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للحفاظ على بشرتك في الصيف.. تناولي الفواكه الطازجة

للعناية اليومية بالبشرة، عليك باستخدام ماء الورد في الصباح والمساء من أجل إزالة الشوائب والأتربة العالقة بالمسام، ولترطيب بشرتك أيضًا بعد يوم طويل من العمل
تحرير:إسراء سليمان ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
العناية بالبشرة
العناية بالبشرة
توجد بعض الآليات التي يجب أن نتبعها لنحصل على بشرة صافية ومتوهجة، لا شك أن البشرة النضرة من أكثر الأشياء التي يسعى إليها العديد من الأشخاص، ويقومون بشراء منتجات باهظة الثمن للحصول على أعلى معدلات من الحيوية، وللحفاظ أيضًا على بشرة خالية من الشوائب والبثور السوداء، ولكن لا داعي لكل هذا، حيث توجد بعض الخطوات البسيطة والحيل المنمقة، أول ما يجب أن تضعه في اعتبارك هو التعرف على نوع البشرة لتفهم ما الذي يفيد، وما الذي يزيد من تلف البشرة، نقلًا عن "ndtv.com".
قبل النظر في المرآة والبدء في الشكوى المستمرة من أنك لا تملك بشرة صحية ونضرة، عليك أن تعلمي جيدًا أنه ناتج من إهمال بشرتك في زحمة الأعمال اليومية، وبالتالي فإن اتباع روتين عناية بالبشرة من أهم ما يجب أن تضعيه في اعتبارك، فخلال فصل الصيف، تتعرضين لاسمرار البشرة والندبات الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس،
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لا تهملي كريم الشمس.. يسبب سرطان الجلد حول العين

قد تستيقظين في الصباح وتجدين البثور تملأ وجهك أو واحدة فقط، ولا تبالين كثيرا، بل تستخدمين كريما مناسبا للقضاء عليها ثم المقشر للتخلص من العلامة التي قد تتركها، ولكن الأمر سيكون مختلفا عند معرفة ما أصاب جيبسون ميلر التي تبلغ من العمر 24 عاما، حيث لاحظت تلك الفتاة بثرة تحت عينها اليسرى في أغسطس عام 2018. وبعد مرور عدة أشهر لم تختف تلك البثرة، فقرت زيارة الطبيب لمعرفة ما يحدث في وجهها، حيث طلب منها أخذ عينة من نسيج الجلد، وخلال أسبوع، تم تشخيص إصابتها بسرطان الخلايا القاعدية، وهو أكثر أشكال سرطان الجلد شيوعًا.
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6 خطوات لتحسين صحتك العقلية أثناء فترات العمل

يؤدي الاضطرار إلى تحقيق التوازن بين حياتك الشخصية وحياتك العملية مع الاستمرار في تأدية نفس النشاطات كل يوم في العمل، يمكن أن يفرض عليك الكثير من الضغوطات على الصحة العقلية، حتى لو كنت تحب العمل. في كثير من الأحيان، نميل إلى إيلاء القليل من الاهتمام، لتأثير ضغوطات العمل على الصحة العقلية، والذي يمكن أن يكون له آثار مدمرة طويلة الأجل على النشاط اليومي. كشفت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن العمل يمكن أن يكون في الواقع مفيدًا للصحة العقلية، ولكن يمكن أن تؤدي بيئة العمل السلبية إلى مشاكل جسدية وصحية.
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بعد حادث روسيا| كيف يؤثر الإشعاع النووي على أجسامنا؟

من المعروف جيدًا أن الأسلحة النووية والحوادث النووية كتلك التي وقعت في تشيرنوبيل وفوكوشيما، ومؤخرًا أحداث روسيا النووية والإشعاعات النووية، بإمكانها الفتك بالإنسان. لكن، هناك الكثير من التساؤلات، حول كيفية تأثير الإشعاع على أجسامنا؟ ولماذا يتسبب الإشعاع أحيانًا في الإصابة بالسرطان، وفي أحيان أخرى يصعب علاج الأمراض الناتجة عن تلك الإشعاعات؟ الإشعاع النووي، هو الطاقة التي تطلقها جميع العناصر المشعة عندما تتحلل إلى ذرات، في الهواء الذي تتنفسه أو عن طريق التلامس، حسب موقع abc.
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