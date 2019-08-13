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حسين سالم.. تنازل عن 75% من ثروته وهذه وصيته الأخيرة

الرجل الأول في قضية بيع الغاز لإسرائيل.. تصالح مع مصر مقابل دفع 75% من ثروته بقيمة 5 مليارات و341 مليون جنيه.. والنائب العام رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول
تحرير:صابر العربي ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م
حسين سالم - أرشيفية
حسين سالم - أرشيفية
توفي رجل الأعمال حسين سالم عن عمر يناهز الـ86 عامًا في إسبانيا بعد صراع مع المرض، حسب ما أعلنه عدد من المقربين منه، إلا أن رحيل حسين سالم ينطبق معه مقولة "رحل الجسد وتبقى السيرة". كان حسين سالم حديث كل مصري بعد ثورة 25 يناير، كونه أحد أكبر الشخصيات ذات الاتهام المباشر في قضية التلاعب بمقدرات مصر القومية من الغاز على مدى سنوات طويلة، إلى أن صدر حكم قضائي بتبرئته مقابل دفع تعويض قارب الـ75% من ممتلكاته داخل وخارج مصر بقيمة 5 مليارات جنيه و341 مليون جنيه.
ولد حسين سالم في 11 نوفمبر عام 1933، وتدرج في الاستثمار السياحي والطاقة، ويعد أحد مؤسسي مدينة شرم الشيخ، وأول مستثمر بها عام 1982، ويعرف سالم بأنه أحد المقربين من الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقبل أيام من تنحي مبارك 2011، هرب إلى إسبانيا خوفًا من ملاحقته في قضايا فساد وإهدار مال عام. إطلاق سراحه بكفالة  كان
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الحماية-المدنية (3)

علق داخل شقة.. الحماية المدنية تنقذ طفلا يبلغ عامين

على غرار فيلم «حياة أو موت» للفنان عماد حمدي الذي بدأ بالاستغاثة الأشهر في مصر «من حكمدار العاصمة إلى أحمد إبراهيم القاطن في دير النحاس، لا تشرب الدواء الذى أرسلت ابنتك لشرائه، الدواء فيه سم قاتل»، تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر عامين، ويحمل إحدى الجنسيات الأجنبية، علق داخل إحدى الشقق بالقاهرة بعدما أغلقت والدته باب الشقة الخاص بها عليه، قبل أن تتمكن الحماية المدنية من فتح باب الشقة، واستخراج الطفل بحالة صحية جيدة.
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الشباب والرياضة: مبادرة «دراجة لكل مواطن» قريبا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، عن إطلاقها قريبًا مبادرة رياضية قومية تحت شعار «دراجة لكل مواطن» وتهدف المبادرة إلى تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين وتحسين لياقتهم البدنية والصحية وتشجيعهم على استخدام وسائل التنقل النشط، بدلا من الاعتماد على وسائل التنقل الآلي المستهلكة للوقود والملوثة للبيئة. ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن المبادرة في سبتمبر المقبل، كما سيتم الإعلان عن المبادرة بجميع الهيئات والمؤسسات بمحافظات الجمهورية على عدة مراحل، على أن تكون البداية بمحافظتي القاهرة والجيزة.
حسين-سالم

حسين سالم.. محطات الألغاز في حياة رجل الغاز

86 عاما قضاها رجل الأعمال حسين سالم في ظل نظام مبارك، حتى وافته المنية مساء أمس في العاصمة الإسبانية مدريد بعد صراع طويل مع المرض، ليدفن بجوار حفيده حسب وصيته التي طلبها قبل وفاته. ويُعد حسين سالم أحد أبرز رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأحد المطلعين عن قرب عن كواليس الفترة التاريخية التي شهدتها مصر خلال ثورة 25 يناير، كما يعتبر من أبرز رجالات مبارك الذين طالتهم اتهامات الفساد ونهب أموال الدولة خلال فترة وجوده بالقرب من نظام الحكم لمبارك وأبنائه، للحد الذي وصفته العديد من وسائل الإعلام العالمية بـ"إمبراطور الغاز".
المصيف-فى-الإسكندرية

