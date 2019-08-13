إيرادات أفلام العيد..«خيال مآتة» يقترب من«ولاد رزق2»

تحرير:التحرير ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م

فيلم خيال مآتة

حقق فيلم «خيال مآتة» بطولة أحمد حلمي ومنة شلبي، أمس الاثنين، ثاني أيام عيد الأضحى، إيرادات بلغت 6 ملايين و504 آلاف و78 جنيها، وبذلك يأتي فى المركز الثاني بعد فيلم «ولاد رزق - عودة أسود الأرض» بطولة النجم أحمد عز، الذى حقق إيرادات بلغت 7 ملايين و307 آلاف و689 جنيها، أما المركز الثالث فكان من نصيب الفنان كريم عبد العزيز، وفيلمه «الفيل الأزرق 2» الذي حقق، 4 ملايين و252 ألفا و51 جنيها، ليلة أمس، بينما يأتي فى المركز الرابع فيلم «الكنز - الحب والمصير» بطولة محمد رمضان ومحمد سعد، الذي حقق 603 آلاف و550 جنيها.

«خيال مآتة» تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي، بطولة خالد الصاوي، وحسن حسني وبيومى فؤاد. «ولاد رزق - عودة أسود الأرض» تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، بطولة عمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين. «الفيل الأزرق 2» تأليف