ضبط 542 كيلو لحوم ودواجن فاسدة بالقليوبية

تحرير:هيثم بطاح ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م

صورة أرشيفية

نجحت مديرية الصحة بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، فى ضبط 542 كيلوجراما لمنتجات لحوم ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملة لمراقبة الأغذية بإشراف الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وسامي رجب، مراقب عام الأغذية، في إطار تكثيف الحملات بالمراكز، للتأكد من سلامة المنتجات وتنفيذ الشروط الصحية الغذائية، وجرى المرور على 103 منشآت لتصنيع وعرض وبيع اللحوم والثلاجات، ومحلات جزارة، وسحب 156 عينة من منتجات اللحوم وإرسالها إلى المعامل المركزية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتمكنت الحملة من ضبط 542 كيلوجراما لمنتجات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، عبارة عن كلاوي جاموس مجمدة وجلود دواجن مجمدة، وإعدام منتجات لحوم (235 كيلوجراما)، لتغيّر في خواصها الطبيعية. كما جرى تحرير 103 محاضر لمخالفة القرارات الوزارية، والتوصية بغلق 22 منشأة لإدارتها بدون ترخيص ونقص الاشتراطات



وتمكنت الحملة من ضبط 542 كيلوجراما لمنتجات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، عبارة عن كلاوي جاموس مجمدة وجلود دواجن مجمدة، وإعدام منتجات لحوم (235 كيلوجراما)، لتغيّر في خواصها الطبيعية.



كما جرى تحرير 103 محاضر لمخالفة القرارات الوزارية، والتوصية بغلق 22 منشأة لإدارتها بدون ترخيص ونقص الاشتراطات الصحية، وتحررت المحاضر اللازمة وجرى عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.



وكانت تعليمات الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، بشن حملات مكبرة على الأسواق والمصانع والمحال التجارية والثلاجات والمخابز والمنشآت غير المرخصة لإحباط ترويج أو تصنيع كل ما يهدد حياة المواطنين واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