شواطئ بلطيم كاملة العدد في ثالث أيام عيد الأضحى

أعلن محمد محجوب رئيس مدينة مصيف بلطيم أن شواطئ مصيف بلطيم، شهدت، اليوم الثلاثاء، إقبالا غير مسبوق لم تشهده المدينة من قبل من الزائرين لقضاء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، واستمرار توافد أعداد كبيرة من المصطافين على مدينة مصيف بلطيم من أهالى المحافظة والمحافظات الأخرى. وأضاف محمد محجوب رئيس مدينة مصيف بلطيم استمرار حملات النظافة على الشواطئ منذ الصباح الباكر، كما تم فتح الحدائق العامة والمنتزهات خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، لتحقيق المتعة وإضفاء جو من السعادة لرواد المدينة، خاصة الأطفال.
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حسين-سالم

حسين سالم.. محطات الألغاز في حياة رجل الغاز

86 عاما قضاها رجل الأعمال حسين سالم في ظل نظام مبارك، حتى وافته المنية مساء أمس في العاصمة الإسبانية مدريد بعد صراع طويل مع المرض، ليدفن بجوار حفيده حسب وصيته التي طلبها قبل وفاته. ويُعد حسين سالم أحد أبرز رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأحد المطلعين عن قرب عن كواليس الفترة التاريخية التي شهدتها مصر خلال ثورة 25 يناير، كما يعتبر من أبرز رجالات مبارك الذين طالتهم اتهامات الفساد ونهب أموال الدولة خلال فترة وجوده بالقرب من نظام الحكم لمبارك وأبنائه، للحد الذي وصفته العديد من وسائل الإعلام العالمية بـ"إمبراطور الغاز".
حسين-سالم

وفاة رجل الأعمال حسين سالم بإسبانيا عن 86 عاما

توفي منذ قليل رجل الأعمال المصري حسين سالم عن عمر يناهز الـ86 عامًا، بالعاصمة الإسبانية مدريد، بعد تدهور حالته الصحية وتعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وذكرت مصادر مقربة من رجل الأعمال أنه كان يستجم بمدينة شرم الشيخ منذ فترة ثم تدهورت حالته الصحية ونقل عبر طائرة خاصة إلى إسبانيا لتلقي العلاج ولكن وافته المنية بإسبانيا. ويأتى هذا بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك» و«تويتر» خلال الساعات الماضية خبر وفاة رجل الأعمال المصري، حسين سالم، فيما لم تؤكد أسرة الراحل مكان دفنه في القاهرة أم إسبانيا.
المتهمين-الإسرائيليين 1 (2)

تفاصيل تبرئة 12 إسرائيليا من تهمة اغتصاب بريطانية

في الثامن عشر من شهر يوليو الجاري، ألقت السلطات القبرصية القبض على 12 مواطنا إسرائيليا تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا بتهمة اغتصاب امرأة في منتجع بالدولة المتوسطية. حيث قالت امرأة بريطانية تبلغ من العمر 19 عاما إن المتهمين اغتصبوها بشكل جماعي في غرفة فندق في بلدة منتجع "أيا نابا" بقبرص. إلا أن القضية التي أثارت نعرات قومية في إسرائيل، أخذت منحى غير متوقع أمس الأحد بعد إطلاق السلطات القبرصية سراح المتهمين، وألقت بالقبض على المرأة البريطانية، حيث أطلق سراح 5 من المشتبه بهم يوم الخميس، وأعيدوا إلى إسرائيل، فيما تم إطلاق سراح الآخرين يوم الأحد.
كمال-شاروبيم-محافظ-الدقهلية

3 إقالات وتحقيق.. أول القرارات بعد وفاة الطفلة بسملة

أمر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، بإقالة مدير مستشفى المنزلة العام من منصبه ونائبه ورئيس قسم الأطفال بالمستشفى وإحالتهم للتحقيق و7 أطباء آخرين ورئيسة التمريض، بسبب تقاعسهم عن أداء مهامهم الوظيفية ما تسبب في وفاة الطفلة بسملة محمد صلاح سليم، 9 سنوات، نتيجة تغيب الأطباء بالمستشفىـ ما أدى إلى تدهور الحالة الصحية للطفلة، إذ أن الطفلة مصابة بأنيميا البحر المتوسط، وظلت بالمستشفى لأكثر من 7 ساعات بدون طبيب، بحسب مذكرة من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة.
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