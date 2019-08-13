30 بلاغا ضد مستريح السويس.. والحصيلة 40 مليون جنيه

تحرير:مصطفى خليل ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م

صورة أرشيفية

ارتفع عدد البلاغات المقدمة من مواطنين بالسويس يتهمون موظفا بالاستيلاء على أموالهم تحت مزاعم توظيفها في شراء الشاليهات بالعين السخنة والخردة وبضائع الحاويات، إلى 30 بلاغا، ومن خلال البلاغات التى وردت إلى النيابة تبين استيلاء المتهم على ما يقرب من 40 مليون جنيه من المواطنين. وكان 20 مواطنا تقدموا ببلاغات تتهم "ع. أ" بالاستيلاء على أموالهم تحت مزاعم توظيفها، ثم ارتفع عدد البلاغات والمحاضر المحررة إلى 30، بقيام 10 مواطنين جدد بتحرير محاضر على مدار الساعات الماضية.

وقال أحد ضحايا المتهم بالنصب، ويُدعى "ح. ك"، موظف: "إننا تقدمنا ببلاغات بعد قيام زملاء لنا بإبلاغنا بهروب المتهم، ونحن علمنا بعد وقت من حدوث ذلك، وعدد البلاغات وصل حاليا إلى 30 بلاغا، وجميعها بنفس السيناريو، إذ حصل على أموال لشراء شاليهات وخردة وبضائع حاويات مقابل مبالغ مالية شهرية، وأنا ضمن هؤلاء

وقال أحد ضحايا المتهم بالنصب، ويُدعى "ح. ك"، موظف: "إننا تقدمنا ببلاغات بعد قيام زملاء لنا بإبلاغنا بهروب المتهم، ونحن علمنا بعد وقت من حدوث ذلك، وعدد البلاغات وصل حاليا إلى 30 بلاغا، وجميعها بنفس السيناريو، إذ حصل على أموال لشراء شاليهات وخردة وبضائع حاويات مقابل مبالغ مالية شهرية، وأنا ضمن هؤلاء الأشخاص الذين قام بالنصب عليهم وحصل مني على مبلغ 700 ألف جنيه".



وكشف مصدر أمني عن أنه جارٍ البحث عن المتهم بالنصب على المواطنين، وأن المتهم هرب بعد النصب على الضحايا ولم يحدث أنه تعرض لإيذاء أو اختطاف كما يدّعي البعض ويروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما تواصل النيابة جهودها من أجل القبض على المتهم.



