للحفاظ على بشرتك في الصيف.. تناولي الفواكه الطازجة

للعناية اليومية بالبشرة، عليك باستخدام ماء الورد في الصباح والمساء من أجل إزالة الشوائب والأتربة العالقة بالمسام، ولترطيب بشرتك أيضًا بعد يوم طويل من العمل
توجد بعض الآليات التي يجب أن نتبعها لنحصل على بشرة صافية ومتوهجة، لا شك أن البشرة النضرة من أكثر الأشياء التي يسعى إليها العديد من الأشخاص، ويقومون بشراء منتجات باهظة الثمن للحصول على أعلى معدلات من الحيوية، وللحفاظ أيضًا على بشرة خالية من الشوائب والبثور السوداء، ولكن لا داعي لكل هذا، حيث توجد بعض الخطوات البسيطة والحيل المنمقة، أول ما يجب أن تضعه في اعتبارك هو التعرف على نوع البشرة لتفهم ما الذي يفيد، وما الذي يزيد من تلف البشرة، نقلًا عن "ndtv.com".
قبل النظر في المرآة والبدء في الشكوى المستمرة من أنك لا تملك بشرة صحية ونضرة، عليك أن تعلمي جيدًا أنه ناتج من إهمال بشرتك في زحمة الأعمال اليومية، وبالتالي فإن اتباع روتين عناية بالبشرة من أهم ما يجب أن تضعيه في اعتبارك، فخلال فصل الصيف، تتعرضين لاسمرار البشرة والندبات الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس،
قبل النظر في المرآة والبدء في الشكوى المستمرة من أنك لا تملك بشرة صحية ونضرة، عليك أن تعلمي جيدًا أنه ناتج من إهمال بشرتك في زحمة الأعمال اليومية، وبالتالي فإن اتباع روتين عناية بالبشرة من أهم ما يجب أن تضعيه في اعتبارك، فخلال فصل الصيف، تتعرضين لاسمرار البشرة والندبات الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس، مما يؤدي إلى تلف البشرة على المدى الطويل، إذا لم تعتني بها، فارتفاع معدلات التلوث والرطوبة في الجو يمكنها أيضًا أن تترك أثرا سلبيا على بشرتك، وما يلي بعض من الطرق الطبيعية لإدراة البشرة بشكل صحي وسليم:
1- تعرفي على نوع بشرتك
يعيش العديد من النساء في هوس الحصول على بشرة مثالية دون وجود ندبات أو عيوب جلدية، ولتحقيق ذلك يقمن باستخدام العديد من المنتجات المتعلقة بالعناية بالبشرة، التي تحتوي على مواد كيميائية، وفي المقابل يؤدي ذلك إلى تلف كبير في الجلد إذا لم يتم استخدامه في نطاق محدود، تعتمد بعض منتجات المكياج على أنواع مختلفة من البشرة، وللتعرف بشكل موضح على أنواع البشرة، ما يلي كل نوع بالتفصيل:
البشرة الطبيعية
تعتبر من أكثر الأنواع توازنًا، حيث إنها ليست بشرة دهنية وليست جافة في نفس الوقت، تأخذ القليل من صفاتهما، مع قليل من المسام الواضحة والمشرقة، وللعناية الجيدة بمثل هذا النوع من البشرة، عليك بتناول الخضراوات الورقية والفواكه الغنية بفيتامين C، أي يجب عليك إدراجهما في نظامك الغذائي.
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البشرة الدهنية
تبدو في مظهر باهت، مع مسام كبيرة واضحة، وتشوبها عيوب كثيرة، ولإدارة هذا النوع بشكل سليم، تجنبي التقشير بشكل مستمر، والبدء في استخدام منتجات مقاومة للبكتيريا من أجل تحقيق حماية جيدة لبشرتك.
البشرة الجافة
تتضمن بشرة باهتة مع بقع وخطوط، ولكن المسام ليست كبيرة وواضحة مثل الأنواع الأخرى، ولإصلاح ذلك، قومي بالترطيب بانتظام، كما يجب عليك استخدام صابون لا يحتوي على مواد مهيجة.
البشرة المختلطة
تعرف بالبشرة اللامعة ذات المسام الواضحة، كما أنها مزيج من البشرة الجافة والدهنية، وللتعامل معها بشكل صحيح، عليك باستخدام ماسكات طبيعية لإطلالة أكثر نضارة وحيوية.
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2- تناول الخضراوات والفواكه
خلال فصول الصيف، يكون للرطوبة أثر سلبي واضح على بشرتك، إذ يجب عليك تناول أنواع محددة من الخضراوات والفواكه؛ لكي تحصل بشرتك على معدلات عالية من الترطيب، على سبيل المثال: البطيخ والمكسرات والفراولة والخضراوات الورقية والبروكلي والطماطم والجزر، إضافة إلى الكيوي والتوت والبطاطا الحلوة والبرتقال والموز والخيار، وعلى الجانب الآخر، عليك بتقليل استهلاك منتجات الألبان لأنها من المحتمل أن تسبب لك تهيجا في البشرة.
وللعناية اليومية، عليك باستخدام ماء الورد في الصباح والمساء من أجل إزالة الشوائب والأتربة العالقة بالمسام، وللحصول على معدلات عالية من الترطيب أيضًا، كما يمكنك تطبيق اسكراب للبشرة على الأقل مرة في الأسبوع، مثل استخدام السكر أو الملح مع العسل لإزالة الجلد الميت.
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