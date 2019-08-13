حسين سالم.. تنازل عن 75% من ثروته وهذه وصيته الأخيرة

الرجل الأول في قضية بيع الغاز لإسرائيل.. تصالح مع مصر مقابل دفع 75% من ثروته بقيمة 5 مليارات و341 مليون جنيه.. والنائب العام رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول
توفي رجل الأعمال حسين سالم عن عمر يناهز الـ86 عامًا في إسبانيا بعد صراع مع المرض، حسب ما أعلنه عدد من المقربين منه، إلا أن رحيل حسين سالم ينطبق معه مقولة "رحل الجسد وتبقى السيرة".
كان حسين سالم حديث كل مصري بعد ثورة 25 يناير، كونه أحد أكبر الشخصيات ذات الاتهام المباشر في قضية التلاعب بمقدرات مصر القومية من الغاز على مدى سنوات طويلة، إلى أن صدر حكم قضائي بتبرئته مقابل دفع تعويض قارب الـ75% من ممتلكاته داخل وخارج مصر بقيمة 5 مليارات جنيه و341 مليون جنيه.
ولد حسين سالم في 11 نوفمبر عام 1933، وتدرج في الاستثمار السياحي والطاقة، ويعد أحد مؤسسي مدينة شرم الشيخ، وأول مستثمر بها عام 1982، ويعرف سالم بأنه أحد المقربين من الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقبل أيام من تنحي مبارك 2011، هرب إلى إسبانيا خوفًا من ملاحقته في قضايا فساد وإهدار مال عام.
إطلاق سراحه بكفالة
كان
ولد حسين سالم في 11 نوفمبر عام 1933، وتدرج في الاستثمار السياحي والطاقة، ويعد أحد مؤسسي مدينة شرم الشيخ، وأول مستثمر بها عام 1982، ويعرف سالم بأنه أحد المقربين من الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقبل أيام من تنحي مبارك 2011، هرب إلى إسبانيا خوفًا من ملاحقته في قضايا فساد وإهدار مال عام.
إطلاق سراحه بكفالة
كان حسين سالم قد حصل على الجنسية الإسبانية عام 2008، وبعد هروبه إلى اسبانيا عام 2011 طالبت مصر إسبانيا بتسليمه لاتهامه في قضايا فساد وغسل أموال، وألقت السلطات الإسبانية القبض عليه في يونيو 2011، ومَثُل أمام محكمة في مدريد، لكن المحكمة أطلقت سراحه بكفالة 27 مليون يورو.. اقرأ أيضًا..(وفاة رجل الأعمال حسين سالم بإسبانيا عن 86 عاما).
بينما في مصر، وتحديدًا في 3 أغسطس 2011، أحالت النيابة العامة رجل الأعمال حسين سالم والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وسامح فهمي إلى الجنايات لمحاكمتهم في تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة.
وتضمنت تفاصيل الاتهام، لعملية توقيع اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل في 30 يونيو 2005، وأشرف عليها سامح فهمي وزير البترول المصري حينها، ووقع مع وزير البنية التحتية الإسرائيلي بنيامين بن إليعازر.
ونصّت الاتفاقية على تصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة إلى 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008 وقد أثارت هذه الاتفاقية حملة احتجاجات كبيرة دفعت عددا كبيرا من نواب مجلس الشعب المصري إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة.
وأشرفت على تنفيذ الاتفاقية شركة غاز شرق المتوسط التي يملك رجل الأعمال المصري حسين سالم أغلب أسهمها، ومساهمون آخرون هم مجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأمريكية الإسرائيلية، وشركة بي تي تي التايلاندية، ورجل الأعمال الأمريكي سام زيل.. اقرأ أيضًا..(بعد المشدد.. ننشر قائمة ممتلكات «اللبان» في قضية «الملايين»).
واستمرت القضية بالمحكمة حتى قضت في 2012، بالسجن المشدد 15 عامًا لوزير البترول الأسبق سامح فهمي، ورجل الأعمال حسين سالم، ومعاقبة 5 متهمين من مساعدي الوزير بأحكام تراوحت بين السجن 3 سنوات و10 سنوات، وغرّمت المحكمة آنذاك المتهمين مجتمعين مليارين وثلاثة ملايين و519 ألفًا و600 دولار.
التنازل عن 5 مليارات للتصالح
وفي 2013 تم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بإعادة محكمتهم مرة أخرى أمام دائرة جنايات جديدة لتصدر حكمها في 21 فبراير 2015، ببراءة رجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
وأعلن جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، وأفراد أسرته، نظير تنازلهم عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة، بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، بما يمثل 75% من إجمالى ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها مصريا.
وفي 4 أغسطس 2016 نفذ النائب العام المستشار نبيل صادق، قرار جهاز الكسب غير المشروع، برفع اسم رجل الأعمال حسين سالم، وأفراد أسرته، من قوائم ترقب الوصول بالمطارات والمواني والمنافذ البرية المصرية، وذلك في أعقاب اتفاق التصالح معه فى قضايا الفساد.
وكشف مصدر مقرب، أن حسين سالم أوصى بدفنه في مقابر العائلة بمصر.