حسين سالم.. دفع 75% من ثروته من أجل مدفن في مصر

حسين سالم.. الرجل الأول في قضية بيع الغاز لإسرائيل.. تصالح مع مصر مقابل دفع 75% من ثروته بقيمة 5 مليارات و341 مليون جنيه.. والنائب العام رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول

تحرير:صابر العربي ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

حسين سالم - أرشيفية

توفي رجل الأعمال حسين سالم عن عمر يناهز الـ86 عامًا في إسبانيا بعد صراع مع المرض، حسب ما أعلنه عدد من المقربين منه، إلا أن رحيل حسين سالم ينطبق معه مقولة "رحل الجسد وتبقى السيرة". كان حسين سالم حديث كل مصري بعد ثورة 25 يناير، كونه أحد أكبر الشخصيات ذات الاتهام المباشر في قضية التلاعب بمقدرات مصر القومية من الغاز على مدى سنوات طويلة، إلى أن صدر حكم قضائي بتبرئته مقابل دفع تعويض قارب الـ75% من ممتلكاته داخل وخارج مصر بقيمة 5 مليارات جنيه و341 مليون جنيه.

ولد حسين سالم في 11 نوفمبر عام 1933، وتدرج في الاستثمار السياحي والطاقة، ويعد أحد مؤسسي مدينة شرم الشيخ، وأول مستثمر بها عام 1982، ويعرف سالم بأنه أحد المقربين من الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقبل أيام من تنحي مبارك 2011، هرب إلى إسبانيا خوفًا من ملاحقته في قضايا فساد وإهدار مال عام. إطلاق سراحه بكفالة كان