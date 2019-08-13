للحفاظ على بشرتك في الصيف.. تناولي الفواكه الطازجة

للعناية اليومية بالبشرة، عليك باستخدام ماء الورد في الصباح والمساء من أجل إزالة الشوائب والأتربة العالقة بالمسام، ولترطيب بشرتك أيضًا بعد يوم طويل من العمل

تحرير:إسراء سليمان ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

العناية بالبشرة

توجد بعض الآليات التي يجب أن نتبعها لنحصل على بشرة صافية ومتوهجة، لا شك أن البشرة النضرة من أكثر الأشياء التي يسعى إليها العديد من الأشخاص، ويقومون بشراء منتجات باهظة الثمن للحصول على أعلى معدلات من الحيوية، وللحفاظ أيضًا على بشرة خالية من الشوائب والبثور السوداء، ولكن لا داعي لكل هذا، حيث توجد بعض الخطوات البسيطة والحيل المنمقة، أول ما يجب أن تضعه في اعتبارك هو التعرف على نوع البشرة لتفهم ما الذي يفيد، وما الذي يزيد من تلف البشرة، نقلًا عن "ndtv.com".

قبل النظر في المرآة والبدء في الشكوى المستمرة من أنك لا تملك بشرة صحية ونضرة، عليك أن تعلمي جيدًا أنه ناتج من إهمال بشرتك في زحمة الأعمال اليومية، وبالتالي فإن اتباع روتين عناية بالبشرة من أهم ما يجب أن تضعيه في اعتبارك، فخلال فصل الصيف، تتعرضين لاسمرار البشرة والندبات الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس،