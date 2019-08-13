ارتفاع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 700

تحرير:أحمد البرماوي ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م

الذهب

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا اليوم متأثرة بالأسعار العالمية خلال تعاملات أمس وصباح اليوم، وبحسب مسؤولين بسوق الذهب، فهناك حالة ارتباك كبيرة في السوق بسبب ما يحدث عالميا في الأسعار بشكل غير مبرر، رغم أن العملات مستقرة، مؤكدين أن هذه الأسعار لم تطبق على السوق المصرية حتى الآن وذلك نتيجة أن غالبية محلات الصاغة في القاهرة مغلقة بسبب الأعياد، وأن عودتهم للعمل ستكون بداية من الإثنين المقبل، وسجل الذهب اليوم ارتفاعا تاريخيا جديدا، إذ سجلت أسعاره فى التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 13 أغسطس 2019 فى مصر، ارتفاعا بقيمة تجاوزت 17 جنيها للجرام.

وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلية كالتالي: سجل عيار 21 نحو 700 جنيه. سجل عيار 18 نحو 6.1 جنيه. سجل عيار 24 نحو 803 جنيهات. سجل سعر الجنيه الذهب 5640 جنيها. سجل سعر الأونصة 1526 دولارا. وقال فاروق بطرس، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن الأسعار في السوق المحلية تُحدد بمجرد عودة السوق