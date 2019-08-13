جريمة

30 بلاغا ضد مستريح السويس.. والحصيلة 40 مليون جنيه

تحرير:مصطفى خليل ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ارتفع عدد البلاغات المقدمة من مواطنين بالسويس يتهمون موظفا بالاستيلاء على أموالهم تحت مزاعم توظيفها في شراء الشاليهات بالعين السخنة والخردة وبضائع الحاويات، إلى 30 بلاغا، ومن خلال البلاغات التى وردت إلى النيابة تبين استيلاء المتهم على ما يقرب من 40 مليون جنيه من المواطنين. وكان 20 مواطنا تقدموا ببلاغات تتهم "ع. أ" بالاستيلاء على أموالهم تحت مزاعم توظيفها، ثم ارتفع عدد البلاغات والمحاضر المحررة إلى 30، بقيام 10 مواطنين جدد بتحرير محاضر على مدار الساعات الماضية.
وقال أحد ضحايا المتهم بالنصب، ويُدعى "ح. ك"، موظف: "إننا تقدمنا ببلاغات بعد قيام زملاء لنا بإبلاغنا بهروب المتهم، ونحن علمنا بعد وقت من حدوث ذلك، وعدد البلاغات وصل حاليا إلى 30 بلاغا، وجميعها بنفس السيناريو، إذ حصل على أموال لشراء شاليهات وخردة وبضائع حاويات مقابل مبالغ مالية شهرية، وأنا ضمن هؤلاء
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طعنات-سكين-جريمة

أخوها الكبير رفض ذبحها.. تفاصيل جريمة الشرف بالبحيرة

شهدت قرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، جريمة بشعة، حيث أقدم موظف بدرجة مدير عام بإحدى الشركات ونجلاه على ذبح ابنته وشاب عقب ضبطهما في وضع مخل بغرفة النوم الخاصة بابنته، تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور، يفيد بعثور الأهالي بقرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور، على جثتين لشاب وفتاة، وعلى الفور انتقل الرائد أحمد الشرقاوي رئيس المباحث بمركز شرطة دمنهور، وتبين العثور على جثة "محمد.م.ح"، 25 سنة، و"فاطمة.ا.م"، 16 سنة، وبهما طعنات وجروح قطعية بالرقبة.
ضبط طن-لحوم-ودواجن-فاسدة-بمطعم-شهير (1)

ضبط 542 كيلو لحوم ودواجن فاسدة بالقليوبية

نجحت مديرية الصحة بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، فى ضبط 542 كيلوجراما لمنتجات لحوم ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملة لمراقبة الأغذية بإشراف الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وسامي رجب، مراقب عام الأغذية، في إطار تكثيف الحملات بالمراكز، للتأكد من سلامة المنتجات وتنفيذ الشروط الصحية الغذائية، وجرى المرور على 103 منشآت لتصنيع وعرض وبيع اللحوم والثلاجات، ومحلات جزارة، وسحب 156 عينة من منتجات اللحوم وإرسالها إلى المعامل المركزية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
طعنات-سكين-جريمة

النيابة تعاين مكان ذبح طالبة وعشيقها على يد والدها

انتقل المستشار محمد عبيد مدير نيابة مركز دمنهور بإشراف المستشار على عبد الباقى، المحامى العام لنيابات وسط دمنهور بسكرتارية محمد النمر، لمكان واقعة ذبح طالبة وعشيقها على يد والدها وشقيقيها بقرية زاوية غزال، لإجراء المعاينة، وقرر التصريح بالدفن عقب العرض على الطب الشرعى. اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور، يفيد بعثور الأهالي بقرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور، على جثتين لشاب وفتاة، وعلى الفور انتقل الرائد أحمد الشرقاوي رئيس المباحث بمركز شرطة دمنهور.
بندقية-خرطوش

رايح أجامل.. ضبط بندقية خرطوش وطلقات بحوزة طالب

ارتبك قائد إحدى السيارات فجأة قبل مروره بكمين أمنى بطريق الكورنيش بنطاق محافظة القليوبية، وحاول المرور بين السيارات بشكل غير طبيعى وعندما اشتبهت القوات المكلفة بالكمين فيه، استوقفته وقامت بتفتيش السيارة فوجدوا بندقية خرطوش وطلقات من ذات العيار. تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بتمكن الخدمات الأمنية المعينة بخدمة كمين الكورنيش - دائرة قسم أول شبرا الخيمة، من ضبط السيارة قيادة المدعو "محمود.ا.م"، 30 عامًا، طالب، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش و6 طلقات من ذات العيار داخل شنطة السيارة وتم التحفظ عليها.
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رانيا يوسف

حفظ التحقيق مع رانيا يوسف فى واقعة «الفستان»

أكد شعبان سعيد المحامي، أن النيابة العامة انتهت إلى حفظ التحقيق مع الممثلة رانيا يوسف في البلاغ المقدم من عدد من المحامين ضد موكلته يتهمونها فيه بارتكاب الفعل العلني الفاضح الذي يخالف الأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع المصري، بسبب فستانها فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو الظهور الذى أثار ضجة كبيرة وانتقادات واسعة ضد رانيا، باعتبار مظهرها غير لائق ووصف فستانها بأنه فاضح، وهو ما ردت عليه "الفنانة" بتأكيدها وجود بطانة للفستان تحركت رغما عنها بسبب ثقل وزنه، واعتذرت إن كانت طلتها أغضبت البعض.
شيرين-سيف-النصر (2)

صديقة خائنة.. كشف لغز سرقة شقة شيرين سيف النصر

صديقة بعيدة كل البعد عن صفات الأصدقاء، استغلت علاقة صداقة تربطها بالفنانة شيرين سيف النصر وترددها على منزلها بزعم زيارتها، إذ تسللت إلى غرفة نومها واستولت على مشغولات ذهبية وألماس في غفلة من الممثلة الشهيرة ظنا أن فعلتها لن تنكشف، لا سيما مع تردد الكثيرين على الشقة ما بين عمال النظافة وأصدقاء وأقارب "شيرين" إلا أن ضباط مباحث الجيزة نجحوا في كشف اللغز وأمكن ضبط المتهمة في أحد الأكمنة وأقرت بارتكاب الواقعة وأرشدت عن المسروقات وتمت إعادتها إلى مقدمة البلاغ.
القبض-على-متهم

ضبط المتهمين بسرقة جثمان كاهن في المنيا

تمكنت أجهزة الأمن في محافظة المنيا من ضبط متهمين اثنين بسرقة رفات كاهن من مقبرته في قرية جزيرة شارونة بمركز مغاغة، أملا في الحصول على مبلغ مالي قدره 60 ألف جنيه من الأسرة لإعادتها. البداية كانت بتلقي اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز مغاغة، بتلقيه بلاغا من مطرانية مغاغة والعدوة بسرقة رفات جثة القمص جرجس القمص إبراهيم البسيط كاهن كنيسة مارجرجس بقرية جزيرة شارونة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات في الواقعة.
شادى-الغزالى-حرب

الجنايات تجدد حبس شادي الغزالي حرب 45 يوما

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، تجديد حبس شادي الغزالي حرب وآخرين 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، وقبلت المحكمة استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيله، الصادر أمس الأربعاء، ووجهت النيابة إلى «الغزالي» ارتكاب تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
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