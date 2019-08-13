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إيرادات أفلام العيد..«خيال مآتة» يقترب من«ولاد رزق2»

تحرير:التحرير ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م
فيلم خيال مآتة
فيلم خيال مآتة
حقق فيلم «خيال مآتة» بطولة أحمد حلمي ومنة شلبي، أمس الاثنين، ثاني أيام عيد الأضحى، إيرادات بلغت 6 ملايين و504 آلاف و78 جنيها، وبذلك يأتي فى المركز الثاني بعد فيلم «ولاد رزق - عودة أسود الأرض» بطولة النجم أحمد عز، الذى حقق إيرادات بلغت 7 ملايين و307 آلاف و689 جنيها، أما المركز الثالث فكان من نصيب الفنان كريم عبد العزيز، وفيلمه «الفيل الأزرق 2» الذي حقق، 4 ملايين و252 ألفا و51 جنيها، ليلة أمس، بينما يأتي فى المركز الرابع فيلم «الكنز - الحب والمصير» بطولة محمد رمضان ومحمد سعد، الذي حقق 603 آلاف و550 جنيها.
«خيال مآتة» تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي، بطولة خالد الصاوي، وحسن حسني وبيومى فؤاد. «ولاد رزق - عودة أسود الأرض» تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، بطولة عمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين. «الفيل الأزرق 2» تأليف
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طارق-العريان

طارق العريان: «ولاد رزق» خيالي..ومنظومة الفن عشوائية

يختار المخرج طارق العريان دائما أفلامه بعناية، ويأخذ وقته لتحضيرها حتى تخرج بشكل يليق بالجمهور، وحينما قدّم الجزء الأول من "ولاد رزق" عام 2015 حقق به إيرادات تجاوزت الـ25 مليون جنيه، ونجاح جماهيري كبير، لذلك تحمس لأن يكون هناك جزء ثاني من العمل، الذي تأخر كثيرًا حتى خرج إلى النور، ولكن كما يقول "كل هذا كان في صالح المشاهد"، حيث كان يريد أن ينتهي الأبطال المشاركين فى العمل من أشغالهم الأخرى حتى يتقنوا أدوارهم في "ولاد رزق2"، ويخرج العمل بشكل أقوى من الجزء الأول، لأن هذه مسئولية كبيرة على عاتق مخرج الفيلم وكل المشاركين به.
احمد-عز-وكريم-عبد العزيز

«ولاد رزق2» يتفوق على «الفيل الأزرق2».. وهذا ما حققه

حقق الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق- عودة أسود الأرض»، أمس الإثنين، ثاني أيام عيد الأضحى، إيرادات بلغت 7 ملايين و307 آلاف و689 جنيها، وبذلك اقترب إجمالي إيرادات الفيلم فى أقل من أسبوع من 28 مليون جنيه، والفيلم من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي، ومن المفاجآت التي يحملها الفيلم، ظهور الفنانة أصالة نصري ضيفة شرف في الفيلم إلى جوار غادة عادل وإياد نصار وباسم سمرة.
خالد-الصاوى-من-فيلم-الفيل-الازرق

ضيوف شرف أفلام موسم عيد الأضحى.. خالد الصاوي مفاجأة

بدأت منافسة موسم أفلام عيد الأضحى المنتظر، بشكل مبكر، بعد أن طرحت شركة «سينرجى فيلمز» فيلم «الفيل الأزرق 2» بطولة كريم عبد العزيز وهند صبري ونيللي كريم، قبل العيد بنحو ثلاثة أسابيع، من أجل خطف الأضواء من باقى الأفلام، لجذب الجمهور والفوز بإيراد أعلى، وقد نجحت فى الوصول لهدفها، إذ حقق الفيلم فى 10 أيام نحو ما يزيد على 40 مليون جنيه، ومن المنتظر أن تزداد المنافسة صعوبة مع طرح باقى الأفلام المشاركة بالموسم، والبداية مع «ولاد رزق 2» بطولة أحمد عز، والذى انضم للمنافسة الخميس الماضي.
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احمد-عز-وكريم-عبد العزيز

«ولاد رزق2» يتفوق على «الفيل الأزرق2».. وهذا ما حققه

حقق الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق- عودة أسود الأرض»، أمس الإثنين، ثاني أيام عيد الأضحى، إيرادات بلغت 7 ملايين و307 آلاف و689 جنيها، وبذلك اقترب إجمالي إيرادات الفيلم فى أقل من أسبوع من 28 مليون جنيه، والفيلم من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي، ومن المفاجآت التي يحملها الفيلم، ظهور الفنانة أصالة نصري ضيفة شرف في الفيلم إلى جوار غادة عادل وإياد نصار وباسم سمرة.
فيلم خيال مآتة

قائمة أفلام عيد الأضحى.. أكشن ورعب وكوميديا وجريمة

أيام قليلة وتستقبل دور العرض كل الأفلام المشاركة فى سباق عيد الأضحى، والتي وصل عددها إلى 5 أفلام، تتنوع ما بين الأكشن والرعب والدراما الاجتماعية والكوميديا، ويعد هذا الموسم هو الأصعب خلال عام 2019 سينمائيا، كون أغلب المشاركين فيه نجوم شباك، وسبق أن حققت أفلامهم أرقاما قياسية؛ على سبيل المثال، الفنان أحمد عز، الذى شارك فى الموسم الماضى بفيلم «الممر» الذى تخطت إيراداته سبعين مليون جنيه، وأيضا الفنان كريم عبد العزيز الذي تجاوز آخر فيلم له «نادي الرجال السري» الذي عرض فى موسم منتصف العام، خمسين مليون جنيه.
هند-صبري-الكنز

هند صبري بـ3 وجوه في عيد الأضحى.. أحدها ملكة فرعونية

تعيش الفنانة هند صبري حالة من النشاط الفني، على صعيد السينما التي فضلت أن تركز فيها خلال الفترة الأخيرة، بعد النجاح الكبير الذى حققته فى الدراما التليفزيونية بعد مشاركتها فى مسلسل «حلاوة الدنيا» الذي عرض قبل عامين فى رمضان، وتظهر (هند) خلال موسم أفلام عيد الأضحى بثلاثة وجوه مختلفة، الشخصية الأولي (فريدة عبيد) الزوجة التي قامت بقتل زوجها وابنتها الوحيدة، وعلى أثرها تدخل مستشفى العباسية، وذلك بفيلم «الفيل الأزرق» الجزء الثاني، والشخصية الثانية خلال الفيلم نفسه وهي (لوليا) عرافة الغجر، والتي سيرها الفنان كريم عبد العزيز، فى أحلامه.
تامر-حسنى (3)

هل يخرج تامر حسني من سباق أفلام عيد الأضحى؟

أسبوع واحد يفصلنا عن انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى، الذي يعد الموسم الأصعب سينمائيا خلال عام 2019، خاصة أنه يضم أسماء كبيرة من النجوم، وأغلبهم نجوم شباك، حيث يشهد منافسة شرسة بين كل من: «كريم عبد العزيز، أحمد عز، أحمد حلمى، مى كساب»، وحتى هذه اللحظة مصير مشاركة النجم تامر حسنى خلال الموسم المقبل مجهول، خاصة أنه حتى الآن لم يستقر بعد على اسم فيلمه، رغم انتهاء عملية التصوير والمكساج الخاصة بالفيلم؛ إلا أن صناعه فى مأزق فكيف يروجون لعمل لم يستقروا بعد على اسمه، لنجد أنه لم يتم طرح بوستر الترويج للفيلم أو حتى الإعلان الرسمي له.
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