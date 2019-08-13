أخوها الكبير رفض ذبحها.. تفاصيل جريمة الشرف بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م

صورة أرشيفية

شهدت قرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، جريمة بشعة، حيث أقدم موظف بدرجة مدير عام بإحدى الشركات ونجلاه على ذبح ابنته وشاب عقب ضبطهما في وضع مخل بغرفة النوم الخاصة بابنته، تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور، يفيد بعثور الأهالي بقرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور، على جثتين لشاب وفتاة، وعلى الفور انتقل الرائد أحمد الشرقاوي رئيس المباحث بمركز شرطة دمنهور، وتبين العثور على جثة "محمد.م.ح"، 25 سنة، و"فاطمة.ا.م"، 16 سنة، وبهما طعنات وجروح قطعية بالرقبة.

وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الجريمة "ا.م.أ" موظف بدرجة مدير عام في إحدى الشركات، ونجليه "م" بالمرحلة الثانوية العامة، و"أ" بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، انتقاما للشرف عقب ضبطهما في وضع مخل بالآداب بغرفة المجني عليها بمنزل المتهم. وقال المتهم الأول في اعترافاته: "شعرت بوجود حركة غريبة في المنزل