كريستيانو رونالدو: هذا هو الاختلاف بيني وبين ميسي

١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م

كريستيانو رونالدو

أشاد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، بقدرات الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني، موضحا الفارق بينه وبين البرغوث، وذلك حسبما أفاد، اليوم الثلاثاء، في تصريحات لشبكة "DAZN". وقال كريستيانو رونالدو: "الاختلاف بيني وبين ميسي أنني لعبت مع أكثر من نادٍ، وحققت دوري أبطال أوروبا رفقة فريقين مختلفين، وكنت هداف دوري أبطال أوروبا لـ6 مواسم متتالية، كما أنه لا يوجد العديد من اللاعبين الذين فازوا بخمسة ألقاب في الشامبيونزليج، ولهذا السبب أشعر بأنني أجد نفسي في هذه البطولة".

وواصل رونالدو: "ميسي لاعب ممتاز وسيكون دائمًا في الذاكرة، وهذا لا يعود فقط إلى فوزه بالكرة الذهبية، ولكن لأنه يتحسن عامًا بعد عام مثلي، وأستيقظ كل يوم وأنا أفكر في التدريب الخاص بي بهدف تحقيق شيء كبير، وليس فقط لكسب المال، وأشكر الله لأنني لا أفتقر للمال، لذلك أنا أريد مكانا في تاريخ كرة القدم". وفي

وواصل رونالدو: "ميسي لاعب ممتاز وسيكون دائمًا في الذاكرة، وهذا لا يعود فقط إلى فوزه بالكرة الذهبية، ولكن لأنه يتحسن عامًا بعد عام مثلي، وأستيقظ كل يوم وأنا أفكر في التدريب الخاص بي بهدف تحقيق شيء كبير، وليس فقط لكسب المال، وأشكر الله لأنني لا أفتقر للمال، لذلك أنا أريد مكانا في تاريخ كرة القدم".



وفي سياق آخر، امتدح رونالدو، زين الدين زيدان مدربه السابق، والمدرب الحالي لريال مدريد، قائلا: "زيدان ساعدني كثيرا، أقدّره بالفعل، فالعمل معه جعلني معجبًا به بدرجة أكبر مما كنت عليها، نظرا لطريقته المميزة في الحديث وتوجيه الفريق والطريقة التي عاملني بها".



وأضاف كريستيانو رونالدو: "لقد اعتدت أن يقول لي كريس يجب أن تحظى بالراحة؛ لأن الشخص الذي سيُحدث لنا الفارق هو أنت. لقد كان صادقًا وهذا هو السبب في كونه سيظل في قلبي".

