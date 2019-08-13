رياضة

كريستيانو رونالدو: هذا هو الاختلاف بيني وبين ميسي

١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
أشاد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، بقدرات الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني، موضحا الفارق بينه وبين البرغوث، وذلك حسبما أفاد، اليوم الثلاثاء، في تصريحات لشبكة "DAZN". وقال كريستيانو رونالدو: "الاختلاف بيني وبين ميسي أنني لعبت مع أكثر من نادٍ، وحققت دوري أبطال أوروبا رفقة فريقين مختلفين، وكنت هداف دوري أبطال أوروبا لـ6 مواسم متتالية، كما أنه لا يوجد العديد من اللاعبين الذين فازوا بخمسة ألقاب في الشامبيونزليج، ولهذا السبب أشعر بأنني أجد نفسي في هذه البطولة".
وواصل رونالدو: "ميسي لاعب ممتاز وسيكون دائمًا في الذاكرة، وهذا لا يعود فقط إلى فوزه بالكرة الذهبية، ولكن لأنه يتحسن عامًا بعد عام مثلي، وأستيقظ كل يوم وأنا أفكر في التدريب الخاص بي بهدف تحقيق شيء كبير، وليس فقط لكسب المال، وأشكر الله لأنني لا أفتقر للمال، لذلك أنا أريد مكانا في تاريخ كرة القدم". وفي
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نجم الأهلي في صفقة تبادلية مع لاعبي سلة ويد

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الأهلي يفسخ تعاقده مع أحمد حمودي بالتراضي

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رسميا.. بايرن ميونيخ يعلن ضم بريسيتش

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أنشيلوتي: رونالدو رفع مستوى الدوري الإيطالي

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي نابولي، عن مواجهة برشلونة الإسباني، قبل المباراة الودية التي ستجمعهما، في تمام الساعة الواحدة، فجر غد الخميس. وقال كارلو أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "أعتقد كما هو معتاد دائمًا، برشلونة مرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا، في ظل تواجد ليونيل ميسي والنجوم الآخرين". وأضاف مدرب نابولي: "برشلونة سينافس للفوز بالحد الأقصى من البطولات هذا العام، بعد التعاقدات التي أبرمها، حيث ستجعل منه منافسًا قويًا للغاية".
كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجيز

رونالدو يفشل في فرض السرية على تفاصيل دعوى الاغتصاب

رفضت المحكمة طلب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، بفرض السريَّة التامة على تفاصيل الدعوى القضائيَّة الاتحاديَّة التي رفعتها امرأة أمريكية، اتهمته باغتصابها في أحد فنادق لاس فيجاس قبل أكثر من عقد من الزمان. وقالت المحامية لاريسا دروبيكيزر، التي تُمثل المدعية على رونالدو، كاثرين مايورجا، إنها راضية عن حكم القاضية الأميركية جينيفر دورسي في لاس فيجاس، أمَّا بيتر كريستيانسن، الذي يُمثّل لاعب يوفنتوس والمنتخب البرتغالي، فرفض التعليق. وتسعى مايورجا من خلال هذه الدعوى إلى الحصول على تعويضات مالية لا تقل عن 165 ألف جنيه إسترليني.
ميسى

ميسي: لم أندم على وعد العام الماضي.. وأكرره

وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة، رسالة لجماهير الفريق الكتالوني، مساء اليوم الأحد، قبل انطلاق ودية مباراة أرسنال، المقامة على ملعب «كامب نو» في النسخة رقم 54 من كأس جامبر الودية السنوية، تلك البطولة التي تقام من مباراة واحدة بشكل سنوي في شهر أغسطس، ويستضيفها برشلونة على ملعب الكامب نو، ويشارك أرسنال للمرة الأولى في تلك البطولة، ويعد هذا هو أول ظهور إنجليزي في البطولة منذ مشاركة مانشستر سيتي في نسخة عام 2009، ويحمل برشلونة الرقم القياسي في عدد التتويج بلقب البطولة بواقع 41 مرة.
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إيقاف ميسي 3 أشهر وتغريمه 50 ألف دولار بسبب تصريحاته

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونيمبول"، اليوم السبت، إيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة ثلاثة أشهر بالإضافة إلى تغريمه 50 ألف دولار. وأكد اتحاد أمريكا الجنوبية في بيان رسمي، بأن النجم ميسي لن يتمكن من خوض أي مباراة رسمية أو ودية، برفقة المنتخب الأرجنتيني لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد تعرضه للطرد في مباراة المركز الثالث والرابع ببطولة كوبا أمريكا الأخيرة أمام تشيلي، واتهم ميسي مسؤولي الاتحاد بالفساد قائلًا: "يمهدون البطولة ليتوج بها الفريق المستضيف البرازيل".
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