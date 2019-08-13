سلطات جبل طارق تعلق على الإفراج عن سفينة إيرانية

تحرير:وكالات ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٥ م

ناقلة نفط

علقت سلطات جبل طارق، اليوم الثلاثاء، على تصريحات الجانب الإيراني بشأن الإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة "جريس 1". وقال المتحدث باسم حكومة جبل طارق: "نسعى إلى تخفيض التصعيد مع إيران إثر التوتر الناجم عن الاحتجاز القانوني للناقلة جريس 1". وأضاف متحدث الحكومة، أن أمر الاحتجاز الحالي للناقلة ينتهي أجله مساء السبت، دون أن يشير إلى التمديد من عدمه. كانت منظمة المواني والملاحة البحرية الإيرانية قد رجحت الإفراج في القريب العاجل عن الناقلة "جريس 1" من قبل بريطانيا، حسب وكالة فارس.

من جهتها ذكرت وكالة "رويترز" استنادا إلى مصادر في سلطات مضيق جبل طارق، أن الناقلة جريس 1، المحتجزة سيتم الإفراج عنها مساء اليوم الثلاثاء. وأشارت المنظمة إلى أن بريطانيا أبدت رغبتها بحل مشكلة ناقلة النفط الإيرانية، وتم تبادل الوثائق المطلوبة لأجل ذلك. واحتجزت البحرية البريطانية، بطلب من الولايات المتحدة،