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ترامب يطلب من اليابان شراء المنتجات الزراعية

تحرير:وكالات ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م
ترامب وآبي
ترامب وآبي
طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من اليابان شراء المنتجات الزراعية الأمريكية، وذلك في ظل تصاعد خلاف واشنطن التجاري مع الصين، بحسب وكالة "كيودو" اليابانية. وأوضحت الوكالة أن ترامب طلب مباشرة من رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، شراء منتجات زراعية أمريكية بقيمة ضخمة. يأتي ذلك في وقت وافقت فيه اليابان والولايات المتحدة على التوصل إلى صفقة واسعة بشأن التجارة الثنائية بحلول شهر سبتمبر، سعيا إلى تضييق الهوة في المواقف بشأن التعريفات على لحوم البقر وقطاع السيارات، وفقا لصحيفة نيكي.
كانت بكين أوقفت في وقت سابق مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية، من دون أن تستبعد فرض رسوم على الواردات الزراعية الأمريكية التي جرى شراؤها بعد 3 أغسطس الجاري. واحتدمت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، بعدما أعلن ترامب مؤخرا عن خطة لفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على بضائع صينية بقيمة
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إيفانكا-ترامب

«ازدواجيتك فظة».. انتقادات لإيفانكا بعد تهنئة العيد

لا تزال أصداء تهنئة ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب للمسلمين بعيد الأضحى تطغى على الساحة العربية والدولية، خاصة أن سياسة والدها تجاه المسلمين متشددة، وتبتعد عن كل المعايير الإنسانية. بالأمس القريب، هنأت إيفانكا ترامب، عبر حسابها الشحصي المسلمين بعيد الأضحى المبارك، قائلة: "عيد مبارك للمسلمين حول العالم الذين يحتفلون بعيد الأضحى! أتمنى لكم الصحة والسعادة والفرح". وسرعان ما لاقت تغريدة إيفانكا هجومًا حادًا وسخرية، لا سيما في ظل التناقض بين مواقف الرئيس وابنته.
ترامب-وبوتين-قمة العشرين

ترامب يفجر مفأجاة عن الانفجار النووي في روسيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنّه يعلم الكثير عن الانفجار الغامض، الذي وقع الخميس في قاعدة عسكرية روسيا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تمتلك سلاحًا مشابهًا لذلك الذي يرجح أنّه سبب الانفجار. وأضاف ترامب قائلًا: "الولايات المتحدة تعلم الكثير عن انفجار الصاروخ في روسيا، لدينا تكنولوجيا مماثلة، وإن كانت أكثر تطوراً، لقد أثار انفجار الصاروخ الروسي قلق الناس بشأن الهواء المحيط بالمنشأة وما بعدها ليس جيّداً!". بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
الأمريكيين-الأفارقة

مخاوف الشباب تهدد حظوظ الديمقراطيين في انتخابات 2020

دانا فتوح، الشابة الأمريكية البالغة من العمر 18 عاما، تحب كل شيء تقريبا عن الحزب الديمقراطي، إنها تحب حديث المرشحين الديمقراطيين للرئاسة عن خفض المصاريف الجامعية، لأنها تعمل بوظيفتين لتحمل تكاليف الدراسة. كما أنها تقدر مدى قوة المرشحين في مناهضة العنصرية وكراهية الأجانب، لأنها سئمت من التعليقات على ارتدائها الحجاب في معظم حياتها. لكن فتوح ترفض أن تصف نفسها بأنها ديمقراطية، وعلى الرغم من أن معظم توجهاتها السياسية تتماشى مع الجناح الليبرالي للحزب، فإنها لن تلتزم بالتصويت للديمقراطيين في انتخابات 2020.
جيفري إيبستين

