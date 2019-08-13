سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

حسين سالم.. دفع 75% من ثروته من أجل مدفن في مصر

حسين سالم.. الرجل الأول في قضية بيع الغاز لإسرائيل.. تصالح مع مصر مقابل دفع 75% من ثروته بقيمة 5 مليارات و341 مليون جنيه.. والنائب العام رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول
تحرير:صابر العربي ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م
حسين سالم - أرشيفية
حسين سالم - أرشيفية
توفي رجل الأعمال حسين سالم عن عمر يناهز الـ86 عامًا في إسبانيا بعد صراع مع المرض، حسب ما أعلنه عدد من المقربين منه، إلا أن رحيل حسين سالم ينطبق معه مقولة "رحل الجسد وتبقى السيرة". كان حسين سالم حديث كل مصري بعد ثورة 25 يناير، كونه أحد أكبر الشخصيات ذات الاتهام المباشر في قضية التلاعب بمقدرات مصر القومية من الغاز على مدى سنوات طويلة، إلى أن صدر حكم قضائي بتبرئته مقابل دفع تعويض قارب الـ75% من ممتلكاته داخل وخارج مصر بقيمة 5 مليارات جنيه و341 مليون جنيه.
ولد حسين سالم في 11 نوفمبر عام 1933، وتدرج في الاستثمار السياحي والطاقة، ويعد أحد مؤسسي مدينة شرم الشيخ، وأول مستثمر بها عام 1982، ويعرف سالم بأنه أحد المقربين من الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقبل أيام من تنحي مبارك 2011، هرب إلى إسبانيا خوفًا من ملاحقته في قضايا فساد وإهدار مال عام. إطلاق سراحه بكفالة  كان
اقرأ المزيد
المصيف-فى-الإسكندرية

شواطئ بلطيم كاملة العدد في ثالث أيام عيد الأضحى

أعلن محمد محجوب رئيس مدينة مصيف بلطيم أن شواطئ مصيف بلطيم، شهدت، اليوم الثلاثاء، إقبالا غير مسبوق لم تشهده المدينة من قبل من الزائرين لقضاء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، واستمرار توافد أعداد كبيرة من المصطافين على مدينة مصيف بلطيم من أهالى المحافظة والمحافظات الأخرى. وأضاف محمد محجوب رئيس مدينة مصيف بلطيم استمرار حملات النظافة على الشواطئ منذ الصباح الباكر، كما تم فتح الحدائق العامة والمنتزهات خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، لتحقيق المتعة وإضفاء جو من السعادة لرواد المدينة، خاصة الأطفال.
Botox. Vial

الصحة محذرة من عقار بوتكس: عبواته مغشوشة

ناشدت وزارة الصحة من خلال الإدارة المركزية لشئون الصيادلة، التابعة لوزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالابتعاد عن شراء مستحضر التجميل «Botox. Vial» المنتشر في الأسواق، مؤكدة أن العبوات التى يتم تداولها مغشوشة. وشددت إدارة الصيدلة في منشور حمل رقم 31 لسنة 2019 على ضرورة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ جميع الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية، وذلك للعبوات المغشوشة من مستحضر "Botox. Vial" تشغيلة رقم "c 4122c3"، حيث إن العبوات الأصلية لهذا المستحضر من إنتاج شركة الليرجان.
حسين-سالم

وفاة رجل الأعمال حسين سالم بإسبانيا عن 86 عاما

توفي منذ قليل رجل الأعمال المصري حسين سالم عن عمر يناهز الـ86 عامًا، بالعاصمة الإسبانية مدريد، بعد تدهور حالته الصحية وتعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وذكرت مصادر مقربة من رجل الأعمال أنه كان يستجم بمدينة شرم الشيخ منذ فترة ثم تدهورت حالته الصحية ونقل عبر طائرة خاصة إلى إسبانيا لتلقي العلاج ولكن وافته المنية بإسبانيا. ويأتى هذا بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك» و«تويتر» خلال الساعات الماضية خبر وفاة رجل الأعمال المصري، حسين سالم، فيما لم تؤكد أسرة الراحل مكان دفنه في القاهرة أم إسبانيا.
ارتفاع-درجات-الحرارة (4)

