوب متحجرة صارت موطنا لنكران الجميل، أعمتهم الدنيا وانتزعت الرحمة من قلوبهم، وتوغل في ضمائرهم السواد، وسكن الطمع في أعماق نفوسهم، ارتكبوا أبشع الجرائم في حق من منحهم الحياة. آباء تذوقوا مرارة الجحود، وقلة الأصل من أقرب الناس إليهم، إذ رفع أبناؤهم راية العصيان وتخطوا حدود التمرد وتجردوا من كل معاني الإنسانية وكتبوا نهايات مفجعة لآبائهم تشيب لها الولدان، فهذا عاق يذبح والده وآخر يحرق بيديه الآثمتين من حمله على يديه طفلا ولم يرحمه بعدما بلغ من العمر أرذله.
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