انتحار إبستين.. شائعات حول علاقته بكلينتون وترامب

أطلق انتحار جيفري إبستين، رجل الأعمال صديق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في السجن، السبت، سلسلة من الشائعات ونظريات المؤامرة على الإنترنت، فنظرا لعلاقات إبستين مع الأمراء والسياسيين وغيرهم من الأشخاص ذوي النفوذ والأقوياء حول العالم، سارع النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم تكهنات لا أساس لها، وهو ما شارك فيه ترامب نفسه بعد أن أعاد نشر تغريدة تقول إن موت إبستين لم يكن انتحارا، أو أنه ليس حقيقيا. وكانت هذه الشائعات قد بدأت في الانتشار بعد سجنه في 6 يوليو الماضي، عقب اتهامه بإدارة عصابة للاتجار في الجنس، والمشاركة في تهريب فتيات مراهقات.
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وزارة الخارجية الأمريكية

بسبب نشر صور أمريكي.. واشنطن تصف الصين بـ«نظام بلطجي»

وصفت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، الصين بأنها "نظام بلطجي" بعد أن نشرت السلطات الصينية بيانات شخصية وصورة دبلوماسي أمريكي التقى مع قادة الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج. وقالت المتحدثة مورجان أورتاجوس في إفادة صحفية ”لا أعتقد أن تسريب بيانات شخصية عن دبلوماسي أمريكي وصوره وأسماء أطفاله.. لا أعتقد أن ذلك احتجاج رسمي، هذا ما يفعله نظام بلطجي". وتشهد هونج كونج التي تسيطر عليها الصين احتجاجات مستمرة منذ شهور، رفضا لمشروع قانون مقترح يسمح بترحيل أشخاص لمحاكمتهم في البر الرئيسي الصيني.
البنك-المركزي-الصيني

بعد اتهامها بالتلاعب.. الصين لأمريكا: سياستكم متهورة

علَق المصرف المركزي الصيني، اليوم الثلاثاء، على قرار الولايات المتحدة باعتبار الصين دولة تتلاعب بالعملة، وذلك عقب تخفيض قيمة اليوان أمام الدولار، مؤكدا أن سياسة واشنطن متهورة للعمل الأحادي الجانب والسياسة الحمائية التي ستؤثر بشكل سلبي للغاية على الاقتصاد والمالية العالميين. وقال المركزي في بيان: "يعرب الجانب الصيني عن أسفه العميق لقرار الولايات المتحدة اعتبار الصين دولة تتلاعب بسعر الصرف، ولا تفي هذه التسمية حتى بالمعايير الكمية التي وضعتها الولايات المتحدة نفسها للتعريف بالمتلاعب بالعملة".
دونالد ترامب

ترامب يفتح النار على الصين ويتهمها بالتلاعب بعملتها

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصين، اليوم الإثنين، بالتلاعب بعملتها بعد تراجع اليوان إلى أدنى مستوى في نحو 11 عاما. وقال "ترامب" خلال تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "الصين خفضت سعر عملتها إلى أدنى مستوى تاريخي تقريبا"، واصفًا ذلك بالـ"تلاعب في العملة". وألمح إلى سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مشيرًا إلى أن هذا انتهاك كبير سيضعف "بكين" إلى حد كبير بمرور الوقت. وسمحت الصين التي سيطرت على عملتها تاريخيا بانخفاض اليوان إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد، حيث يتداول اليوان أعلى من 7 دولارات أمريكية، مما يجعل المنتجات الصينية أرخص.
ترامب-وشي

التنين الصيني يعاقب النسر الأمريكي زراعيًا

لا يزال التنين الصيني يمثل تهديدا صريحا إلى النسر الأمريكي لا سيما في ظل الخلاف التجاري بين دونالد ترامب ونظيره شي جين بينج، الأمر الذي دفع سلطات بكين إلى إصدار تعليمات بتعليق استيراد المنتجات الزراعية الأمريكية إلى البلاد. جاء قرار بكين في أعقاب بيان أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي أعلن في 1 أغسطس عن عزمه فرض رسوم بنسبة 10% على الواردات الصينية المتبقية، والتي تقدر بنحو 300 مليار دولار، ما دفع الرئيس الصيني إلى الرد بالمثل، وفقًا لـ"سبوتنيك".
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