النيابة تعاين مكان ذبح طالبة وعشيقها على يد والدها

تحرير:محمود عبد الصبور ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م

صورة أرشيفية

انتقل المستشار محمد عبيد مدير نيابة مركز دمنهور بإشراف المستشار على عبد الباقى، المحامى العام لنيابات وسط دمنهور بسكرتارية محمد النمر، لمكان واقعة ذبح طالبة وعشيقها على يد والدها وشقيقيها بقرية زاوية غزال، لإجراء المعاينة، وقرر التصريح بالدفن عقب العرض على الطب الشرعى. اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور، يفيد بعثور الأهالي بقرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور، على جثتين لشاب وفتاة، وعلى الفور انتقل الرائد أحمد الشرقاوي رئيس المباحث بمركز شرطة دمنهور.

وتبين من الفحص العثور على جثة "محمد.م.ح"، و"فاطمة.ا.م"، وبهما طعنات وجروح قطعية بالرقبة. وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة "ا.م.أ"، موظف بدرجة مدير عام في إحدى الشركات، ونجليه "م" بالمرحلة الثانوية العامة، و"أ" بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، انتقاما للشرف عقب ضبطهما في وضع مخل بالآداب. وقال المتهم