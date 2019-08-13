ترامب يطلب من اليابان شراء المنتجات الزراعية

تحرير:وكالات ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م

ترامب وآبي

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من اليابان شراء المنتجات الزراعية الأمريكية، وذلك في ظل تصاعد خلاف واشنطن التجاري مع الصين، بحسب وكالة "كيودو" اليابانية. وأوضحت الوكالة أن ترامب طلب مباشرة من رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، شراء منتجات زراعية أمريكية بقيمة ضخمة. يأتي ذلك في وقت وافقت فيه اليابان والولايات المتحدة على التوصل إلى صفقة واسعة بشأن التجارة الثنائية بحلول شهر سبتمبر، سعيا إلى تضييق الهوة في المواقف بشأن التعريفات على لحوم البقر وقطاع السيارات، وفقا لصحيفة نيكي.

كانت بكين أوقفت في وقت سابق مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية، من دون أن تستبعد فرض رسوم على الواردات الزراعية الأمريكية التي جرى شراؤها بعد 3 أغسطس الجاري. واحتدمت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، بعدما أعلن ترامب مؤخرا عن خطة لفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على بضائع صينية بقيمة