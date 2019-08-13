الأهلي يفسخ تعاقده مع أحمد حمودي بالتراضي

١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م

أحمد حمودي

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أنه تم فسخ التعاقد بين القلعة الحمراء وأحمد حمودي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي، وقال أمير في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، إن كلا الطرفين توصل لاتفاق تمت من خلاله تسوية جميع الإجراءات المالية والإدارية، وبموجبه أصبح أحمد حمودي لاعبا حرا وانتهت علاقته بالأهلي، وعلمت «التحرير» أن فسخ التعاقد جاء بعد تنازل حمودي عن مستحقاته المالية، ورغبته في اللعب بشكل أساسي في الفترة المقبلة، وهو الأمر الصعب حاليا داخل صفوف المارد الأحمر.

وقال حمودي في تصريحات صحفية، إنه تنازل عن مستحقاته لدى النادي، مؤكدا أنه تلقى عروضًا من داخل مصر وخارجها، ولكنه لم يحسم قراره بعد. وكان أحمد حمودي، صاحب الـ(29 عامًا) والـ11 مباراة دولية، انتقل للأهلي من صفوف الباطن السعودي في يناير من عام 2017، ولعب مع الفريق الأحمر 38 مباراة، سجل فيها هدفين وصنع

وقال حمودي في تصريحات صحفية، إنه تنازل عن مستحقاته لدى النادي، مؤكدا أنه تلقى عروضًا من داخل مصر وخارجها، ولكنه لم يحسم قراره بعد.



وكان أحمد حمودي، صاحب الـ(29 عامًا) والـ11 مباراة دولية، انتقل للأهلي من صفوف الباطن السعودي في يناير من عام 2017، ولعب مع الفريق الأحمر 38 مباراة، سجل فيها هدفين وصنع 10 أهداف، وخاض مع النادي الأهلي الموسم الماضي، 4 مباريات بالدوري، ومثلها في دوري أبطال إفريقيا، صنع خلالها هدفا وحيدا.



ويعد حمودي الراحل الثامن عن الفريق الأول للأهلي، بعد رحيل إسلام محارب وعمرو بركات ومحمد نجيب نهائيا إلى الجونة، وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق لنفس النادي على سبيل الإعارة، مع إعارة ناصر ماهر لسموحة وأحمد علاء للجيش.