مائل للحرارة.. الأرصاد تعلن طقس رابع أيام العيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
اقرأ المزيد من الأخبار
حسين-سالم

وفاة رجل الأعمال حسين سالم بإسبانيا عن 86 عاما

توفي منذ قليل رجل الأعمال المصري حسين سالم عن عمر يناهز الـ86 عامًا، بالعاصمة الإسبانية مدريد، بعد تدهور حالته الصحية وتعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وذكرت مصادر مقربة من رجل الأعمال أنه كان يستجم بمدينة شرم الشيخ منذ فترة ثم تدهورت حالته الصحية ونقل عبر طائرة خاصة إلى إسبانيا لتلقي العلاج ولكن وافته المنية بإسبانيا. ويأتى هذا بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك» و«تويتر» خلال الساعات الماضية خبر وفاة رجل الأعمال المصري، حسين سالم، فيما لم تؤكد أسرة الراحل مكان دفنه في القاهرة أم إسبانيا.
المتهمين-الإسرائيليين 1 (2)

تفاصيل تبرئة 12 إسرائيليا من تهمة اغتصاب بريطانية

في الثامن عشر من شهر يوليو الجاري، ألقت السلطات القبرصية القبض على 12 مواطنا إسرائيليا تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا بتهمة اغتصاب امرأة في منتجع بالدولة المتوسطية. حيث قالت امرأة بريطانية تبلغ من العمر 19 عاما إن المتهمين اغتصبوها بشكل جماعي في غرفة فندق في بلدة منتجع "أيا نابا" بقبرص. إلا أن القضية التي أثارت نعرات قومية في إسرائيل، أخذت منحى غير متوقع أمس الأحد بعد إطلاق السلطات القبرصية سراح المتهمين، وألقت بالقبض على المرأة البريطانية، حيث أطلق سراح 5 من المشتبه بهم يوم الخميس، وأعيدوا إلى إسرائيل، فيما تم إطلاق سراح الآخرين يوم الأحد.
كمال-شاروبيم-محافظ-الدقهلية

3 إقالات وتحقيق.. أول القرارات بعد وفاة الطفلة بسملة

أمر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، بإقالة مدير مستشفى المنزلة العام من منصبه ونائبه ورئيس قسم الأطفال بالمستشفى وإحالتهم للتحقيق و7 أطباء آخرين ورئيسة التمريض، بسبب تقاعسهم عن أداء مهامهم الوظيفية ما تسبب في وفاة الطفلة بسملة محمد صلاح سليم، 9 سنوات، نتيجة تغيب الأطباء بالمستشفىـ ما أدى إلى تدهور الحالة الصحية للطفلة، إذ أن الطفلة مصابة بأنيميا البحر المتوسط، وظلت بالمستشفى لأكثر من 7 ساعات بدون طبيب، بحسب مذكرة من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة.
قوات الاحتلال - فلسطين

قوات الاحتلال تفرق مظاهرة مُنددة بهدم منازل في القدس

اشتبك عدد من الشباب والمتظاهرين الفلسطينيين مع القوات الإسرائيلية، أمس الجمعة، في قرية وادي حمص بموقع هدم المنازل في القدس الشرقية، بحسب فضائية "يورونيوز عربية". واقتحمت القوات الإسرائيلية، يوم الإثنين الماضي بأعداد كبيرة حي وادي الحمص لتنفيذ قرارات هدم منشآت سكنية بزعم قربها من الجدار الأمني في المنطقة، حيث تمركزت جرافات يرافقها مئات من عناصر الجيش والشرطة الإسرائيليين. وأفاد موقع "سكاي نيوز عربية"، أن إسرائيل بدأت في هدم منازل فلسطينيين في بلدة صور باهر على مشارف القدس الشرقية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org