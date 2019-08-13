رياضة

الأهلي يفسخ تعاقده مع أحمد حمودي بالتراضي

١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م
أحمد حمودي
أحمد حمودي
أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أنه تم فسخ التعاقد بين القلعة الحمراء وأحمد حمودي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي، وقال أمير في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، إن كلا الطرفين توصل لاتفاق تمت من خلاله تسوية جميع الإجراءات المالية والإدارية، وبموجبه أصبح أحمد حمودي لاعبا حرا وانتهت علاقته بالأهلي، وعلمت «التحرير» أن فسخ التعاقد جاء بعد تنازل حمودي عن مستحقاته المالية، ورغبته في اللعب بشكل أساسي في الفترة المقبلة، وهو الأمر الصعب حاليا داخل صفوف المارد الأحمر.
وقال حمودي في تصريحات صحفية، إنه تنازل عن مستحقاته لدى النادي، مؤكدا أنه تلقى عروضًا من داخل مصر وخارجها، ولكنه لم يحسم قراره بعد. وكان أحمد حمودي، صاحب الـ(29 عامًا) والـ11 مباراة دولية، انتقل للأهلي من صفوف الباطن السعودي في يناير من عام 2017، ولعب مع الفريق الأحمر 38 مباراة، سجل فيها هدفين وصنع
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نجم الأهلي في صفقة تبادلية مع لاعبي سلة ويد

اقترب ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الانضمام إلى نادي سموحة على سبيل الإعارة لمدة موسم، بعد أن توصل الفريق السكندري إلى اتفاق مع الأهلي. ناصر ماهر سيعوض قطع عمرو بركات إعارته لسموحة دون أن تكتمل ثم قام الأهلي ببيعه لنادي الجونة، أيضًا تتضمن الصفقة حتى الآن حصول النادي الأهلي على لاعبي ألعاب جماعية غير كرة القدم، في واقعة ربما تكون الأولى من نوعها، حيث سيحصل المارد الأحمر على لاعبين من النادي السكندري، أحدهما يلعب كرة اليد والآخر يلعب كرة السلة.
رونالدو

كريستيانو رونالدو: هذا هو الاختلاف بيني وبين ميسي

أشاد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، بقدرات الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني، موضحا الفارق بينه وبين البرغوث، وذلك حسبما أفاد، اليوم الثلاثاء، في تصريحات لشبكة "DAZN". وقال كريستيانو رونالدو: "الاختلاف بيني وبين ميسي أنني لعبت مع أكثر من نادٍ، وحققت دوري أبطال أوروبا رفقة فريقين مختلفين، وكنت هداف دوري أبطال أوروبا لـ6 مواسم متتالية، كما أنه لا يوجد العديد من اللاعبين الذين فازوا بخمسة ألقاب في الشامبيونزليج، ولهذا السبب أشعر بأنني أجد نفسي في هذه البطولة".
بيريسيتش

رسميا.. بايرن ميونيخ يعلن ضم بريسيتش

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، عن ضم الدولي الكرواتي إيفان بريسيتش، جناح نادي إنتر ميلان الإيطالي، على سبيل الإعارة لمدة عام، ووفقا للموقع الرسمي لبايرن ميونيخ، اليوم الثلاثاء، فإن بيريسيتش انضم إلى بايرن ميونيخ لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع بند يسمح للفريق البافاري بشراء عقده في الصيف المقبل، وقال حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «سوف يساعدنا إيفان على الفور مع خبرته الطويلة في المستوى الدولي. إنه قوي ومرن تقنيا في هجومه».
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عمرو جمال

جمال يكشف عن نصيحة معلول له قبل الانضمام للصفاقسي

قال عمرو جمال، مهاجم النادي الأهلي، المعار لصفوف الصفاقسي الرياضي التونسي، إن انتقاله للصفاقسي يُعد إضافة له خلال مسيرته في الملاعب، لافتًا إلى أنه يسعى لتحقيق البطولات مثلما كان مع القلعة الحمراء. وأضاف عمرو جمال، صاحب الـ28 عامًا، لإذاعة موزاييك التونسية: "كان هناك أكثر من عرض أمامي لكن عندما علمت باهتمام الصفاقسي رحبت بالأمر فورا، خاصة أنه من أعرق الأندية التونسية وينافس على البطولات التي يشارك بها، وهو أمر مهم للاعب قادم من صفوف ناد مثل الأهلي".
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البدري يقترب من تدريب منتخب مصر و«ميدو» في الصورة

يسعى مسؤولو الكرة المصرية لوضع خارطة الطريق للمنتخب الوطني، خلال الفترة المقبلة، عقب خروج الفراعنة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي استضافتها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو الماضيين، من دور الـ16 بعد الخسارة أمام منتخب جنوب إفريقيا، بهدف دون مقابل، على استاد القاهرة. وعقب خروج المنتخب من البطولة الإفريقية، تقدم هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، وأعضاء مجلس الإدارة باستقالة جماعية، كما قرر إقالة الجهاز الفني السابق، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري.
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أفشة: رفضت شنطة بـ10 ملايين جنيه من أجل الأهلي

كشف محمد مجدي "أفشة"، نجم النادي الأهلي الجديد، عن محاولة أحد الفرق إغراءه قبل التوقيع للقلعة الحمراء مباشرة. النادي الأهلي أعلن التعاقد مع محمد مجدي "أفشة"، حتى صيف 2024 بعد حصول نادي بيراميدز على 20 مليون جنيه نظير إتمام الصفقة بعد مرحلة طويلة من المفاوضات. وقال أفشة في حوار مع قناة الأهلي: "قبل دخول مقر النادي الأهلي جاءت مكالمة لوكيلي تعرض أموالا ضخمة للغاية من أحد الفرق، وهذا الفريق قدم مبلغا كبيرا ووافق على كل الشروط التي قدمها وكيلي، ولكنني أحسست بأني سأرتاح في الأهلي".
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أفشة يروي كيف وقع للأهلي على حساب الزمالك

كشف محمد مجدي "أفشة"، نجم النادي الأهلي الجديد، عن أن مدربه في نادي بيراميدز، الفرنسي سيباستيان ديسابر، كان يرغب في انتقاله للزمالك من أجل إبرام صفقة تبادلية لضم إبراهيم حسن. وقال أفشة في حوار مع قناة الأهلي: "ديسابر قال لي إنه لا يحتاج إليّ وطلب مني الانضمام إلى الزمالك، فأخبرته أنني مستمر معه في الفريق، وقلت له: لو أحسست بأي تقصير مني طبق اللائحة، وفوجئت بأنه يرشحني للزمالك لأنه يرغب في ضم إبراهيم حسن. عمرو بسيوني (مدير تعاقدات بيراميدز) جلس معي لنصف ساعة وأخبرني أنه يريد انضمامي للزمالك فقلت له: لن ألعب إلا للأهلي".
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